La ‘Máquina’ estrena uniforme

Joma es la nueva empresa diseñadora del uniforme del Cruz Azul, quien mantiene su color característico

Notimex

CDMX.- Fue presentado el nuevo uniforme de Cruz Azul para el Torneo Clausura 2019 del futbol de la Liga MX, el cual fue diseñado por la empresa de ropa deportiva española ‘Joma’, con la que inició un convenio para este año.

Sin perder su característico color azul, el primer uniforme de la ‘Máquina’ es completamente de ese color, incluido el short y las medias, con vivos blancos y rojos en el borde de las mangas, con un cuello redondo.

La segunda ‘armadura’ es blanca sin mayor variación que el azul de la marca y el escudo. El de los porteros de colores muy vivos como el fuchsia, naranja y verde.

Al respecto, Alberto López, director general de la marca Joma, señaló lo importante que es para ellos vestir a un equipo tan importante como lo es la ‘Máquina’.

“Compartimos el color institucional, que es el azul, y parece que son cosas que están predestinadas. Estamos agradecidos por esta oportunidad que nos ha dado Cruz Azul”, apuntó.

Afirmó que “México es nuestra segunda casa, es el primer país donde, fuera de Europa, abrimos nuestra primera oficina, de la mano de Emilio Butragueño llegamos en 1995”.

Montoya arremete contra Caixinha

El futbolista argentino, Walter Montoya, manifestó su malestar tras su paso por Cruz Azul, donde aseguró que el técnico Pedro Caixinha lo trató como basura, el ‘Cheque’ no logró la titularidad y fue de los elementos que no entró en planes para esta temporada, por lo que busca su regreso a Rosario Central.

“Sentí que el técnico me trató como una basura. En los entrenamientos me hacía sentir el mejor y en los partidos ni me ponía. El club y la hinchada se portaron de 10, pero Pedro Caixinha y el director deportivo muy mal”, declaró Montoya a Radio La Red.