La Mesa del Rincón

Navidad: esperanza de vida

Ante una sociedad asediada por la violencia, la inseguridad, la incertidumbre económica y múltiples problemas que ponen en riesgo su armonía, surge la Navidad como un haz luminoso de esperanza y de cordialidad.

Como cada fin de año, hoy emerge con gran ilusión el espíritu de amor y fraternidad que puede hacer de nuestra familia, comunidad, ciudad, estado y país, el mejor lugar para vivir. Este 25 de diciembre se abrirá un portal espiritual que permitirá conectarnos emocionalmente con los que nos rodean, haciendo vida la gran esperanza del nacimiento del redentor.

Esperemos que esta fecha tan importante, sensibilice el corazón de quienes ejercen la violencia como forma de vida y que respeten la tranquilidad, los bienes y sobre todo la existencia de las personas a quienes victimizan constantemente. Asimismo, esperemos que quienes son responsables de la seguridad de todos y cada uno de los guanajuatenses, cumplan con su función y garanticen la paz y bienestar que merecemos.

Indiscutible esperar que esta Navidad también traiga para quienes han perdido a un ser querido, el consuelo, la resignación y la paz interior del saber que gozan de la presencia del Divino Niño que este miércoles nacerá en los hogares y corazones de todos nosotros.

La Navidad es la maravillosa oportunidad que tenemos como género humano de recordar que las penurias del mundo, de la economía, de la seguridad, de las carencias, de la incertidumbre laboral, del dolor y de la muerte no son absolutas ni contundentes, sino que hay una esperanza que nace con la llegada del Salvador Universal.

Deseable es que el remanso de paz, amor y felicidad espiritual que arriba con el vientecillo navideño, permita recuperar la solidaridad humana para con los demás, para con el entorno y para con los más necesitados. Esta Navidad no dejemos de sonreír y ayudar a quien la fortuna no ha hecho justicia, no dejemos de abrigar en la medida de lo posible a quien es víctima del frío o el abandono y no dejemos de responder al requerimiento de quien carece de lo más elemental.

Ojalá que esta Navidad sirva también para valorar la inmensa felicidad que la familia representa, esperando que todas y cada una de las familias guanajuatenses vean en la mirada tierna del Niño Dios, la fortaleza necesaria para amarse intensamente y que por medio de este valor humano, logremos recuperar la armonía necesaria para eliminar de una vez por todas, la violencia intrafamiliar y alcancemos la consolidación de este trascendental núcleo de nuestra sociedad.

Navidad representa asimismo la pauta del diario trajinar, para buscar el reencuentro con nuestra esencia trascedente y hacer un alto en el camino para descansar, para acercarnos a la vida espiritual mediante la alegría y el gozo del nacimiento del redentor del mundo, de la llegada del mesías prometido. Navidad es el motivo para que el mundo se transporte a una dimensión donde el odio, la violencia y la desolación son superados por los buenos sentimientos de la humanidad, por la paz y el amor abundante que domina estas fechas.

Finalmente, bajo el estigma más hermoso de la Navidad, les deseo desde esta mesa del rincón que su corazón se inunde de felicidad y que nada falte en su hogar, que su familia encuentre el amor que sane las heridas del estrés laboral o escolar y que Dios sea con ustedes hoy y siempre. Dejemos que el amor y la paz de la Navidad, sean la vela de nuestra embarcación terrena.

