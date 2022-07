Los datos fueron llegando desde diversos frentes, pero ahora tenenos la certeza de que la llamada ‘quinta ola’ provocada por la pandemia por covid-19 será la más agresiva que casi cualquiera de las anteriores.

Las autoridades en Guanajuato no parecen muy dispuestas a diseñar restricciones adicionales y el pasado viernes en la rueda de prensa ni siquiera se habló de semáforos epidemiológicos ni nada que se le parezca.

La reflexión sigue siendo la misma. La variante BA.5 es más contagiosa, pero en términos generales menos letal y agresiva que las otras que se han presentado.

Las hospitalizaciones se mantienen en niveles muy bajos y las defunciones seguramente superarán a cualquiera de los tres meses anteriores cuando se registraron 12, ocho y cinco, respectivamente. Ahora, al día 16 de julio, ya van 11 aunque se ve francamente difícil que se alcancen las 122 que hubo en marzo, último mes en que se registraron más de 100.

En contraparte, al ritmo del crecimiento de casos positivos que se vienen registrando en Guanajuato durante los últimos días y tomando como referencia las reflexiones y proyecciones que hacen los expertos locales e internacionales, ya es inminente que este mes de julio de 2022 se convertirá por lo menos en el segundo con más casos positivos desde el arranque de la pandemia.

Hasta ayer se habían registrado 18 mil 646 contagios en 16 días de este mes. Los expertos dicen que los contagios seguirán creciendo por lo que es altamente probable que julio de este año supere a febrero que tuvo 27 mil 564, con 667 muertes.

Aún más, si el crecimiento exponencial en los casos se mantiene, que nadie descarte que se acerque a la cifra de 43 mil 85 de este enero que fue la más alta, aunque tuvo menos muertes que el mes de febrero: 508.

Pero va de nuevo, no parece que el gobierno esté preparando un nuevo cierre de empresas y escuelas. Ni siquiera restricción de actividades. Juan Luis Mosqueda ya dijo que casi nadie se salvará de ser contagiado.

Laurie Ann Ximénez-Fyvie, doctora en Ciencias Médicas e investigadora publicó un hilo muy interesante en Twitter que explica claramente lo que hoy ocurre. “No, no todos nos vamos a contagiar, pero sí es más fácil contagiarse ahora que en cualquier otro momento de la pandemia”, escribe.

Y luego advierte que esta variante BO.5 es capaz de provocar más reinfecciones.

“Esto es cierto tanto para personas vacunadas como para aquellas que se infectaron antes con otras variantes e incluso con otras subvariantes de ómicron como BA.1, BA.2 y, la muy reciente, BA.2.12.1”.

También afirma que provoca reinfecciones en menos tiempo, pues hasta antes de BA.5 se consideraba que tras contraer covid-19, la protección contra una nueva infección era de aproximadamente 12 semanas (tres meses) y ese tiempo ahora es de 28 días (menos de un mes).

El virus -según la investigadora- tiene mayor capacidad de producir infecciones de vías respiratorias bajas, pues con la variante ómicron original (BA.1) se observó que el virus tenía más afinidad (tropismo) por las vías aéreas altas. Este ya no es el caso con BA.5.

“Podría volver a provocar aumentos importantes en hospitalizaciones y muertes, independientemente de cuánta gente en la población se haya infectado antes. Este fenómeno ya se observa en varios países en los que BA.5 se ha vuelto predominante”, agrega Ximénez quien advierte que esta variante debería preocuparnos y ocuparnos a todos.

Y si bien es cierto que no se puede esperar de parte de las autoridades el endurecimiento de las medidas, una vez que hasta los niños tienen al menos una dosis de vacunas, se esperaría sensatez de quienes promuven desde la autoridad para ir en sintonía con las medidas que piden los expertos.

En la Feria de Verano en León -por ejemplo- se anuncian para finales de julio y primera quincena de agosto, eventos en el Centro de Espectáculos de la Feria que congregan a miles de personas.

¿Vale la pena amontonar gente en un foro para conciertos sin ventilación adecuada, cuando se dispone de un lugar abierto como la Velaria de la Feria?

Ya que andamos con sondeos futuristas, hoy podemos inferir que los más ocupados y preocupados por esas proyecciones y datos son los simpatizantes de la 4T, aunque hay que decir también que algunos de los sondeos que promueven son o fueron realizados por empresas que en su momento trabajaron para el propio PAN o que le dieron la ventaja al blanquiazul.

