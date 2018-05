La pelea por Los Pinos se recrudece

El Bronco, se apersonó en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California para conocer el terreno

El Universal

Ciudad de México.- La batalla por la silla presidencial se recrudece. Hoy los candidatos a Los Pinos llegan a su segundo debate con una baja, la de Margarita Zavala. Andrés Manuel López Obrador, de Juntos Haremos Historia, de plano optó por no ensayar. José Antonio Meade, de Todos por México, se considera “el más chingón” porque los temas a abordar los domina a la perfección, aseguran. Ricardo Anaya, de Por México al Frente, se mostró golpeando una pera de box; quién sabe qué quiso decir con eso. Y el independiente Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, se apersonó en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California para conocer el terreno. Lo cierto es que conforme se acerca la fecha de la elección los tambores de guerra suenan con mayor potencia. Así que esta escala en Tijuana, sin duda, es el prolegómeno de una nueva batalla.

Los votos por Margarita, ¿a la basura?

Por cierto, después de la determinación que tomó el INE de no reimprimir las boletas de la elección presidencial, a pesar de que Margarita Zavala renunció como candidata presidencial, nos dicen que si los ciudadanos votan por ella el próximo 1 de julio, sufragarían por un candidato no registrado y por lo tanto no contará para nadie. Nos detallan que la renuncia a una candidatura no es una declinación, pues ante la ley no se puede declinar a favor de alguno de sus contrincantes; es decir, no se pueden transferir votos. En otras palabras, si hay un voto a favor de Margarita Zavala, se podría interpretar como la anulación del sufragio porque no hay una candidatura que lo respalde. Pero cabe la pregunta: los votos de Margarita Zavala ¿se van a la basura? ¿Quién es el candidato que con su recogedor va a levantar esos sufragios? Porque de que alguien se los va a llevar, sin duda.

Víctimas de las campañas electorales

La contienda electoral redujo al Senado a un papel de proveedor de dietas a los senadores y sede de la Comisión Permanente, y se les olvidó hasta acudir a las reuniones de las comisiones a las que pertenecen y que deben ser convocadas cada mes. El pretexto de las campañas sirve hasta para ni siquiera presentarse a los eventos que se programan y que se anuncian a nombre de los senadores y, faltando al respeto al público, enviar a algún asesor con las disculpas de su jefe quien, como siempre, “tuvo problemas de agenda”…

El Congreso tiene su propio mercado informal

Las cámaras de Diputados y Senadores están ocupadas en desmantelar el ejército de colaboradores por honorarios; esto es, los empleados al servicio de los 618 legisladores que sólo tuvieron derecho al pago mensual, sin prestaciones sociales, con lo cual, en los hechos, fueron servidos por huestes del mercado informal del trabajo, que no genera antiguedad laboral ni prestaciones para el retiro. Nos dicen que es allí donde deberían de practicar una amnistía que reconozca lustros y décadas de labor en trabajo informal en las instituciones…