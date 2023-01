La Santa Muerte presente en León; su capilla impone en Bellavista, donde unos le rezan y otros pasan sin verla

Ivonne Ortiz

León-. Ezequiel sube las escaleras de la colonia Bellavista junto a sus hijos y su esposa para ir a rezarle a la Santa Muerte. Lleva un cigarro y un encendedor a la capilla.

Este lugar de adoración fue construido hace dos años por vecinos del lugar.

Ezequiel va a orarle y a darle gracias. La observa con la fe con la que cualquier leonés vería a un santo.

‘Mi niña blanca’, le dice. Con un vestido de encaje y ampón color verde, la Muerte, que trae puesta una corona, se acompaña de dos Santas que la protegen.

Aunque tienen diferente vestuario es la misma imagen, que simula poder.

La Santa Muerte presente en León

Con una sonrisa, y con una mirada devota, Ezequiel, vecino de la colonia Casa Blanca, encendió su cigarro y se sentó a platicar con su ‘madrina’.

Esa es una de las tantas formas en las que le llamó, además de ‘santa flaca’, ‘flaquita’ y ´niña blanca’.

“Me ha sacado de varios apuros. De todo, económicos, familiares, accidentes que han tenido mis parientes, me los ha sacado adelante. Más que nada estar bien con mi familia”, dice el joven.

Libertad de culto en Guanajuato

Decenas de veladoras tiene el altar a la Santa Muerte. Foto: Correo

A pesar de que Guanajuato es considerado uno de los estados con más personas católicas, hay un registro de 447 asociaciones religiosas, de acuerdo el registro que lleva la Secretaría de Gobernación de 1992 al 2022.

Al parecer hasta ahora no hay registro de cuantos creyentes de la Muerte hay en el estado. Pero se calcula que en México hay cerca de 5 millones.

La Santa les cumple “lo bueno y lo malo”

En León, personas rinden culto a la Santa Muerte. Foto: Correo

El culto a la santa muerte parece un tema oscuro, que algunas personas relacionan con “lo malo”.

Sus creyentes mencionan que así como hay personas que le hacen peticiones para bien, hay quienes solicitan favores más fuertes.

Respetan a la Santa Muerte

El lugar de adoración a la Santa Muerte fue construido hace dos años. Foto: Correo

Guadalupe, vecina de Bellavista, dice respetar a la Muerte, pero no creer en ella.

Comenta que una vez que bajó las escaleras se encontró con un ataúd pequeño color blanco, junto al altar.

“Incluso una vez dejaron ahí un ataúd chiquito, era como de niño. Sí la usan para cosas malas”, dice.

La mujer no le teme, la respeta y ve como son cada vez más las personas que se acercan a agradecerle o a pedirle favores.

Hay que pagarle a la Santa Muerte

Unos le rezan y otros pasan sin verla. Foto: Correo

Ezequiel asegura que “todo tiene un precio”. “Unos piden cosas buenas, otros piden cosas malas”.

Lo que sí asegura es que en caso de pedirle ayuda y prometerle una ofrenda, un acto, una “manda” o cualquier cosa que sea, hay que cumplirla.

“Cada persona la ve de diferente manera, depende como la veas y lo que le pidas. Si haces un juramento de alguna ofrenda hay que cumplirle, tienes que responderle. Ya sale de uno darle algo”.

El joven aprovechó que paseaba con su familia en el centro para subir por toda la Belisario Domínguez y rezarle a su ‘flaquita’. “Casi todos los que somos de barrio creemos en la santa”, dice.

“Cada ocho días, cada mes, cada vez que podemos estamos con ella. Si puede traemos su ofrenda, si no, aquí nos echamos un cigarro con ella”, dice entre risas.

Sorpresivamente su esposa no es creyente de la Santa Muerte.

“Ni siquiera le pregunto que pide, yo no me meto con eso”, menciona la chica.

De su familia, solo Ezequiel le ha rendido culto a la Santa Muerte.

Le festeja el 2 de noviembre

Aunque tienen diferente vestuario es la misma imagen, que simula poder. Foto: Correo

Cada 2 de noviembre la festeja con sus amigos del barrio. Entre flores y velas, veneran el monumento cadavérico. En Bellavista, hacen sonidos y “bailes” para celebrarla.

Los vecinos de la casa contigua a la capilla, son los encargados de darle cuidados y mantenimiento al altar, que ya es un atractivo en Bellavista.

Al preguntar por su ubicación, la mayoría lo identifica.

Unos le rezan, otros pasan sin verla

No porque algunas personas no crean en la Muerte su capilla pasa desapercibida. Sin duda impone en la zona por su magnitud y tamaño, y los vitrales de cristal que reflejan a las tres imágenes. Unos pasos más arriba, en esas mismas escaleras, hay otro mural de la Santa Muerte, con una leyenda pintada a mano.

“Nunca le he pedido nada porque mis respetos para ella. No me meto con ella ni ella se mete conmigo. Tengo muchos conocidos que creen en ella”, dice Consuelo, otra vecina de Bellavista

La Muerte como comercio

Tal ha sido la creencia en la Santa Muerte que ya no se mantiene como una devoción clandestina, pues hay tiendas dedicadas a la venta de sus imágenes.

Y no solo eso, también ofertan polvos, veladoras, jabones, agua de riego y perfumes.

Alejandra, vendedora de una de las tiendas ‘La Madrina’, ubicada en el bulevar Las Torres, en León I, cuenta que han notado un aumento de clientes, por eso es que abrieron una segunda sucursal, además de la que tienen en Villas de San Juan.

Los fieles muchas veces se acercaron en momentos de desesperación, tal vez sin creer firmemente en ella, pero al ver que les cumplió se han sumado a un culto, como le pasó a la vendedora de estas imágenes.

A pesar de que el culto es rechazado por la Iglesia Católica, las representaciones de la Muerte son veneradas como a cualquier santo.

“Ahora sí que cada quien sus creencias y respeto pa’ todos. Nosotros también pedimos eso, respeto”, finaliza Ezequiel antes de irse de la capilla.

