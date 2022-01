OTRA. Por cierto, ya que andaba de buenas, el gobernador Diego Sinhue ayer presumió algunos análisis que dan cuenta de la caída en la cifra de homicidios dolosos durante 2021 con respecto a 2020 ya conocida y difundida profusamente en los últimos meses.

DATOS. Hace unos días, el consultor en seguridad Carlos Matienzo publicó en su cuenta de Twitter una comparación de los asesinatos registrados en todos los estados del país en 2020 y 2021 (con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública) en donde destaca que Guanajuato en cifras absolutas es el que registró una mayor caída con 960 homicidios menos, seguido de la Ciudad de México con 272 asesinatos menos. Jalisco, estado vecino de donde es originario uno de los cárteles más poderosos del país, también fue a la baja con 242. Le siguen Chihuahua (241) Veracruz (226) y Sinaloa con 163. En el otro extremo están Zacatecas que aumento 557; Sonora con 359; Michoacán (306) y Morelos (231).

LA SUMA. Ya entraremos al análisis de lo que representan estas cifras pero por lo pronto, hay que decir que la sintonía entre estado y federación ha sido uno de los factores a los que se puede atribuir esta histórica disminución que se da en Guanajuato por lo menos.

CUESTA ARRIBA. Desde 2012 hasta 2020 no se conoció de otra constante en materia de violencia en Guanajuato que el aumento en la cifra de homicidios dolosos, aparejado con la aparición de un cartel regional de droga. LA DUDA. 2021 es el primer año en el que se rompe esa tendencia creciente. Ya sabremos si disminución se vuelve una constante. En algún momento la creciente tendría que encontrar un tope y 2020 fue por mucho un año extremadamente violento.

NUEVO ENTORNO. Hay factores diversos que hacen que la violencia se focalice en ciertas regiones. De 2017 a 2020, Guanajuato fue protagonista y ahora Zacatecas es el estado que no encuentra la calma.

¿NUEVA ERA? Esta disminución en Guanajuato coincide con un momento en el que se da una colaboración explícita entre autoridades de los 3 niveles de gobierno. Una golondrina no hace verano sobre todo porque la ciudad más poblada que es León queda a deber en esa reducción de asesinatos.

ADICIONAL. Una coyuntura que además, le daría un respiro al Fiscal Carlos Zamarripa que fue el villano favorito de Palacio Nacional y que fue emplazado a renunciar en varios momentos. LA DEL

ESTRIBO…

Aunque sea para la anécdota, queda clara la intención del gobierno estatal con la foto que incluye a los alcaldes de extracción morenista de Silao, Carlos García y de Salamanca, César Prieto en la expedición de Diego Sinhue a Palacio Nacional.

Una postal que nunca pudo lograr el gobernador con la exalcaldesa Beatriz Hernández. Un mensaje también para la 4T de que en este momento, hay sintonía más allá de signos partidistas en Guanajuato. Pareciera una tregua en el toma y daca partidista. Solo pareciera.

MORENA GUANAJUATO: ¿SE ACABARON LAS FRACTURAS?

De buenas a primeras, parece que se acabaron las pugnas internas que ahogaban a Morena hace exactamente 2 años y que venían desde el ámbito nacional hasta el estatal con actores en pugna que se daban hasta con la cubeta.

En lo nacional, Yeidckol Polevnsky y Berta Luján disputaban el control del partido con ventaja en ese momento para la primera quien a su vez, era el sostén de Alma Alcaraz que en Guanajuato aguantaba las embestidas de Ernesto Prieto.

Justo hace un par de años, Alcaraz posteaba en su cuenta de Twitter un par de fotos de una reunión que sostuvo Polevnsky, en México, con un grupo de personajes afines a ella.

De hecho, Alma Alcaraz celebraba la reunión del Comité Ejecutivo Nacional justo cuando la otra parte de Morena, realizaba el Congreso Nacional Extraordinario que trazó el camino para la renovación del partido y perfilaba a un líder provisional.

Mientras tanto, en Guanajuato, el voto a favor del endeudamiento del Ejecutivo estatal de la legisladora de Morena, María Guadalupe Salas Bustamante hacía explotar nuevamente las pugnas internas y la guerra eterna entre las tres tribus en el terruño

Un año antes, cuando se votó la creación de la Fiscalía General del Estado a la cual se opuso este partido, Salas no estuvo en la sesión.

