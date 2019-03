La leucemia no es obstáculo para Luis

El 23 de este mes se presenta la oportunidad de apoyarlo en la colecta de tapas. Tiene 14 años y quiere ser pediatra

Onofre Lujano

Acámbaro.– Para Luis Alejandro la vida es lo más hermoso y no quiere que la leucemia sea un obstáculo en su camino. Comenta con entusiasmo que acaba de inscribirse al CECyTE de Acámbaro porque quiere ser pediatra.

Acompañado por su mamá ‘Betty’ y por la organizadora de la colecta, Mayra, quien pertenece a la Iglesia Cristo Vive, anunciaron que la recolección de tapas de refrescos está planeada para este 23 de marzo en la Plaza de Armas Miguel Hidalgo.

No le va a ninguno

Luis Alejandro Rangel Sánchez, quien cumplió 14 años de edad, tiene un promedio de 8.9, en la Telesecundaria. Menciona que hasta el momento ninguna materia se le dificulta y lo que más le gusta es la robótica. Comenta que le gusta jugar futbol, pero no verlo, de ahí que no le vaya a ningún equipo de Primera División. Dice que va con todo para salir adelante y para ello acude a sus quimioterapias. Reconoce que al principio fue difícil el traslado a Celaya, “pero ya nos vamos acostumbrando”. Y asegura que le está echando muchas ganas con el apoyo de su madre.

“Hasta el momento ninguna materia se me dificulta. De lo que más me gusta es la Robótica. Otro pasatiempo son los rompecabezas; uno de mil piezas y me llevo a veces todo el día. Me encanta la destreza y en lo académico también quiero estudiar para ser médico pediatra”

Luis Alejandro Rangel Sánchez

Luis y su madre, Laura Beatriz Sánchez Castillo, se tuvieron que salir de su casa, para vivir con su mamá en orden de mejorar sus condiciones ambientales y así evitar que enferme.

Cuenta que su hijo tiene Leucemia Linfoblástica Aguda de tipo ‘B’ de alto riesgo. “Ahora me encuentro con el apoyo de mucha gente que se ha acercado. He estado buscando la manera de hacer cosas de pedir apoyo porque no he podido trabajar, se necesita estar de tiempo completo con mi hijo”.

Pide apoyo para los suplementos alimenticios y pasajes. Comenta que fue hace días a buscar a la presidenta del DIF pero no estaba; “por el momento la Presidencia municipal nos apoya con medios pasajes a Celaya para las quimioterapias de Luis Alejandro. “A mi hijo lo atienden en el Hospital Regional, en el centro donde se atienden a niños con cáncer”. Refiere que para la colecta están recolectando tapitas, “en la calle me entregan bolsas de tapitas y se me junta buen número, hay familia que tengo en Morelia, que también se han comprometido a traer las tapitas”.

Desde agosto está con el tratamiento de quimioterapia, y explica, “nos faltan muchas porque nos hablan los doctores de más de 120 quimioterapias en dos años y medio y llevamos medio año. Ahora son cada ocho días”. Dijo que agradecía el apoyo que le demuestra la gente y exhorta a donar sus tapas “una tapita para nosotros es mucha diferencia; muchas veces la gente las echa a la basura”.

“El diagnóstico me lo dieron el día 28 de agosto del 2018, él era un niño normal, inquieto trabajador, bromista, parece que se me cayó el mundo desde ese día, porque ninguna mamá está preparada para escuchar que su hijo tiene ese tipo de enfermedad”

Laura Beatriz Sánchez Castillo, Madre de Luis

Noble causa

Mayra Piña Sánchez organizadora de la mega colecta dice que a través de la Iglesia Cristo Vive han apoyado a esta noble causa con la recolección de tapas.

Invita a todos los amigos de Acámbaro a que se unan también, “hemos escuchado las necesidades que tiene Luis Alejandro y este 23 de marzo los invitamos a que vayan y dejen su donativo, así como las trenzas para las pelucas, suplementos alimenticios que pueden donar y principalmente esa tapita que la ven como basura y a nosotros nos sirve. Esperamos juntar una tonelada completa de tapitas, ahora vamos por 50 trenzas, donativos de juguetes y borras. Queremos duplicar esta vez la meta, la cita es a partir de las 10 de la mañana del 23”.

