La Policía Rural no servirá de mucho, advierte CNC

Arturo Contreras comenta que los guanajuatenses ya no quieren más promesas de los políticos, sino verdaderas acciones; considera que la inversión del gobernador en la policía rural podría ser mejor destinada

Nayeli García

Irapuato.- Arturo Contreras, dirigente de la CNC en Irapuato, dijo que los guanajuatenses ya no se ‘chupan el dedo’ y quieren ver acciones, no sólo discursos y ‘cortinas de humo’ para ocultar la inseguridad del estado con promesas de crear una ‘Policía Rural’, que consideró no servirá de mucho.

“De promesas ya estamos cansados, los ciudadanos estamos viendo la situación que prevalece en el campo pero en todos lados, y vemos que con cifras, con palabras no se resuelven las cosas, y pues la verdad yo siento que deberían de invertir pero no hablando diciendo que lo van a hacer, que formen mejores policías, que formen mejores instituciones de capacitación”, comentó ante la promesa del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de destinar 370 millones de pesos para la creación de la Policía Rural.

Arturo Contreras dijo que los problemas del campo son muchos y muy diversos en donde también hay robos a casa habitación, robo de maquinaria, de vehículos y así como sucede en la zona urbana, también temen por los homicidios.

“Yo pido que las autoridades ya tomen cartas en el asunto, que de verdad ya no nos estamos chupando el dedo y ya tienen muchos años gobernando el Acción Nacional el estado y le toca dar resultados”, señaló.

El líder campesino, señaló que con rondines de vez en cuanto de las corporaciones no se van a resolver los problemas y lamentó que no se tenga la suficiente capacidad de las autoridades para haber detectado el problema que había en Santa Rosa de Lima, y los grupos que hay en la ciudad y el estado, operando, sino hasta que se ven forzados a trabajar.

