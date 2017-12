Roberto Vallejo, aseveró que para que Miguel Ángel Salim, critique su perfil al frente de la delegación, el legislador debería recordar que fue inhabilitado por ser un mal funcionario

Daniel Vilches

LEÓN, Gto.- El representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Guanajuato, Roberto Vallejo, aseveró que para que el diputado federal del PAN, Miguel Ángel Salim, critique su perfil al frente de la delegación, el legislador debería recordar que fue inhabilitado por ser un mal funcionario.

“Yo creo que para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta, (…) el diputado Salim hoy es diputado, pero fue un funcionario que salió inhabilitado de su tarea y no tiene para reclamar” Roberto Vallejo, Delegado de la SCT

Lo anterior, luego de que el legislador arremetió el lunes pasado en contra del delegado por no dar información respecto a la calidad de la construcción del distribuidor vial Benito Juárez y la fecha de término de dicha arteria vial.

Publicidad

“Yo creo que para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta y a mí me gustaría primero que se revisara cómo un funcionario fue inhabilitado, hoy cuestiona el perfil de otro que no ha sido inhabilitado, el diputado Salim hoy es diputado, pero fue un funcionario que salió inhabilitado de su tarea y no tiene para reclamar que no tengo el perfil”.

Destacó que mientras el diputado se encontraba en la rueda de prensa dando a conocer su postura, él se encontraba realizado un trabajo de campo en el lugar donde se construye el distribuidor.

Respecto las cartas que el legislador le mandó al delegado en las que solicitan información respecto al proyecto, Roberto Vallejo informó “la carta llegó el 17 de julio y la carta fue respondida con fecha de agosto, y fue entregada ayer, lunes, porque no había gente en la oficina del diputado el sábado, no trabajan en sábado”.

Finalmente garantizó que la obra va por buen camino, que la tercera etapa tiene un avance del 95% mientras que la cuarta un 94% y que, pese a no dar fecha de término, aseguró que la obra está construida con calidad.

“Ha tenido unos retrasos, se ofrece una disculpa a la ciudadanía, yo como leonés padezco de este distribuidor y estaremos finalizado los detalles”, aseveró.

El presidente Héctor López Santillana saludó a Roberto Vallejo y le preguntó sobre el avance; el edil contestó: “a todo dar”.