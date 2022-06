CONVENIENTE. “Amor con amor se paga”, suele decir el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus discursos para corresponder al apoyo que recibe de sus seguidores y en el Congreso de Guanajuato, la mayoría panista ya se la aplicó a la presidenta del Congreso, la morenista Irma Leticia González.

EL LIBRITO. La diputada irapuatense se ha mostrado conciliadora, no se ha subido al ring de las causas de su bancada y ha sido institucional. El PAN ha sabido corresponder a esos gestos y como muestra de su agradecimiento, accedió a su petición planteada hace unas semanas en tribuna.

LA ÚLTIMA. Con el objeto de visibilizar y crear conciencia sobre la importancia del tamiz neonatal para el beneficio del interés superior de la niñez, el Pleno del Congreso del Estado exhortó al titular del Ejecutivo del Estado para que, en el ámbito de sus facultades y en el marco del Día Nacional e Internacional del Tamiz Neonatal, se iluminen de color amarillo los edificios públicos, del 22 al 28 junio de cada año. Ella termina su presidencia 2 días después.

CON PERMISO. Como anillo al dedo cayó esa propuesta para el presidente de la Junta de Gobierno Luis Ernesto Ayala que pudo deshacerse así de la petición que hicieron las 4 fracciones parlamentarias que integran el Congreso local para iluminar con la bandera multicolor de la diversidad sexual, el palacio legislativo.

APLANADORA. Nomás por ser la mayoría optaron por la propuesta de la diputada González y ni siquiera sometieron a votación la de las 4 bancadas. Faltaba más.

RICARDO MONREAL: LA “CORCHOLATA” REBELDE EN GUANAJUATO

EN SU JUGO. Ya pisó tierras guanajuatenses uno de los suspirantes a candidato presidencial de Morena, Ricardo Monreal a quien los futurólogos en la capital del país le dan pocas probabilidades de ser el nominado para el 2024 del partido en el poder, merced de su perfil rebelde y contestatario a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

NO HAY DE OTRA. Así lo refrendó ayer el exgobernador zacatecano al autodefinirse como el aspirante a ser el presidente de la reconciliación nacional. Y si bien trata de ser cuidadoso de no cuestionar abiertamente al presidente de la república, es obvio que no le queda de otra que ser el político morenista que de nota y que mantenga el carácter contestatario que tanta fama le ha dado entre los críticos del morenismo.

MOMIOS. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adan Augusto López parecen tener más credenciales de lealtad y/o sumisión al lopezobradorismo que Monreal que es un político muy experimentado y que debe tener calculado el tope para estirar la liga de la rebeldía.

PRONÓSTICO. Dice que ya no busca premio de consolación. Lo mismo dice el canciller Marcelo Ebrard. Si ambos se disciplinan, la 4T podrá presumir que la casa está en paz y que van sin fisuras al 2024. Veremos si alguno de los 2 quema naves y se abre a la rebeldía, llegado el momento.

LA DEL ESTRIBO…

Se comunica a esta columna, el alcalde de San Miguel de Allende Mauricio Trejo Pureco para aclarar que el Ayuntamiento que encabeza, aprobó un presupuesto de 8 millones de pesos para cubrir las necesidades que tenga su administración para cualquier asunto legal que enfrente en este 2022.

Dicha cantidad es una previsión para todo el año y no lo que se erogó para pagar al despacho que armó el expediente de las presuntas irregularidades cometidas por los hermanos Luis Alberto y Ricardo Villarreal en las administraciones que encabezaron. Acuso recibo de la aclaración.

la morenista Irma Leticia González

Ver nota: Ricardo Monreal en Guanajuato critica ’13 años sin relevo’ en FGE y SSPE

A UNA DÉCADA DEL ESCÁNDALO MONEX: PAN Y PRI, DE MANITA SUDADA

Mire cómo cambian los tiempos. Hace una década, en Guanajuato, el PAN daba la batalla en contra de las prácticas irregulares de los priistas que cabalgaban sin rival a recuperar la presidencia de la República y hoy, su dirigente en turno, tiene que salir en defensa o al menos calla frente a las acusaciones e investigaciones que hay en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Hace exactamente 10 años estallaba en Guanajuato lo que se convertiría posteriormente en el escándalo del proceso electoral 2012. El reparto de tarjetas Monex que tendría en Guanajuato su centro neurálgico,

Roberto Gil Zuarth, coordinador de campaña de Josefina Vázquez Mota y el vocero Juan Ignacio Zavala presentaban 2 tarjetas de débito pertenecientes a ese banco, y copia de la identificación de dos personas originarias de Guanajuato, quienes se las habrían proporcionado y explicado cómo llegaron a su poder.

