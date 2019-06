La prioridad es continuar con el proyecto de seguridad: Bravo Arrona

En su presentación como nuevo secretario de Seguridad Pública de León, indicó que mantendrán los patrullajes continuos, el acercamiento con la sociedad y el uso de tecnología

Jessica de la Cruz

León.- Mario Bravo Arrona el nuevo secretario de Seguridad Pública de León, tiene como prioridad darle continuidad al proyecto de seguridad que tiene el Ayuntamiento, procurando la capacitación de los elementos y el uso de tecnología de punta para combatir la delincuencia y desarticular grupos criminales que se encuentran en la ciudad.

El secretario reafirmó que darán continuidad al proyecto con patrullajes continuos, en los Centros de Atención a Víctimas, los Juzgados Cívicos y el compromiso de los integrantes de la Secretaría.

“Puedo decir orgullosamente que soy policía de carrera he dedicado mi vida y me he preparado a servir, estoy listo, agradezco la confianza del ayuntamiento”. –Mario Bravo Arrona, secretario de Seguridad Pública de León

Se compartieron también los tres objetivos del nuevo titular que son:

Recuperar la disciplina de la corporación y hacerla un órgano de proximidad con la población.

Aplicación de la estrategia, metodología y tecnología para atender a la población.

Coordinación con las instancias de gobierno y la sociedad.

El alcalde de León, Héctor López Santillana comentó que ya no hay tiempo para tener una curva de aprendizaje, porque de esto depende la seguridad de las familias leonesas y no hay tiempo, porque cada día es mayor la exigencia ciudadana.

Llega Jorge Guillén a dirección de policía

La mañana de este jueves, el primer edil agradeció la colaboración y el trabajo que desempeñó el director de la Policía, José Carlos Ramos Ramos, quien fue sustituido por el comandante Jorge Guillén Rico.

En este mismo acto se hizo el cambio del director general de Planeación y Administración, sustituyendo a Mario Alberto Razo, por Carmen Gómez Méndez.