La mesa del rincón

Toyota, el perro Alfa circunstancial

Bajo las premisas del impacto inaugural de una gran empresa armadora, como es la Toyota en Apaseo el Grande, pareciera dibujarse en Guanajuato uno de los mejores escenarios para el desarrollo en tiempo de regresiones.

Así, las visualizaciones económicas, ambientales, educativas, laborales, tecnológicas, de seguridad y desarrollo estatal, encontrarán en esta postura empresarial el aliciente para reenfocar el rumbo y definir alcances al corto, mediano y largo plazo. Por ello, si Diego Sinhue sabe capitalizar el ejemplo y convicción con que Toyota plantó su armadora en medio del segmento geográfico más violento del estado, estará convirtiéndose en el Musher más prometedor, con un perro Alfa que marcará la ruta más segura al trineo del futuro exitoso que tanto anhela.

El pasado jueves enfatizó Christopher Reynolds, vicepresidente de administración y manufactura de Toyota, que están en Apaseo el Grande y en Guanajuato, por la calidad de su gente, entendiéndose que es porque creen en nosotros, porque confían en México y especialmente en nuestra entidad. Toyota nos brinda muchas lecciones en un solo evento que condensa seis años de intensas negociaciones, reflexiones, análisis de mercado, decisiones de inversión, visión de futuro empresarial y, desde luego, esfuerzos gubernamentales que inició el siempre visionario MMM y no dejó caer Diego Sinhue.

Así las cosas, Toyota confirma a la SDSH que vale la pena creer en los guanajuatenses y trabajar en su calidad humana, nuestra gente sabe trabajar antes que delinquir, por lo que Impulso 2.0 debe consolidar su trabajo en el desarrollo de capital humano. Siendo que en el rubro de visión económica Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, debería adoptar el modelo de filosofía de esta empresa para conformar un frente industrial que trascienda el sólo tener ganancias para dar paso al desarrollarnos juntos, al construir personas y sociedad, esto es poner la economía al servicio del crecimiento de la sociedad y su bienestar.

Cual Alfa del trineo, Toyota parece marcar la dirección en cuanto al desarrollo de la tecnología con visión trascendente, pues la modernidad de sus instalaciones son punta de lanza de la Industria 4.0 y la aplicación real de la mentefactura, ya que imponerse la meta de ensamblar 274 camionetas por día, en instalaciones adecuadas para el gran salto cuántico de adaptar su producción a modelos híbridos o totalmente eléctricos, es de merecer y de idearla como paradigma empresarial.

Otra lección digna de reconocer, es su postura ante la ola de inseguridad y violencia que se vive en la zona donde se ha instalado, cosa que antes de inhibirles y atemorizarles, les envuelve en una actitud de corresponsabilidad, al declararse en total disposición para aportar a la lucha contra la inseguridad; loable no sólo demandar seguridad, sino decir a qué le entramos, qué hacemos para construir la paz y armonía que permitan el desarrollo pleno del trabajo y éxito económico. Importante estocada al punto más débil del Estado, guantazo al gabinete de seguridad que no haya, o no sabe, cómo detener la violencia encarnizada.

El rubro laboral no se queda sin estoque, ya que con enorme inversión de más de 700 millones de dólares arranca con la creación de mil empleos directos y 10 mil indirectos vía proveedurías, como para que veamos que el trabajo puede ayudar a consolidar el bienestar de las familias. El apoyo al cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad comprometida son otro ejemplo de responsabilidad empresarial.

Finalmente expresan su interés por desarrollar proyectos educativos para impulsar la mística que pregonan, pues hará falta un rediseño de la educación acorde al futuro que Diego desea construir, cuando AMLO y su 4T van de reversa hacia el pasado y el caos. A revisar el proyecto y con quién se puede hacer, ya es obligado el alto en esta encrucijada.

Cuando sólo queda triunfar o fracasar, se deben quemar las naves antes que dar marcha atrás.