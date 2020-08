La posible salida de Messi del Barcelona desata memes en redes sociales

Redacción

México.- La posible salida de Leo Messi del Barcelona provocó una revolución en redes sociales y una tormenta de memes sobre la que es sin duda una de las noticias más importantes del mundo del deporte en los últimos años.

Memes sobre el futuro de Messi o de cómo será el Barça cuando él no esté, incluso algunos que se acuerdan del Real Madrid.

Fanáticos de Newell’s, Boca, Racing, Banfield y hasta de la Juventus se animaron a soñar con la utópica llegada de la leyenda del deporte nacional a sus respectivos clubes.

Wonder if Messi has ever thought of trying out baseball 🤔 pic.twitter.com/zJqOQOYUlf

— Fresno Grizzlies (@FresnoGrizzlies) August 25, 2020