Prieto la justificaba pues decía, en Acámbaro, de donde es originaria Salas, la situación de inseguridad “estaba de la patada” y eso la llevó a no votar esa ley que fue el preludio del nombramiento de Carlos Zamarripa. Salas y Carmen Vaca no votaron. ¿Qué tenía que ver la inseguridad con ese voto? Solo ellos saben.

Vino luego el relevo en la coordinación de la bancada en septiembre. Raúl Márquez Albo sustituyó a Ernesto Prieto y días después, como por arte de magia, surgieron noticias del presunto desvío de la partida de apoyo social de la legisladora en el Congreso local.

Todo estaba claro. Era fuego amigo morenista. Salas decidió apoyar a Márquez Albo en detrimento de Prieto. Hoy, a 2 años de distancia, en Guanajuato, las pugnas ya son cosas del pasado mientras Prieto y Alma Alcaraz hacen equipo en el Congreso o por lo menos no se agreden. Ya serán otros los que protagonicen los pleitos.

DIEGO Y AMLO: SEÑALES ALENTADORAS EN UNA COMPLEJA RELACIÓN

Peculiar y con resultados agridulces en el terreno de los hechos para Guanajuato ha sido la relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El tema del abasto de agua potable para León ha sido una muestra de ello. El sube y baja de un proyecto tan manoseado desde hace más de 20 años cuando se creía que con Vicente Fox Quesada en Los Pinos, el tema se resolvería sin problema, encontró un desenlace o por lo menos, el cierre de un periodo con sabor a decepción para Guanajuato.

Hace unos meses, los antilopezobradoristas en Guanajuato encontraron el argumento perfecto para cuestionar severamente a la 4T cuando el presidente se arregló con Enrique Alfaro para rescatar El Zapotillo pero solo para abastecer a Guadalajara y Los Altos de Jalisco y dejar fuera a León.

El gobernador Diego Sinhue era chamaqueado o traicionado por si homólogo de Jalisco con quien había pactado un bloque frente al gobierno federal para rescatar el proyecto benéfico para ambos estados.

De pronto, Alfaro desapareció del mapa mediático. No hubo contacto con su colega de Guanajuato. El mandatario jalisciense armaba una salida para Jalisco sin avisar a Guanajuato aunque la consecución no le dejó bien parado. La mañana del anuncio fue abucheado por habitantes de Temacapulín.

López Obrador consumaba la travesura perfecta. Quedaría bien por los opositores a la presa El Zapotillo, desarticulaba la alianza de Diego y Alfaro y hacía creer a este último que salía ganan este último que salía ganando cuando no fue así.

Valen los antecedentes para entender lo que representa esta fotografía, la reunión pero sobre todo el optimismo que mostró el gobernador Diego Sinhue de los resultados de la misma.

Porque es en resumen un voto de confianza al compromiso asumido por López Obrador de configurar un proyecto alterno para dotar de agua potable no solo a León que es el más urgido de los municipios del corredor industrial sino para Celaya, Irapuato, León, Salamanca y Silao.

No se ofrecieron detalles del proyecto. Se harán hasta que se anuncie oficialmente en febrero o marzo. Hoy la nota es el estado de ánimo de Diego Sinhue.

Su “estoy contento” es significativo. No parece un cumplido ni una frase de cajón. Porque la dice después de la decepción del trancazo de que no va el Zapotillo y porque no es fácil volver a creer después de tantas decepciones acumuladas en los últimos 20 años.

De que 12 años de astros azules alineados (6 de ellos con un presidente oriundo de Guanajuato) no sirvieron para cuajar el proyecto anhelado.

La clave está en los recursos. Quedan menos de 3 años y a Guanajuato le urgen realidades en materia hidráulica. Y hubo una, El Zapotillo, que se alimentó y se construyó pero que fracasó pero no por “culpa” de López Obrador. O no solo de él.

El proyecto se ahogó en desacuerdos, retrasos y presuntas corruptelas. Si López Obrador no da recursos ni voluntad política, será un presidente más a no le importa el proyecto. Lo asombroso sería que en este sexenio se concretara lo que no se ha podido hasta ahora.