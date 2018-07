La inversión en uniformes se hizo en Irapuato, insiste MMM

“Es un tema muy trillado, con todo respeto, yo lo he dicho, a mí me pueden criticar de todo menos de transa y de flojo, y no se vale”, Márquez

Cruz Sánchez/Alejandro Sandoval

León.- El gobernador Miguel Márquez aseguró que no hay nada oculto en el tema de los uniformes para secundaria, y dijo que aunque el registro de la empresa responsable está en el Estado de México, invierte en Irapuato y tiene 2 mil 500 empleados.

Dijo que esos son uniformes de una gran calidad, de los cuales no ha tenido una sola queja y se han repartido más de 1 millón en todo el estado. “Es un tema muy trillado, con todo respeto, yo lo he dicho, a mí me pueden criticar de todo menos de transa y de flojo, y no se vale”, aseveró.

Comentó que muchas empresas de la entidad tienen oficinas en la Ciudad de México, y pidió que de favor no se haga ‘grilla’ en donde no se tiene que hacer: “Con todo respeto, ya pasaron las campañas y sinceramente el que nada debe, nada teme”.

Y sin embargo…

Pese a lo expuesto por el gobernador, de acuerdo con un documento del Registro Público de Comercio de Naucalpan, con número 140070, del cual correo tiene copia, ‘Industrias Manufactureras MYR, S.A. DE C.V.’, sí es del Estado de México.

Dicho documento muestra que se formalizó una asamblea de dicha empresa el 7 de octubre de 2013, para modificar el objeto de la sociedad, y se estableció su domicilio fiscal en la calle Hormona número 11, colonia El Conde, código postal 53500, de Naucalpan. La planta en Irapuato, donde solamente maquilan las prendas, es sólo una sucursal.

Como objeto de la sociedad se señala la compra, venta, fabricación, importación, exportación, distribución, comercialización, manufactura y maquila de toda clase de telas, prendas y artículos de vestir en general, así como de materias primas en general

En el mismo acto, se aprobó la transmisión de 15 acciones que Manuel Hernández Andrade realizó a la sociedad Grumarpo, S.A. de C.V., mismas que representan 30% del capital social de la sociedad, y la de 10 acciones de Rosa Andrade Medina a la misma Grumarpo -20% del capital social-, es decir, vendieron el 50%.

Tras lo anterior el capital social de la empresa quedó distribuido en partes iguales entre Manuel Hernández Andrade, con 50%, y Grumarpo el otro tanto. El primero de ellos quedó como administrador único y fue quien suscribió los contratos con el gobierno estatal.