Una de las que no habíamos comentado es la de Ulises Beltrán y Asociados que es la única que coloca a Morena con ventaja en la intención de voto por partido en lo que se hace llamar “preferencias brutas” (donde se incluye a indecisos, los que no contestaron y los que anularon la boleta).

En ese rubro, Morena traería 31.4 por 30.1 y en las efectivas, ya quitando todo ese bloque, la ventaja morenista se amplía.

En la pregunta de por qué partido nunca votaría, el PRI es el líder con 29 %, el PAN le sigue con 16 puntos porcentuales, mientras que Morena está en tercero con 14.

Ricardo Sheffield es el morenista con más alta preferencia entre los entrevistados de poblacion general con 22 % y supera por el doble a Mauricio Hernández y Antares Vázquez.

En el caso del PAN, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez y Luis Ernesto Ayala superan ampliamente a Libia Dennise García y a Jesús Oviedo.

¿Quién llegará más lejos en cargos públicos o de representación popular en su respectivo partido, de las diputadas locales no nacidas en Guanajuato, que parecen estar muy empoderadas?

¿Ruth Tiscareño del PRI o Hades Aguilar en Morena?

Hay quienes dicen que está última podría ser candidata al Senado por Guanajuato. Al PRI no le alcanzará para poder analizarlo, aunque si el río suena es que agua lleva.

SÁNCHEZ CASTELLANOS: INCÓMODO PARA TRICOLORES Y AZULES

Hace exactamente 11 años en León, Salvador Ramírez Argote, Israel Cobián, Olga Sandoval y Julia Lira asestaban ‘golpe de Estado’ a José Arturo Sánchez Castellanos quien había iniciado como coordinador de los regidores tricolores en la administración de Ricardo Sheffield y fue destituido de buenas a primeras.

La gota que derramaba el vaso: la votación del ahora síndico panista con el blanquiazul a favor de la donación de un terreno a la Universidad La Salle provocaba que sus cuatro compañeros, alineados y apuntalados por Bárbara Botello, prácticamente le crucificaran mediáticamente.

Sánchez Castellanos demostraba que en la agenda dominaba la parte empresarial por encima de la posición partidista.

En ese tiempo, Botello había agitado el avispero en un programa de radio que tenía junto a los regidores donde hablaba de tópicos diversos de la política. En aquella ocasión, ironizó con Ramírez Argote sobre el voto de Sánchez Castellanos que fue determinante para que el PAN alcanzara los diez votos necesarios para la donación.

“O sea que, ¿un regidor del PRI y un regidor del Verde votaron como panistas?”, cuestionaba Botello, a la sazón, secretaria general adjunta del Comité Ejecutivo Nacional que encabezaba Humberto Moreira.

De ser incondicional de Botello en la campaña 2009, Sánchez Castellanos se convirtió en el villano favorito del barbarismo. Sánchez Castellanos fue quitado de la coordinación cuando mostraba una actitud más crítica hacia el gobierno de Ricardo Sheffield, lo que alimentó las tesis de un supuesto pacto entre este último y Botello para tumbar al empresario.

Hoy, ni Botello ni Sánchez Castellanos se encuentran en el PRI que está en decadencia plena. La primera busca el cobijo de algún instituto para intentar cobrarse -por lo menos en una campaña política- la persecución a la que la ha sometido el PAN-Gobierno.

La gran paradoja es que, así como se volvió incómodo para el PRI hace 11 años, Sánchez Castellanos se ha convertido también en un edil ingobernable al interior del PAN en donde es primer síndico, pero sin la ascendencia que lo llevó a ser un fichaje de lujo para el albiazul.

Es el problema del panismo y el priismo que solo buscan abyección absoluta a los dictados de sus tlatoanis en turno o el problema de quienes, como el exlíder empresarial, creen que pueden tener criterio propio en estos partidos.

“No hemos aprendido, la gente sigue amontonándose en lugares cerrados, es algo que ya no deberíamos hacer. No digo que no se hagan reuniones o no vayan a restaurantes, pero ya no puedes hacer cosas multitudinarias en lugares cerrados o por lo menos cuidarnos en los momentos más críticos”

Juan Luis Mosqueda

El infectólogo guanajuatense asegura que difícilmente alguien se salvará de infectarse en la nueva ola de covid-19 por la subvariante BA.5.

