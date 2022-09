La quinta transformación

Por Juana Adriana Rocha

¿Qué historia estamos escribiendo, qué dirán los libros de texto en las próximas décadas?

En el mes de septiembre conmemoramos el inicio y final de la lucha por la Independencia de México, una lucha que se prolongó por 11 años y que marca la primera transformación del país a la que alude el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero y Cárdenas son los hombres que aparecen en el logo de la 4T como pilares de la Nación. Son los héroes que nos dieron patria, los hombres que la reconstruyeron en momentos clave.

¿Quiénes serán los personajes encargados de devolvérnosla?

La quinta transformación

LOS MITOS, LOS HÉROES

Hemos escuchado que Miguel Hidalgo era jugador y mujeriego, no un sacerdote justo y bonachón. En la escuela aprendimos una versión edulcorada de la Independencia y la Revolución. Eduardo Vidaurri, cronista de la ciudad de Guanajuato, señala que en la década de 1970: “nuestro fervor era mucho, era una historia que estaba dedicada a enaltecer a las grandes figuras”.

Era sencillo fabricar héroes de boca en boca. Hasta nosotros llegaron descripciones y retratos favorecedores, que fueron por mucho tiempo los únicos testigos en los cuales confiar.

Simpatizantes y detractores del régimen o movimiento social en turno tienen su propia perspectiva, pero hoy en día tenemos evidencia en fotografía y video, y vemos actuar y hablar en vivo a quienes tienen en sus manos al país.

Imágenes como las de Enrique Peña Nieto con una peluca inverosímil, tratando de pasar desapercibido en Nueva York, videos de Felipe Calderón presuntamente alcoholizado en eventos públicos, los hilarantes desatinos de Vicente Fox en Twitter, las desafortunadas declaraciones de AMLO en cada conferencia mañanera, impiden heredar una imagen digna de nuestros mandatarios.

Parece que los héroes nunca están en el poder.

La quinta transformación

BUENOS Y MALOS

El actual gobierno federal es dado a polarizar. Neoliberales vs. progresistas, ‘fifis’ vs. ‘chairos’, los corruptos contra el pueblo bueno, son los términos sobre los que López Obrador basa la narrativa de su cuarta transformación. “Aquí nos abrazamos hasta con los opositores”, declaraba en mayo ante el señalamiento de que su discurso divide.

“Abrazos, no balazos”, pronunció también el presidente al hablar de su estrategia contra el crimen. La frase la replican más sus opositores que él mismo, y esos detalles también escriben la historia.

De inmediato surgieron las comparaciones con Calderón, el presidente que declaró la guerra a la delincuencia organizada, una acción interpretada por sus adeptos como un signo de valentía. Pero sabemos que en dicha guerra el Ejército ha jugado un papel menor, el verdadero enfrentamiento es entre lo cárteles, y en el gobierno del panista dejó cientos de miles de víctimas. La cifra no para desde entonces.

¿Cómo se mostrará a futuras generaciones la guerra que vivimos? Y si es que esta crisis llega a su fin, ¿significaría una quinta transformación?

La quinta transformación

MÉXICO EN EL EXTRANJERO

A finales de agosto, The New York Times centró su atención en Celaya, Guanajuato. Las extorsiones, desapariciones y demás atrocidades a manos de grupos delictivos que ocurren en el municipio, atravesaron las fronteras. En varias ocasiones, Estados Unidos ha alertado a sus ciudadanos para que no viajen a nuestro estado.

A los ojos del mundo, México ya no es ese lugar cálido que recibe a todos con mariachi y ofrece playas paradisiacas, enchiladas, tequila y folclor; el país color sepia que presentan las películas hollywoodenses, donde todo el tiempo nos burlamos de la muerte.

Hay quienes se ofenden con el estereotipo del mexicano dormido a la sombra de un nopal, oculto bajo un enorme sombrero, cuando en realidad, ya proyectamos una imagen mucho peor.

La quinta transformación

APOLOGÍA DEL CRIMEN

La literatura da cuenta del contexto en que se desarrolla. Autores como Elmer Mendoza, Eduardo Antonio Parra y Fernanda Melchor, por mencionar algunos, han descrito en sus obras cómo es vivir en un país a merced del crimen organizado.

A la par, otros productos culturales muestran el mismo escenario, pero desde una perspectiva casi aspiracional donde la figura del ‘narco’ se ensalza. Series, películas, corridos, narran un modelo de individuo ordinario que salió de la pobreza para convertirse en un jefe rodeado de dinero, autos lujosos, mujeres, al margen de la ley, en fuga perpetua, pero siempre resistiendo. ¿Estamos frente a la construcción de un nuevo tipo de ‘héroe’?

Aterra pensarlo.

La quinta transformación

LO SUPERFLUO: Siempre escuchamos que la historia nos sirve para no repetir en el futuro errores del pasado. Por eso habría que registrarla lo más fiel posible a la realidad.

LO PROFUNDO: Sabemos que la memoria de los pueblos a veces es terrible, olvidamos con facilidad. Tropezamos siempre con la misma piedra, caemos en ciclos de los que no podemos escapar.

La quinta transformación

