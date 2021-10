1.- La ocasión para la tregua

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

Ante las condiciones de inseguridad que prevalecen en territorio nacional y en particular el guanajuatense, con municipios en llamas, tanto en lo político como por la actuación de la criminalidad, es el momento de la “tregua” entre los tres órdenes de gobierno. El Estado Mexicano, debe de responder a las anomalías, a fin de suministrar la seguridad pública. La Federación no podrá avanzar en la mengua de los delitos apropiándose de los esfuerzos de las entidades y marginando a seis de ellas con más homicidios dolosos, como Guanajuato.

En las mismas circunstancias que el estado gobernado por el panista, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, hay cinco estados más. Si la estrategia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es echarle la mano a los más “jodidos”, tendrá que materializarse ese vínculo entre los órdenes de gobierno. En el tiempo que se tarden en ponerse de acuerdo las partes, la criminalidad tendrá oportunidad de seguir avanzando y consolidar el terreno conquistado.

Las incursiones lanzadas en contra del personal de la policía de León, ni es un aviso contra el secretario Mario Bravo Arrona ni contra Alvar Cabeza de Vaca, ni a los políticos que los representan. Las agresiones al último eslabón en el orden público será siempre una ofensiva contra el Estado Mexicano, poniéndolo en riesgo. Es al árbol. Es el ataque a los elementos en posiciones donde son “peones aislados”, pero también, toca a las fuerzas nacionales, estatales y municipales. La negociación. Ambos gobiernos, federal y estatal, tienen la ocasión para la instalación de una mesa de trabajo, para tratar los pormenores para que junto a los municipios se erijan fortalecidos, para enfrentar las condiciones que la criminalidad ha impuesto. Tendrán que salir ganando en la lógica de que pondrán su disposición para superar el gran conflicto

El gobierno de la 4T necesita el esfuerzo del estado de Guanajuato para transitar y cumplir su plan; las disposiciones para atender el clima de inseguridad donde más golpeó. En León e Irapuato, las alcaldesas, Alejandra Gutiérrez y Lorena Alfaro, condenaron los hechos y prometieron que no quedarán impunes. La leonesa, previno: “estaré dando la batalla y tomando al toro por los cuernos”; y la irapuatense prometió “reestructurar la policía para enfrentar el problema de raíz”. Sin embargo, las leyes mandatan que la seguridad es una cuestión de Estado.

2.- Premian a subsecretario.

Alfonso Ruiz Chico

De manera discreta y revuelta con la Orden del Día para la Sesión Plenaria de este jueves, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Guanajuato, el albiazul Luis Ernesto Ayala Torres, comunicó que para la quinta sesión de la 65ª Legislatura se realizará la “propuesta” de Alfonso Guadalupe Ruiz Chico como consejero del Poder Judicial. Fue su subsecretario de Vinculación en la Secretaría de Gobierno.

El político panista, Ruiz Chico, resistió de manera “estoica” que el partido conservador usará su nombre y circunstancia para el juego electoral por las candidaturas y cargos, incluida la presidencia estatal del PAN. Antes y por varios años, fue considerado precandidato a la alcaldía de Irapuato y después, colaborando con el hoy coordinador del grupo del PAN en el Congreso, se manejó la posibilidad de que fuera el secretario general.

Posterior a la dinámica comicial y partidista, en los reacomodos de la segunda mitad del actual sexenio, Ruiz Chico tendrá una especie de premio de consolación en el Poder Judicial. Algo muy curioso, en el mes de diciembre de 2020, María Arcelia González, resultó designada magistrada del poder judicial, la togada, es su pariente. La tendencia para la judicatura recayó en la familia irapuatense.

3.- Eterno

Victor Jiménez Ramìrez

Este jueves deberá oficializarse el registro de la planilla “azul” que va por la enésima reelección de Víctor Jiménez Ramírez como secretario general de la Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Guanajuato (ASTAUG), de la que se dice dentro de La Colmena que cuenta con el aval y apapacho del solitario de Lascurain de Retana No. 5.

La nomenclatura del sindicalismo oficial en la UG trabaja para que no sufra Jiménez Ramírez, aunque no tienen asegurado el resultado, pues por vez primera la elección deberá hacerse como mandata la nueva legislación laboral mexicana: libre y secreta, es decir, en urna y con todos los trabajadores, donde se cuente voto por voto.

Eso sí, aseguran que ya maniobró para mantener el control de los bienes del sindicato. Hace días se aprobó la integración de la mesa directiva del patronato del ASTAUG y Víctor Jiménez quedó como su secretario para el periodo 2021-2024. Lo eligieron delegados sindicales y a mano alzada, la vieja maña. Fue su arranque por la reelección.

Valija. El premio

Será este jueves cuando, ya en la segunda semana del Festival Internacional Cervantino, la ciudad de Guanajuato Capital reciba en manos de su alcalde, Alejandro Navarro Saldaña, por tercer año consecutivo, el reconocimiento como la Ciudad Colonial más Confiable de México dentro del premio Marcas de Confianza de la empresa editorial estadounidense Reader’s Digest. La entrega se hará en Cuévano y pondera aspectos como contar con bajos índices de criminalidad y una óptima atención a los visitantes.

El reconocimiento coincide con el cambio de comisario de la policía, cargo asumido por Mauricio Vázquez, en sustitución de Alejandro Camacho, hoy subsecretario operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El alcalde sabe que, aunque la percepción de los visitantes ayuda a la buena fama de La Cañada, otro cantar es con los cuevanenses.

José Antonio Abugaber Andonie

Sus compañeros del sector cuero-calzado le extrañaron en la inauguración de la edición 58 de la feria ANPIC en la ciudad de León. El acto no era menor, 750 stands de proveeduría para las industrias zapatera, curtidora, marroquinera, textil y ahora mueblería, bajo el lema “Reconecta con la Industria”. Pero no había mala onda al no haber acompañado al gobernador y la nueva alcaldesa de La Zapatera.

José Antonio Abugaber Andonie, flamante presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), ha estado tendiendo puentes en la ciudad de México para aminorar los impactos de la miscelánea fiscal que busca imponer la 4T para 2022.

Ayer miércoles, también se dio tiempo para celebrar su primera reunión de trabajo con la secretaria del Trabajo y Previsión Social federal. Preocupa en la CONCAMIN el aseso con que se desarrollen las consultas y registros de los contratos colectivos de trabajo, que se han convertido en punto de conflicto con Estados Unidos. Abugaber sabía que hacía más por la industria de donde emanó, cabildeando, que cortando listones.