Los panistas acusaron que cada uno de los 300 delegados distritales del PRI recibieron 180 mil pesos por su trabajo en los tres meses de campaña. Igualmente, que a cada uno de los 19 mil 490 representantes generales se les depositaron 17 mil 500 pesos más un bono de 2 mil 500.

A esos depósitos se suman 600 pesos por cada uno de los tres representantes de casilla que tendría desplegados en cada una de las 143 mil instaladas. La suma de esas cantidades según el PAN, daba más de 700 millones a través de 450 mil tarjetas Monex.

La acusación del PAN era directa contra el PRI y le pedían al entonces IFE que congelara las cuentas del PRI con Monex a lo que el tricolor respondía que no tenía vínculo con esa institución.

Luego, el IFE informó que investigaba 9 mil 924 tarjetas con un monto fondeado de 70 millones 815 mil 534 pesos pertenecientes a la cuenta que una persona moral de carácter mercantil contrató con Banca Mónex.

El escándalo vendría años después pero no tendría ningún impacto en el resultado sino en las finanzas del PRI que tras la hazaña de Enrique Peña, se desplomaba en el ámbito electoral con la historia ya conocida en 2018.

Llegó Andrés Manuel López Obrador al poder quien, una vez transcurrida la mitad de su sexenio refrenda con algunos rasguños la hegemonía morenista mientras sus adversarios, no se pueden hacer fuertes, juntos en la boleta.

El PAN y el PRI han olvidado sus agravios mutuos históricos y recientes y se lanzan a la aventura de una alianza de futuro incierto. Al grito de el fin, justifica los medios sostienen un amasiato político que genera opiniones encontradas en Acción Nacional en donde hay algunos que abominan que su partido lleve al extremo una coalición al punto de poner en entredicho su consistencia.

López Obrador lo ha hecho posible. Aunque su movimiento dista mucho de ser un dechado de congruencia, su narrativa de la alianza del PRIAN hace clic con ese pacto que hoy parece más endeble que nunca y amenaza con convertirse en un capricho en el que ambos perderán.

la morenista Irma Leticia González

MORENA ESTRENA DIRIGENTE EN SEPTIEMBRE

El 7 de agosto próximo, Morena renovará su dirigencia estatal que ostenta desde antes de la elección de 2018, Ernesto Prieto Gallardo.

Luego de varios años de litigios, pleitos y de señalamientos de presuntas violaciones a los estatutos de Morena entre las tribus en Guanajuato que han amainado en los últimos meses, el consejo nacional morenista realizó la convocatoria para que el próximo 7 de agosto se realicen asambleas abiertas en los 32 estados de la república para renovar las dirigencias estatales.

Por acuerdo del consejo, tanto Mario Delgado como Citlalli Hernández, permanecerán al frente del partido.

En Guanajuato, el Congreso estatal se realizará en la capital del estado a donde acudirán a votar todos los ciudadanos que tengan credencial de elector y decidan participar en el proceso por lo que la elección la ganaría quien tenga más capacidad de movilización.

Aunque aún no hay pronunciamiento oficial, se sabe que del grupo de Ernesto Prieto Gallardo, aspiraría al cargo, el también diputado local, Cuauhtémoc Becerra quien ya fue secretario general del CEN hace algunos años.

Por parte del grupo del delegado de los programas del Bienestar, Mauricio Hernández Núñez, se habla de Antonio Franco quien es subdelegado en la zona de Yuriria.

Del grupo de Ricardo Sheffield Padilla no hay todavía ningún prospecto aunque el titular de Profeco ha bajado notoriamente el perfil en los últimos meses.

Bárbara Varela, hija de la exdiputada local Magdalena Rosales también aspiró en algún momento aunque, podría declinar pues pertenece también al grupo allegado al superdelegado.

Hoy, la sartén por el mango en el partido parece tenerla el grupo afín a Prieto Gallardo que piensa en Cuauhtémoc como su carta fuerte. El diputado ha mostrado en el legislativo local un perfil muy distante de la combatividad de Prieto y de la propia Alma Alcaraz que fue la dirigente estatal.

No obsta decir que tendría en su momento, el mismo problema que enfrentaba Prieto pues si ganara la dirigencia estatal tendría, según los estatutos de Morena que optar por un cargo.

Aunque, a sabiendas de que la secretaria general del CEN es senadora, hablamos de que en Morena es “china libre. Ya veremos.

la morenista Irma Leticia González la morenista Irma Leticia González la morenista Irma Leticia González

Ver nota: Ricardo Monreal ve “cinco aspirantes” de Morena a la gubernatura de Guanajuato