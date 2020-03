La Mesa del Rincón

Mujeres, toque de cambio

Conmemorando este Día Internacional de la Mujer, bajo una estela que hará historia por la decisión contundente de salir a la calle a exigir seguridad, respeto y valoración, la mujer ha dado una hermosa lección de cómo hacer que sucedan las cosas. Ciertamente que el uso y la costumbre de celebrar este día con bellos e ilusos discursos de alabanza a la mujer atenta falazmente contra el real reconocimiento de ésta.

Este 8 de marzo, las celebraciones salieron del cuadrito zalamero de ensalzarlas ilusamente, pues se extendió sobre el entorno nacional la fuerza de la mujer como el dínamo social que armoniza o destruye. Este día los festejos y las demandas de atención resonaron estridentes, el puño y la voz se alzaron imperantes clamando justicia, equidad, seguridad y reconocimiento social a sus aportes, el nueve, el nueve hablará el silencio, la ausencia, el vacío, hoy ninguna se moverá, pero todas actuarán, pero todas contribuirán a su hermosa causa de respeto y reconocimiento a la mujer.

Este día de la mujer no es más alcahuete de las soluciones falaces, no es más consuelo pueril para ninguna de ellas, pues los engaños no bastan para calmar los ánimos enardecidos por el hartazgo y el enojo por la indolencia oficial, ante el acoso y la agresión de que son objeto. Ahora deberíamos homenajear a la mujer de forma seria y comprometida, ahora deberíamos firmar un manifiesto de respeto irrestricto a la mujer, de asumir con firmeza el poder para que nunca vuelva a ocurrir un feminicidio, para que la mujer nunca más vuelva a ser víctima.

Este domingo debe dejar grabado en lo más profundo de la raza humana los gritos reclamantes de una causa justa, de la causa de nuestras esposas, de nuestras hijas, nuestras madres, amigas, compañeras y vecinas, hoy su silencio y su ausencia lo deberán sellar, para que nuestra sociedad nunca más tenga que lamentar la pérdida o ausencia definitiva de la mujer, esencia y origen de la humanidad misma.

La iniciativa de un día sin mujeres, más allá de las tendencias del colectivo que la ideó, representa el vértice de un punto confluyente de la sociedad entera, pues coyunturalmente ha sido apoyada y enarbolada por grupos empresariales de gran poder y decisión, por la iglesia, por organismos gubernamentales y por la enorme mayoría de las ONG´s y colectivos diversos de derechos humanos, así como por todos los partidos políticos, excepto el gobernante en el ámbito federal. Este día significará el parteaguas entre la simulación y el arranque de la concientización del ser y esencia de la mujer.

Hoy por hoy, la causa única y objetivamente válida es la del respeto a los derechos naturales de la mujer, no la de las banderas anárquicas ni viscerales de la esquizofrenia del feminismo radical, hoy la lucha de las mujeres de México es por la exigencia de un estado de derecho que les garantice seguridad, respeto por su vida y equidad en trato y condiciones sociales y laborales. Hoy, el grito de la mujer es uno y esencial para su desarrollo armónico, hoy el reclamo es un potente ¡Ya basta, queremos vivir!

Este festejo conmemorativo de la mujer, representa un llamado de alerta al gobierno federal y de los otros niveles, para que se generen condiciones propicias para alcanzar su realización humana sin el temor a las agresiones o la muerte misma… el lunes hablará contundente el silencio, la ausencia y la desolación de una vida sin la hermosa presencia femenina. Pero, ante todo, de capital importancia será ver el actuar del gobierno después del hoy y el mañana, ojalá se logre la sensibilización y venga la acción.

La ignominia gubernamental caerá bajo el estigma del silencio, de las voces estridentes de las mujeres ausentes.