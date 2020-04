La pandemia podría dejarnos… ¿panditas?

Agencias

Ciudad de México.- El bailarín mexicano de danza clásica, Braulio Álvarez, primer extranjero en formar parte del Ballet de Tokio, al que accedió gracias a su amplia experiencia en el Ballet de Hamburgo, ha sido testigo de por qué Japón es, a la fecha, uno de los países con el menor número de pacientes con Covid-19.

“Ha sido muy bizarra la experiencia, Japón fue uno de los primeros países que decretaron que los eventos grandes debían ser clausurados, las escuelas cerraron en la etapa muy temprana de los contagios que empezaron en China. Después nos fuimos enterando del contagio en Europa, Estados Unidos y el resto del mundo. Nosotros seguimos trabajando y ha sido muy extraño ver las situaciones en otros países, las compañías de danza cerraron, la gente está en sus casas, pero nosotros ofrecimos funciones hace una semana y media en un teatro grande, con público”, contó en entrevista concedida a El Universal.

Cultura japonesa

Según Braulio, es hasta ahora que los efectos del Covid-19 se han comenzado a sentir en la ciudad, los negocios han empezado a cerrar pero con la incertidumbre del impacto económico que habrá.

“En Japón la gente está acostumbrada a usa mascarilla, tampoco suele tocarse, los saludos se dan, acaso, con un apretón de mano, pero no existen los besos al saludar. Diría que el distanciamiento social es parte de la cultura japonesa, tampoco es atípico que la gente se lave las manos constantemente y use gel, quizá por todo eso la sociedad japonesa ha estaba de algún modo lista y por eso no se han dado tantos contagios como en otros países. Cuando se anunció que las Olimpiadas serían pospuestas, la gente pensó bueno no fue por mi culpa”.

La independencia de los adultos mayores

De acuerdo con el Banco Mundial, la población mayor de 65 años es la más alta del mundo (28%), por eso se llegó a considerar que Japón sería uno de los países más vulnerables ante el coronavirus. Braulio explicó que los adultos mayores no suelen depender de la población joven.

“Es muy común ver a los adultos mayores solos, la película La balada de Narayama habla acerca de cuando la gente tiene cierta edad, va a la montaña a morir, explica muy bien el sentir de la gente”, comentó.

El bailarín señaló que por el momento en aquel país no hay estado de emergencia, pero la gente está tratando de salir cada vez menos de sus casas. En cuanto a la compañía de danza, buscarán seguir hasta que los paren, “cuando eso ocurra no sé qué es lo que vayan a decidir; pero en la escuela de ballet sí podemos proponer clases a grupos más reducidos y por internet; como maestro será un reto entrenar a los alumnos a distancia, pero seguro no será imposible”, afirmó.