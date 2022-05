El pasado jueves 28 de abril fue enviado al Congreso de la Unión la iniciativa de Reforma Electoral, propuesta por el presidente López Obrador ; la iniciativa, ha calado justo en el corazón de los políticos, provocando una fuerte sacudida al sistema político y democrático, porque busca hacer cambios de fondo. Muestra de ello son las diversas reacciones y manifestaciones, incluidos principalmente los partidos políticos, a quienes ha sacado de su zona de confort. Ahora se verán obligados a salir a defender y explicar sus posturas de cara al ciudadano común, deberán elaborar una contrapropuesta seria y detallada, de lo contrario quedaran exhibidos, como opositores a ultranza, carentes de iniciativas y propuestas, radicales y necios. Ya que con esta iniciativa se recoge un reclamo social de hacer más efectiva la democracia y eficiente el gasto de los recursos en las elecciones. El Estado Mexicano destina cada año cerca de $11,000 millones de pesos en subsidios públicos destinados a las actividades ordinarias de los partidos políticos (plantilla laboral y bienes muebles e inmuebles), es decir, a la manutención de aparatos burocráticos. Por la amplitud del tema comentaré solo algunos aspectos relevantes, en la medida que este espacio lo permite.

El presidente ha propuesto realizar cambios a la legislación a través de 18 artículos constitucionales se propone reformar los artículos 35, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 73, 99, 105, 110, 111, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y 7 transitorios. De aprobarse, afirman que representará un ahorro aproximado de 24 mil millones de pesos, con base en los cálculos del gasto que se realiza actualmente. Para redireccionarlos a otros rubros como educación y programas sociales. Siendo las propuestas más relevantes:

Reducción del número de diputados de 500 a 300 y senadores se reduciría a 96. A quienes no extrañaríamos mucho, dada su escasa productividad. El cambio de modelo de elección de diputados, senadores y ayuntamientos para que éstos sean elegidos mediante el sistema de representación pura, en donde el porcentaje de votos que obtenga un partido político, será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamientos que tendrá. Lo cierto es que, la representación se vería disminuida, aquí se puede mejorar la propuesta, lo que se quiere es que los diputados pluris salgan a buscar el voto, y no naden de muertito como suelen hacerlo en las campañas, es un buen inicio, habrá que mejorar la propuesta, para integrar lo del voto por listado de cada partido. Que además sería una rebatinga al interior de los partidos políticos, quienes al no tener más huesos por repartir, tendrían elecciones internas más peleadas.

Propone recortar el sueldo de 200 diputados en el Congreso de la Unión. Propone la iniciativa que en los Congresos locales también se dé una disminución; en un rango mínimo de 15 y un máximo de 45 diputados locales con base en el número de población de las entidades federativas.

Esta propuesta contempla la reducción también de integrantes de los ayuntamientos al establecer un límite de hasta nueve regidores de forma proporcional a la población de cada municipio.

Eliminará el financiamiento público ordinario de partidos políticos nacional y local; también habrá una reducción de los tiempos en materia electoral en radio y televisión. Reducción del financiamiento a los partidos políticos. Reducción del costo de las elecciones. Implementación del voto electrónico dentro y fuera del país.

La reforma propone la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) integrado por ciudadanos postulados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales elegirá el pueblo de México de manera directa en el primer domingo de agosto. En sustitución del actual órgano electoral, este nuevo modelo proyecta una reducción del número de los consejeros actuales del INE 11 once a 7 siete de manera directa. Y aquí es donde le duele a nuestro árbitro electoral, que más bien hace funciones de golpeador político, Lorenzo Córdova actual presidente del INE, pero debe exponer porqué no es viable la propuesta de reforma electoral del presidente y justificar que se mantenga tal como está. Pero no como francotirador de los partidos políticos, ni con marchas y amenazas, sino con un debate de argumentos sólidos.

La propuesta de reforma electoral propone la federalización de las elecciones para que desaparezcan los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), así como los tribunales electorales locales. En esto hay voces que alertan sobre una concentración excesiva de poder, vamos un centralismo clásico, volveremos a las discusiones entre federalismo y centralismo; lo cierto es que, los Organismos Estatales Electorales como el IEEG de Guanajuato, constituyen un doble gasto, ya que desde 1995, ya han sido muy manoseado por el PAN, al grado tal que incluso algunos de sus consejeros presidentes suelen tener fuertes nexos. Así como en otros temas como seguridad, siempre vemos la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en nuestro estado.

Se propone que la participación ciudadana sea del 33 por ciento en la consulta de Revocación de Mandato para que sea vinculante. Y se cree una legislación única en materia electoral, es decir, la existencia de un solo instrumento normativo para todo el país. En nuestra opinión personal, la reforma es oportuna, y es perfectible, bien harían los partidos políticos en darle una buena leída y proponer cambios; pues como se dice en los Toros, los partidos políticos en México están amocillados (heridos mortalmente, tambaleándose y en agonía,) al no conectar con las necesidades y reclamos ciudadanos. El sistema de partidos democrático se funda en partidos políticos cuya legitimidad y capacidad de acción política se basan en el apoyo social, producto de sus propuestas programáticas, es decir, de su capacidad de obtener el apoyo ciudadano como única condición viable para el ejercicio del poder. Para recibir sus comentarios al correo [email protected]