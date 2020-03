La mesa del rincón

Coronavirus, la pandemia inevitable

Ante las desesperadas llamadas de alerta de la OMS, por el avance de la enfermedad producida por el coronavirus, nuestros gobiernos parecen insensibles y extremadamente dubitativos sobre la toma de medidas preventivas o de contención. Así, el devenir nacional, estatal y municipal continúan su actuar como si nada ocurriera, o como si fuéramos inmunes a tan contagioso mal.

A nivel nacional se han confirmado o reconocido al viernes 13 de marzo 15 casos, aunque en el especulativo socio político se cree que muchos se disfrazan u ocultan por cuestiones oscuras, y a pesar que los ejercicios científicos del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la UNAM nos alertan de que la propagación de la enfermedad es inevitable y que el brote infeccioso detonará entre el 20 y el 30 de marzo.

Así, mientras las ciencias matemáticas predicen las fases de aparición, dispersión, punto neurálgico y declive de la enfermedad, mediante un modelo matemático basado en el clásico de 1927 ideado por los escoceses W. O. Kermack y A. G. McKendrick, nuestras instancias de Salud y de gobierno les desestiman y no declaran alerta ni arrancan operaciones de los protocolos correspondientes para su previsión.

Hasta ahora las medidas implementadas por la federación son, más que tibias, de desinterés y hasta de menosprecio, donde el secretario de Salud anda extraviado y ha cedido su autoridad a un subsecretario que se la pasa adulando al presidente y desestimando la gravedad del tema. Ante lo avasallante de la enfermedad, ya calificada como pandemia por la OMS, el gobierno en lugar de tomar medidas sanitarias y de control para una previsión efectiva, pareciera transitar en sentido contrario al marcado por los países víctimas de la infección, asumiendo incluso acciones de alto riesgo y descuido.

Tomando como referencia los indicadores de la rapidez con que el virus se extiende entre la población, como lo hizo en China, país donde se originó, y los países europeos, nuestro país debería haber implementado todas las medidas preventivas posibles, si no para evitar la llegada, sí para mitigar su impacto y afectaciones sanitarias en la población. Hoy, a pesar de las experiencias vistas de los brotes y el impacto sanitario, social, económico y político que padecen países desarrollados como Alemania, Italia y España, el gobierno de nuestro país sigue en su burbuja sarcástica de negación del riesgo.

Sin embargo, no es la posición de las autoridades nacionales lo que más asombra, sino que nuestro gobernador que destaca por visionario y altamente sensible a las necesidades y riesgos de su estado, no haya tomado de ya medidas de alto impacto en el rubro preventivo ante el acoso de tan temible enfermedad. Hoy varios estados han implementado protocolos, ya no de prevención, sino de contención ante la aparición de casos que comienzan a preocupar, mientras que aquí Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud, promociona que hay camas de hospital e instrumental para la atención de casos, pero que hasta hoy no hay coronavirus en el estado.

Pero para qué esperar a que comiencen a aparecer casos, como flores en primavera por todos lados, para empezar a actuar, si precisamente los protocolos deben comprender la previsión para que la contención sea más eficiente, la SEG ya debería tomar providencias en las escuelas, a donde confluye al menos un representante de cada familia guanajuatense, pues no hay filtro sanitario de aplicación de gel sanitizante, limpieza exhaustiva de barandas y regulación de convivencia en recreos o incluso la suspensión de actividades. Pareciera que nada aprendimos de la infección masiva de la influenza A(H1-N1) del 2009 y que seremos víctimas de nuestro propio descuido y olvido de los males padecidos.

Mientras el mundo se encuentra desolado, enclaustrado o en emergencia nacional, México y Guanajuato caminan temerarios al encuentro del jinete apocalíptico.