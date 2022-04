Óscar Alfredo Silva Ortiz

Ante la nueva guerra económica, los retos de la globalización y los reacomodos de los países en bloques económicos a nivel mundial, es importante analizar sus efectos y consecuencias económicas. Cómo afectan a México los conflictos internacionales, cómo repercuten en nuestra economía.

Definamos qué es la geopolítica. La entendemos como el estudio de los efectos de la geografía humana y la localización geográfica física, sobre la política y las relaciones internacionales; como un método de estudio de la política exterior para entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de las variables geográficas. Tiene como fin, comprender cómo hemos llegado hasta aquí, cómo nos determinan los sucesos históricos.

Los cambios nos obligan a actuar, cabe recordar la primera Guerra Mundial, que se detonó por el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y que inició el 28 de julio de 1914 y finalizo el 11 de noviembre de 1918; creando dos bandos uno la Triple alianza (formada por las potencias centrales que integraron el imperio Alemán, Austria Hungría, Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria) y por el otro bando La Triple Entente conformado por Reino Unido, Francia, Rusia, al que más tarde se unieron Italia, Japón, Estados Unidos.

El mapa europeo y sus fronteras cambiaron, dejaron de existir los cuatro grandes imperios: el alemán, el ruso que perdió parte de sus territorios, el astro-húngaro y el otomano, los últimos fueron desmantelados. Algunos se independizaron. Surge después de su revolución el Estado Socialista, conocido como Unión Soviética. Murieron casi 40 cuarenta millones de personas. Se crea con la firma del Tratado de Versalles, la Sociedad de las Naciones el 28 de Junio de 1919, que sirve como antecedente de La Organización de las Naciones Unidas, ONU.

La Segunda Guerra Mundial inicia por la invasión de Hitler a Polonia el 1º de Septiembre de 1939 y concluye en 1945, creándose dos bandos con los países del eje principalmente (Alemania Nazi, Japón, Italia fascista) y los Aliados (Reino Unido, Francia, Unión Soviética). Cada bando lo[1]gro adhesiones de varios países involucrándose en el conflicto militar global. Como consecuencia de la guerra: el desarrollo tecnológico, superando la gran de depresión con la reactivación económica; El lamentable uso de la bomba atómica “Little Boy” que se lanzó sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945; la muerte de más de 70 setenta millones de personas; se crea la Organización de las Naciones Unidas, después de firmada la Carta de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945. Actualmente cuenta con 193 países miembros.

Lee también: ONU excluye a Rusia del Consejo de Derechos Humanos tras petición del G7

La Guerra Fría surge por el conflicto de intereses entre las dos grandes potencias que pretenden repartirse el mundo en dos bloques el Occidental Capitalista liderado por los Estados Unidos Creando la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN, como una alianza militar que sirve como sistema de protección de defensa colectiva; y el Bloque Oriental Comunista liderado por la Unión Soviética (ya disuelta después de la perestroika), y reconocida ahora internacionalmente como Comunidad de Estados Independientes, Rusia a partir del 26 de diciembre de 1991.

La participación de México en el concierto internacional, como socio comercial con E.U, y la amistad con China y Rusia; nuestra política de no intervención, un liberalismo social, y la libre determinación; los intereses económicos y políticos, nos llevan a busca mantener relaciones diplomáticas en equilibrio, con ambos bandos.

En la situación actual de transición a un nuevo orden mundial, un inminente reseteo en el sistema monetario, la crisis energética de gas, petróleo, y electricidad. Debemos considerar el origen y monto de nuestras reservas de divisas en dólares, fortalecer el valor del peso, los ingresos por exportaciones petroleras, contemplar proteger nuestra moneda con respaldo en oro, el uso de otras monedas como el yuan o el rublo.

¿Nuestros recursos naturales, a quién le vendemos? y ¿qué les vendemos? Estamos en un momento decisivo. La política económica establecida en nuestra Constitución permite en algunas áreas no estratégicas la inversión extranjera en México. Las definiciones políticas, las ideologías, en este tema no se pueden disfrazar o maquillar, ser o nos ser, los partidos de derecha, conservadora, están a favor del bien común, de intereses económicos de la iniciativa privada. (No les gusta el gasto en los programas sociales). Para ellos es mejor el apoyo a la industria, libre empresa.

Los partidos de izquierda, buscan el bienestar social, aumento a los salarios, tienden al populismo, por eso se están ganando las elecciones en América latina y Europa; a la protección estatal del mercado, a los subsidios, a los programas sociales, al grado que después de un tiempo suelen agravarse los problemas al crearse déficit presupuestario y deuda pública.

Lo deseable es que nuestros políticos, entienda que somos mayoría pueblo pobre, al que afectan el bolsillo, la inflación, el desempleo. Urge que logren acuerdos básicos, que le bajen a su histeria, rijosidad y vean por el bien de la sociedad con justicia social, redistribución de la riqueza, combinar ambos sistemas, regulando el libre mercado, pero permitiendo la libre competencia, con ciertas modalidades, resolver los conflictos endémicos que nos afectan, de lo contrario estaremos perdiendo el control de los mercados, de los precios de los productos de la canasta básica, de los recursos naturales, de nuestra soberanía, balcanizando el territorio nacional con conflictos internos, le facilitamos a las trasnacionales el saqueo de nuestra riqueza.

Es hora de buscar acuerdos mínimos que permitan transitar este periodo de crisis, con los menos daños posibles, de lo contrario condenamos a desaparecer a la clase media.

Podría interesarte: AMLO celebra decisión ‘histórica y patriota’ de SCJN a reforma eléctrica ‘frente a presión’