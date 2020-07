La mesa del rincón

Voluntad resquebrajada, volver a empezar

A la fecha el coronavirus ya se ha posesionado y ante el umbral psicológico del periodo de adaptación eventualmente cubierto, pareciera que ya lo aceptamos como un elemento más de nuestra vida y sociedad. Hoy el virus ya está presente en el mercado, la plaza, el trabajo y, desgraciadamente para muchos, en casa como un habitante más.

Cual inserción gradualmente convenida, el bicho perjudicial ya se coló en nuestros hábitos, ya nos convenció que viene para quedarse, que hagamos como que lo ignoramos y que sigamos viviendo, que ya salgamos de casa y todos como si nada. Por engaño mental que el determinismo nos ha sembrado, caemos en la creencia que de todas formas la gente muere, porque le toca o por azar, y que ya basta de encierro.

Sin embargo, hoy las cuentas se han desatado, los contagios registran un ascenso muy severo, las defunciones ya tocan las mil en el estado y más de 35 mil en el país. Cierto que el agotamiento y la desesperación por esta brecha interminable ya colapsó nuestra resistencia emocional, e incluso físicamente ya el cuerpo reclama acción, las mesas y sillas de cafeterías y restaurantes ya se cansan por la espera y la economía ya no puede soportar, pero aún debemos permanecer en casa.

La resiliencia social ya vive en toque de queda, pues nuestra capacidad para salir adelante ante las adversidades pareciera en varios casos al borde del colapso social. Las quinceañeras y las bodas no quieren esperar más, ya las fiestas y convivios claman por recuperar sus dominios en los fines de semana y ser parte del relax que acabe con esta terrible jornada de letales resultados.

Pero el habituarnos al acoso de una enfermedad y al desenlace fatal de ésta en un buen porcentaje de casos, no es la mejor salida para combatir su dispersión por las secuelas de una atención médica tan limitada, siendo que nos puede llevar a una experiencia dantesca donde haya muertos por todas partes y que pudieran evitarse con medidas de mitigación sanitaria.

Con base en los datos emitidos por la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, hoy la población más golpeada por la enfermedad es la comprendida entre los 20 y los 59 años de edad, segmento que concentra el 75 por ciento de pacientes, contra lo que se creía que sólo afectaba a los adultos mayores. De igual forma el índice de letalidad del 6% nos ubica por encima de la media mundial que ronda el 4.2%, lo que implica otro factor más de riesgo y alerta, tenemos más muertos por cada cien enfermos.

A juzgar por los escenarios, la buena voluntad de la población y los suaves llamados de alerta por parte de la autoridad no han sido suficiente y aunque se ha ralentizado el contagio, no se ha detenido y menos abatido. Así, ante la voluntad resquebrajada de una ciudadanía que se niega a permanecer en casa o atender las medidas sanitarias de contención, pareciera que no queda más que volver al comienzo del aislamiento, aderezado con algo del rigor europeo de una cuarentena forzada.

Ahora que al parecer se ha superado la sorpresa, procesado el pánico y perdido la capacidad de asombro, nuestra sociedad ha aceptado la cohabitación con el enemigo pandémico, sin embargo, esto sería como caminar pasivamente hacia un suicidio masivo, donde caerían muchos amigos, compañeros o familiares. Lo mejor ante el avance del virus, sería retomar las medidas de aislamiento y protección más rigurosamente, cubrebocas y desinfección.

Corresponsablemente la administración estatal debe intensificar las campañas de alerta y contención, no es posible que las poblaciones más contagiadas sean los empleados de empresas de bienes y servicios, personas del hogar y estudiantes, ¿qué pasa con la responsabilidad de las instancias de economía, desarrollo social y educación? pues la contención es tarea de todos, pero más de la autoridad.

La regulación de la conducta social que nos preserve del caos, es facultad y responsabilidad del ente que nos gobierna.