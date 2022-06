No todo fueron celebraciones en este Día del Padre en Guanajuato, pues se vio una cara diferente en los panteones y las cárceles del estado

Miguel Juárez / Daniel Moreno / Onofre Lujano

León.- Cada semana, sin excepción doña Carmelita va a visitar a su esposo en el CERESO de León , ya son cinco años ininterrumpidos. Mismo caso que el de don Guille, quien espera ver a su hijo libre desde hace casi siete años; no obstante, dice que le faltan aproximadamente 13 años más.

Mientras miles de familias leonesas dedican este domingo del Día del Padre para festejar a sus ‘héroes’ y demostrarles lo mucho que significan en sus vidas, algunas otras esperan bajo el inclemente rayo del sol en la entrada del Centro de Reinserción Social de León, ubicado a un costado de la carretera León–Cuerámaro, para poder ingresar y ver por un momento a sus hijos, esposos y padres.

Fue solo un momento, una mala decisión, la razón por la que muchos jóvenes y adultos se encuentran privados de su libertad. Las circunstancias y contexto adversos muchas veces también explican por qué están ahí. Sin embargo, sus familiares no los justifican.

Acceso al CERESO de León. Foto: Miguel Juárez

Dicen solo esperan verles pronto fuera, con bien, como don Guille. Él, semana tras semana, visita a su hijo, condenado desde los 18 años a más de 20 por homicidio. Desgraciadamente, en esta ocasión no le fue posible, pues este no quiso recibirles.

“No quiere vernos ahorita. Anda mal con nosotros. Falleció su suegra, no le dijimos. Se enteró por otras personas y ahorita no quiere vernos”, expresó Don Guille. Aunque no tenía la intención de festejar este día, solo acudió por costumbre. Sin embargo, desde hace algunas semanas no han querido verse.

Otro caso es el de doña Carmelita, quien también visita a su esposo todos los domingos. De casi 50 años, esta mujer preparaba a prisa un pequeño cargamento con frijolitos, carne con chile, una coquita y un cereal con mucho cariño para su interno. Iba tarde, dijo, mientras corría con su bolsa transparente de plástico, y se perdió a la distancia.

Los regalos para los internos no faltaron. Foto: Miguel Juárez

Una mujer más compartió a Periódico Correo, que lamentaba que su festejado no hubiera pedido con tiempo el permiso necesario para que ella pudiera llevarle su pastelito por este día. Aunque eso no la detuvo.

“Tan siquiera le traje un panecito. Ahorita le pongo un cerillito, y pues ni modo, así mero”, dice.

Ingresó también a toda prisa con su bolsita transparente, de la mano de un pequeño que, curioso, observaba al extraño que cuestionó a su madre. De cualquier modo, unos metros más adelante, ya saltaba gustoso.

Lamentablemente, no se pudo acceder al área de visitas. En palabras de uno de los guardias, fue un día fluido de visitas, aunque no lo atribuye a los festejos del Día del Padre; más bien, los domingos es común ver llegar en grupos a diversas familias.

Afortunadamente, tras la mejora del semáforo epidemiológico, ya pueden entrar dos personas por visita, cuando hace unos meses solo entraba uno y con restricciones.

La otra cara del Día del Padre se vio en el CERESO de León. Foto: Miguel Juárez

Hijos abarrotan los panteones de Celaya para celebrar a sus padres

Hasta el corte de las 3:00 de la tarde de este domingo, personal de servicios municipales calculó que unas 10 mil personas habían visitado los panteones públicos de Celaya; al menos los más grandes ubicados en la zona urbana y en San Juan de La Vega, San Miguel Octopan y Rincón de Tamayo.

Luego del fin de la contingencia por la pandemia en Celaya, se volvieron a abrir los panteones desde el pasado 10 de mayo. Gracias a esto, mucha gente pudo visitar a sus padres difuntos en este domingo de Día del Padre.

Personal de servicios municipales informó que hubo preparaciones previas para este Día del Padre. Realizaron limpieza general y mantenimiento, desbrozado, aplicación de pintura, retiro de basura, escombro, encalado de muros en mal estado, poda y faldoneo de árboles. Además, se hizo un operativo en los panteones con personal de Policía, Tránsito, Cruz Roja, Protección Civil y trabajadores de pipas y alumbrado público.

Panteón Norte de Celaya. Foto: Daniel Moreno

En el Panteón Norte, un vendedor de flores llamado Ramón dijo que el Día del Padre es de menor afluencia que el Día de las Madres. Este año, en especial hasta el mediodía, se había notado poca afluencia si se le comparaba con años anteriores.

Desde Servicios Municipales no se reportaron incidencias. El horario de apertura fue de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Además, se mantuvieron las medidas de sanidad como el uso de cubrebocas, gel antibacterial y lavado de manos.

Foto: Daniel Moreno

Deudos de Acámbaro también recuerdan a sus padres

En lugares públicos como parques, jardines, centros deportivos, balnearios, “Las Islitas”, presas o restaurantes de Acámbaro, se celebró este domingo el Día del Padre. Sin embargo, para los progenitores que se adelantaron en el camino, también destacaron las menciones en redes sociales con emotivos mensajes.

Otros más acudieron a los panteones ante la reciente partida de sus seres queridos. Los festejos fueron grandes, sobre todo luego de que la fecha permaneciera sin celebrarse dos años debido a la pandemia.

Ahora por fin se pudieron ver juegos en torno a la familia, y por ejemplo en el Parque Tzacanden, se vieron decenas de reuniones familiares.

En un ambiente de armonía, compañerismo y amistad, estas convivencias proliferaron en sonrisas; todo mientras se degustaban los antojitos preferidos del festejado. Incluso hubo diferentes actividades deportivas.

Los recuerdos para los padres que ya no están, se plasmaron en las fotografías del recuerdo. Las felicitaciones llovieron para quienes celebraron a todos los papás de Guanajuato y México.

Panteón Municipal de Acámbaro. Foto: Especial

