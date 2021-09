1.- La justicia tiene su ciencia

Carlos Zamarripa Aguirre

La aprehensión de los dos supuestos responsables de la explosión en el bar Barra 1604, resultó el elemento político más importante para el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez. En primer lugar, porque el caso se resolvió en tiempo razonable que le permite mostrar a la Federación el trabajo que realiza el fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre, cosificado como funcionario que no ofrece resultados. En segundo lugar, porque el hecho, con base al fiscal, no fue producto del terrorismo ni del crimen organizado.

Sin embargo, el estruendo provocado por el bombazo en Salamanca y la detención de la pareja, Eduardo y Georgina “N”, como presuntos autores intelectuales y materiales del crimen, provocó el efecto bumerán, el espectáculo, similar al 19 de septiembre -día de los asesinatos- cuando el gobernador dijo que fue un acto terrorista. Al aclararse el hecho, derivó de una cuestión entre exsocios comerciales, aprehendidos y víctimas: Mauricio Romero y Mario Hernández.

Sería el acto, cuyas características “ordinarias” la especie de venganza de la pareja contra quienes no querían pagarles. Lo que sirve para lavar culpas, errores cometidos, incluso asegurar que en Salamanca hay seguridad, porque gobierno estatal se ha preocupado por ello; cuando los “conflictos” entre Diego Sinhue y la alcaldesa, Beatriz Hernández han sido por falta de apoyo en el asunto. El referido “una golondrina no hace verano” serviría para la ilustración.

Como dato curioso a la explosión en la Barra 1604, este jueves antes de reportarse las detenciones, aparecieron mantas de un presunto cártel para desmarcarse del hecho y señalar al posible responsable. Una respuesta que muestra la presencia del crimen organizado en la Salmantina y en donde por la inseguridad se recuerdan hechos criminales antes y durante las administraciones estatal y municipal; ganando los asesinatos masivos, el asesinato de un reportero y hasta de un político, recordándose las ejecuciones de 6 agentes en junio del 2018; de 17 personas en el bar La Playa en marzo 2019 o la ejecución del líder nacional del sindicato de la petroquímica, Gilberto Muñoz Mosqueda en mayo del 2019. De la mayoría de los asesinatos, se ha insistido de parte de sus familiares, no se ha dado la justicia, una cuestión que le atañe justamente al fiscal Zamarripa.

Como colofón. El detenido por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, Eduardo “N”, fue reconocido en Valle de Santiago como un vástago del político retirado, Baldomero Ramírez Escamilla, quien fuera alcalde y diputado local. El aprehendido es, así, hermano del regidor Romeo Ramírez del ayuntamiento de Valle de Santiago. Las hebras de la madeja se saben, pero todavía falta integrarlas.

2.- No hay

Héctor Salgado Banda

Cuando el secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, Héctor Salgado Banda, informó a los representantes de los 46 municipios que asistieron a la Junta de Enlace en Materia Financiera organizada por el Congreso del Estado, que el gasto federalizado de 2022 vendrá rasurado, en un orden de 78 mil 300 millones de pesos, distante a los 83 mil millones del año 2020, el mensaje debió ser claro: es poco el dinero a repartir y deberán apretarse los cinturones.

No sólo eso, el comentario también apuntó al hecho de que el Gobierno del Estado no cobijará, como en otros tiempos, a los Ayuntamientos. En la primera mitad del sexenio hubo una disminución de recursos federales para diversos proyectos por casi 30 mil millones de pesos, es decir, ni dinero ni obras. Los municipios deberán hacer más con menos, pero, sobre todo, mejorar sus ingresos, cobrando lo que hoy no cobran.

Salgado Banda, les dejó en claro que no se moverán los impuestos. No hay margen de maniobra con una economía tan deteriorada entre familias y empresas. Lo que no les dijo a los alcaldes electos que asistieron al evento o sus representantes, es que si en los primeros tres años del gobierno de AMLO, sin pandemia o con pandemia, con Guanajuato han sido puros recortes, no se puede esperar mejora para lo que resta del periodo, sobre todo con una economía que busca recuperar lo perdido.

De la Valija. ¿Usted qué opina?

Mauricio Trejo Pureco

Ha comenzado a correr un rumor sobre el futuro de Mauricio Trejo Pureco, hasta ahora la personalidad priista con más perfil para alcanzar la candidatura a la gubernatura del estado de Guanajuato para 2024. Se dice que, tras dialogar con Alejandro Moreno “Alito”, estaría ponderando no atender la presidencia municipal de San Miguel de Allende y encargarse de la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI, ahora que Ruth Tiscareño ejercerá como diputada local.

La idea en el CEN, según nos refieren, es que siga la “ruta Juan Ignacio Torres Landa”, es decir, que desde la dirección del partido vaya construyendo la candidatura. Para ello llevaría en la secretaría general a la actual presidenta de Movimiento PRIMx, Viridiana Saenz; esto, luego de que Alejandro Arias ya es coordinador legislativo de los priistas en el Congreso del Estado. Sin fecha para la elección de la dirigencia, Mauricio Trejo podría asumir como delegado de “Alito” en calidad de presidente. Verdad o ficción, lo cierto es que el tema calentará las cosas en San Miguel de Allende.

Víctor Manuel Zanella Huerta

La presentación de la Junta de Enlace en Materia Financiera, que mostró los criterios de elaboración y presentación de las iniciativas de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2022 que entregarán los municipios al Congreso Local, resultó la advertencia para evitar los engaños, pues las finanzas estatales se complicaron porque el gobierno estatal sumará en tres años un recorte de 30 mil millones de pesos; tampoco la Federación previó proyectos para Guanajuato. Resta hacer las cosas con eficiencia y eficacia. Víctor Manuel Zanella Huerta, reelecto diputado local panista que seguirá como presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, propiamente abrió con los representantes municipales el trienio 2021-2024, empezando con los ingresos, para que conciban con cuánto contarán para su presupuesto municipal. De acuerdo con el Legislativo, el reparto de los recursos estatales no será “municipalista”.

Amén de las 46 leyes de ingresos municipales que recibirá para su aprobación hasta el 15 de noviembre, Zanella Huerta también deberá poner un ojo al gasto y otro al garabato, vigilando la designación de los contralores municipales para que no subvierta la norma y se favorezcan, pues con reforma del 13 de septiembre pasado, que pospuso el término para cumplir con los nuevos nombramientos hasta enero de 2022, en varios de los casos, será tarea de las nuevas administraciones.