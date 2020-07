La mesa del rincón

Aprendizaje, con la muerte a cuestas

En virtud de que esta pandemia no tiene fecha de caducidad, ni remedio que la contenga, justo sería aprovechar su presencia para obtener aprendizajes significativos. Como siempre digo a mis hijos, al enfrentar algún inconveniente o sufrir un infortunio, hagamos de cada cosa que nos ocurre una ocasión de provecho.

Ahora que el tiempo nos consume y la vida se nos escapa a cada momento, deberíamos hacer un recuento de eventualidades que podamos transformar en recurso didáctico, para enriquecer las alforjas del conocimiento que nos hagan mejores personas, mejores familias y mejor sociedad.

A 112 días del alto en la dinámica social y laboral, con un confinamiento estresante y de alto espectro de incertidumbre, bien podemos comenzar a correlacionar el qué nos ha enseñado esta pandemia. Ciertamente que lo primero es la solidaridad con aquellos que padecen la enfermedad o que han sufrido la pérdida de un ser querido.

El hecho de replegarnos en casa, confirma la enorme valía del hogar, nos enseña que no hay nada como la fuerza de la familia en armonía y unidad para soportar el embate de la enfermedad. Al refugiarnos en casa para soportar el paso de la oleada enfermiza, también nos enseña que debemos proteger y cuidar a los miembros más vulnerables, como nuestros adultos mayores y niños.

Otra experiencia que nos enseña el valor de la higiene y la limpieza para preservar la salud y la vida, es el lavado de manos, el uso de gel antibacterial y la desinfección sistemática de espacios familiares. El cuidado de la salud por nuestra protección o la de nuestros familiares y amigos, sobresale como factor de la mística del autocuidado y de la solidaridad para con la salud de los demás, como principio de acción responsable con la humanidad.

El ver cómo un ente microscópico es capaz de invadirnos, enfermarnos y hasta provocarnos la muerte, nos hace entender lo frágiles que somos, que de nada vale la soberbia, la prepotencia o el estatus socio-económico ante un peligro tan inminente y letal, tan azaroso. Asimismo, un virus ha sido capaz de detener la enorme y poderosa maquinaria económica, de generar silencio y abandono de calles, industrias, plazas y centros de reunión, enseñándonos que no somos dueños del mundo, que el tiempo no lo marcamos nosotros y que la vida no nos pertenece.

El largo encierro y la suspensión de actividades económicas ha provocado que muchas familias se queden sin empleo o vean mermados sus ingresos, lo que ha dado lugar a la aparición de la solidaridad y la generosidad social, como enseñanza de que para sobrevivir necesitamos siempre de la ayuda de los demás, del apoyo al necesitado y de abrir el corazón para brindarnos en bien del otro. Cosa semejante ocurre con la habilitación de espacios para la atención médica, que simboliza la prioridad del cuidado de la salud y de la vida y el valor de sacrificio del personal médico para salvar a otros.

Pero las oportunidades de aprendizaje no se circunscriben únicamente a la persona y la familia, también las instancias gubernamentales deben detenerse y revisar qué nos ha enseñado la pandemia en el hacer institucional para garantizar el bienestar social. Una lección estremecedora ha sido ver la carencia de medidas preventivas del gobierno ante el acoso de los males apocalípticos, todos fueron sorprendidos a pesar de las alertas y ninguno pudo repeler el ataque inmisericorde de un enemigo invisible, la incompetencia para preservar la salud y la vida ha sido la constante en todo el mundo.

Es imperativo que el gobernador realice una revisión seria y a conciencia de las enormes carencias y descuidos, en que varios miembros de su gabinete tienen a las secretarías encomendadas, y que como gran lección y aprendizaje exija un Programa de Recuperación Emergente de alto impacto que innove su quehacer administrativo.

Quien no aprende de las desgracias e infortunios de la vida, sucumbirá ante los yerros de su propia negligencia.