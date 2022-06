1.- Plataforma digital: resistencia a la transparencia

El desdén a la transparencia, pero más aún, al cumplimiento de la ley del Sistema Estatal Anticorrupción cunde a todos los niveles. La Plataforma Digital Estatal con la que se pretende homologar los criterios y la accesibilidad a la información pública, simplemente ha sido despreciada por los gobiernos locales.

Fue en diciembre de 2021 cuando fue lanzado este sitio aún en proceso de construcción. Trompicada y contra la corriente, la presentación se hizo con la mayoría de las instancias autónomas que atendieron la entrega de la información que obligaba la ley desde 2019, es decir, dos años atrás.

A seis meses de distancia, el gobierno estatal no ha completado el proceso y los municipios –a excepción de León- han hecho caso omiso. Sólo están interconectados el Congreso local, el Poder Judicial, el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP).

Mención aparte merecen la Universidad de Guanajuato, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) y la Fiscalía General del Estado, que increíblemente tampoco han hecho lo propio.

Así de carente se encuentra esta plataforma que costó 29 mil 500 pesos para su diseño.

Es por lo elemental de la información, que el incumplimiento es todavía más incomprensible, pues se trata del tan llevado y traído ‘tres de tres’ (declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses), contrataciones, sancionados y denuncias. Nada que no esté en las obligaciones que ordinariamente deben de cumplirse.

Aunque esta interconexión tiene plazo al 9 de junio, no es descabellado pensar que el rechazo a este ordenamiento radica en la accesibilidad que tendría esta información que, hasta ahora, persiste en los recovecos de las unidades de transparencia. La resistencia y subordinación de los órganos de control, es sin duda otro factor deleznable.

En fin, se trata de otro de esos temas que bien harían los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, en retomar como causa y no se lo dejen sólo a su presidente Julio César Rodríguez Fonseca. A menos, claro, que tampoco lo consideren parte de sus funciones…

2.- Feria de León: malas cuentas y cabos sueltos

La ‘salomónica’ decisión de aprobar un Festival de Verano, no deja de extrañar cuando el nuevo consejo del Patronato de la Feria Estatal y el Ayuntamiento de León, se siguen topando con una magra herencia.

Pero más allá de la luz verde al evento que afinan sobre la marcha a escasos dos meses de que tenga verificativo, lo interesante son las revelaciones que durante su análisis salieron a relucir.

De los estados financieros hasta la salida de Juan Carlos Muñoz Márquez como su presidente, se cuenta con un capital de 15 millones de pesos, monto que fue anunciado como todo un logro por el exfuncionario, sin embargo, el síndico y contador, José Arturo Sánchez Castellanos enfatizó que el 80 por ciento va a gastos operativos.

Ahí radica, según justificaron, la necesidad de generar más eventos para aumentar sus ingresos.

Otro gran tema fue la administración del estacionamiento que de forma opaca y discrecional fue concesionado a la empresa Operadora Prestige Parking S.A. de C.V. desde junio de 2021. Como el contrato venció este mes, se aprobó otro más como prórroga para analizar su viabilidad.

Ahí fue el nuevo presidente de la Feria de León, David Novoa Toscano, quien puso sobre la mesa la necesidad de darle mayor flujo.

Pero lo que de plano tomó a todos por sorpresa, fue la deuda que dejaron sin cobrar 8 millones de pesos a Red Cola, quien Muñoz Márquez impulsó desde 2020 como patrocinador sin atender la parte más importante.

Ahora ya se contrató a un despacho externo para realizar el cobro, ante la negativa directa de la empresa, por lo que se trata de un problema sin resolver heredado.

Mientras todo esto sucede, hay una nueva cabeza operativa en la Feria de León. Se trata de Alonso Limón Rode quien no obstante fuera aprobado ayer, desde el fin de semana ya daba por hecho en una revista de sociales su incursión como director general de la paramunicipal. Sólo queda esperar que su ímpetu no cese; hay mucha tarea…

3.- Cultura violenta y control de daños

Alumnos de la preparatoria de la Universidad de Guanajuato en Silao volvieron a clases virtuales. No fue la pandemia el motivo, sino el temor. Un estudiante amenazó con perpetrar un ataque semejante al que dejó más de 20 víctimas en una escuela de Texas el pasado 24 de mayo.

María Cristina Caudillo Hernández, directora del plantel, envió un comunicado al Bachillerato de Humanidades donde señalaba que el caso se atendió “a través de los procedimientos y autoridades que competen”.

La UG confirmó que una joven presentó una denuncia ante el Ministerio Público. La Fiscalía General del Estado envió vigilancia y desplegó un operativo en coordinación con el Municipio.

Felipe Hernández Chávez, secretario de Seguridad de Silao, declaró que se trató de una falsa alarma.

Sería irresponsable minimizar este tipo de acciones si tomamos en cuenta antecedentes como los 25 niños intoxicados con Clonazepam en Comonfort, las riñas en una secundaria de Salamanca y el presunto abuso a un menor cometido en una primaria de Irapuato por sus propios compañeros.

Los protocolos de las autoridades educativas quedaron rebasados. La UG y la SEG prometen entornos seguros mientras verdaderos delitos se comenten en las escuelas. Pero bien nos dice el lugar común, “la educación comienza en casa”. ¿Dónde empieza la falla?

Los videojuegos, el encierro, los hogares rotos, las redes sociales, el bullying… Son múltiples los factores que se asocian con el desarrollo de una conducta criminal. La violencia como una vía para trascender y ganar notoriedad, es el motivo que suele estar detrás de las masacres en Estados Unidos, (donde ya son un fenómeno cultural).

Nuestro estado vive inmerso en otro tipo de violencia. Pero se tendría que analizar de qué manera impacta a las nuevas generaciones. Una revisión de mochilas ya no es suficiente, una charla preventiva tampoco. Control de daños, nuevos protocolos, una verdadera intervención de las autoridades -no sólo escolares-, podrían frenar el desastre. Ojalá los casos mediáticos no sean la punta del iceberg.

