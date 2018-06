La población se surte para evitar Ley Seca: Quiroga

Quiroga López, presidente de la Confederación de Bares y cantinas, aseguró que la población se abastecerá abundantemente antes del corte de venta de alcohol para este fin de semana de elecciones

Daniel Vilches

León.- El presidente de la Confederación Nacional de Bares y Cantinas, Francisco Javier Quiroga López, minimizó la Ley Seca y advirtió que la gente se abastecerá antes de las elecciones con bebidas alcohólicas, por eso espera que esto no perjudique al sector.

Comentó que las personas que están interesadas en votar, ejercerán este derecho el 1 de julio, con la Ley o sin ella.

“La gente se abastece desde antes, son condiciones que la gente no respeta, sin embargo también es necesario saber que la gente que va a ir a votar, va a ir a votar, vemos que la jornada electoral se realiza principalmente por la mañana, y en ese sentido no hay un consumo realmente de bebidas, sin embargo la autoridad, creo que todavía arcaica, quiere pensar que por el hecho de no vender alcohol, le limita a la gente a no beber, cosa que es falso”, acotó.

