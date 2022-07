SIN DEFENSA. Vaya papelón el de las diputadas panistas de la comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables con su doble discurso que las exhibe sin rubor. Dicen una cosa y a la vuelta de unas horas, hacen exactamente lo contrario. Ni siquiera parecen ser capaces de admitir su cerrazón para abordar ciertos temas.

BAÑOS DE PUREZA. Un día después de que 3 de las presentes rechazaran la posibilidad de un foro presencial con representantes de agrupaciones civiles para analizar la iniciativa de ley de diversidad sexual del estado con el argumento de que debían asumirse medidas de prevención por la pandemia, diputadas panistas participaron en un evento de su bancada para promover la agenda legislativa a favor de los mujeres.

EL BLOQUE. El pasado martes, Katya Soto, Melanie Murillo y Briseida Magdaleno, integrantes de la comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables. no cedieron a la insistencia de David Martínez que pedía un foro presencial para dialogar de viva voz con ciudadanos una iniciativa sobre Niños, Niñas y Adolescentes. Las 3 junto al priista Adolfo Alfaro, rechazaron la propuesta.

LÓGICA. Martínez Mendizábal era respaldado por el diputado del Verde, Gerardo Fernández que no pertenece a la comisión pero que quería también un foro presencial para su iniciativa de ley de diversidad sexual.

AJÁ. La diputada Katya Soto fue la que dijo en comisión que no querían foros presenciales dizque por un sentido de prevención pero ayer acudió al evento que congregó a más de 100 panistas en un salón del Palacio Legislativo.

POR SUS HECHOS LAS CONOCERÉIS. Se sentó a la mesa con otras panistas sin cubrebocas al igual que Melanie Murillo. La única de las 3 que lo portó fue Briseida Magdaleno. Evidentemente, el argumento de las medidas de prevención por la pandemia no es el origen de su rechazo pero ni siquiera saben fingir.

LO MÁS CLARO. ¿No es más fácil para los panistas decir abiertamente que no quieren abordar esos temas como lo hizo ayer Cristina Márquez que aseguró que no van a tocar la despenalización del aborto?

EL PUNTO. En la comisión de Derechos Humanos hay una desconexión total entre David Martínez y el resto de sus integrantes. Las panistas y el priista parecen tener la consigna de solo poner piedras en el camino a propuestas que hace el propio Martínez y otras bancadas. En el PAN no solo quieren mayoritear sino hacerlo ostensible. ¿Le quitará el PAN la presidencia de esa bancada a Martínez?

LA DEL ESTRIBO…

El evento de la bancada panista para presentar la agenda legislativa en materia de paridad de género en el Congreso local tiene 2 ángulos adicionales que no se pueden dejar pasar desapercibidos.

El primero; la persistencia azul para “competir” en el Congreso con la agenda de otras bancadas como la que integran las diputadas Dessiré Angel, Yulma Rocha y Martha Ortega y la de algunos morenistas pero también la presencia en el discurso estelar de la secretaria de Gobierno, Libia Denisse García.

No hay que olvidar que Libia es entre las panistas, aquella que suele ubicarse en las posiciones más moderadas del blanquiazul sin llegar a ser de avanzada.

Si en una de esas logra colarse como la candidata, es más fácil que los jerarcas azules la obliguen a asumir posturas menos abiertas que a que se muestre más “progre”.

HUGO ESTEFANÍA: EL DECLIVE DEL ÚLTIMO CACIQUE DEL PERREDISMO

Hace exactamente 4 años, todavía con registro pero ya trapeando el piso con su prestigio, el PRD en Guanajuato, reforzaba su perfil fde ser un partido sometido a un cacicazgo.

Al ya fallecido Hugo Estefanía Monroy le había fallado la apuesta en ese 2018 pues no logró la reelección. El PAN con Ariel Corona le arrebató la alcaldía de Cortazar en donde el perredista buscaba repetir en el cargo.

Sin embargo, logró pertrecharse antes de tiempo para asegurar que la familia no quedará desprotegida. Su esposa Alejandra Torres y su nuera Angélica Paola Yáñez González se convertirían diputadas en la siguiente legislatura local en la que acompañaron a Isidoro Bazaldúa.

En el armado del Frente por Guanajuato promovido por Acción Nacional en ese 2018, el blanquiazul intentó a toda costa vetar a Estefanía pero no lo logró. Lo más que pudo fue mandarle un candidato en Cortazar que impidiera lo que hubiese sido un dominio grosero del apellido en el PRD Guanajuato.

Estefanía había llegado al PRD Guanajuato desde 2011 cuando le ganó la elección a Baltasar Zamudio por 78 votos a 69. Sin embargo, la esposa de aquél, Alejandra Torres Novoa ya había sido regidora desde 2009.

Cuando concluyó su gestión como dirigente estatal se convirtió en candidato a alcalde por Cortazar al mismo tiempo que su esposa Alejandra Torres Novoa iría como diputada local.

Hoy, nada queda del PRD en Guanajuato y prácticamente en el país. Su presencia es testimonial.

De por sí, en el terruño nunca pudo penetrar con fuerza el perredismo, a partir de 2012 que la corriente Nueva Izquierda se hizo fuerte y se hizo condescendiente del panismo, los izquierdistas en el terruño tuvieron que buscar nuevos horizontes.

Ernesto Prieto papá se convirtió en el fundador de Morena y hoy sigue siendo factor de poder. Martha Lucía Micher tuvo un pasaje por Movimiento Ciudadano cuando Marcelo Ebrard flaqueó pero al final se acercó a Morena y López Obrador la llevó a ser la cabeza de fórmula.

El PRD no pudo prender en Guanajuato y los cacicazgos que solo veían por los intereses de familiares y amigos terminaron por ser sus principales sepultureros. Más o menos la misma ruta del PRI.

NO HAY RAZÓN PARA ECHAR LAS CAMPANAS AL VUELO

Lo que hoy puede presumir el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo es que la violencia se ubica al cierre de junio en los niveles que tenía en 2018.

De acuerdo a las cifras dadas a conocer por el Sistema Nacional de Seguridad Pública como cada día 20 de mes, el promedio de homicidios dolosos en 2018 cuando Rodríguez Vallejo asumió el cargo era de 274.16 mensuales.

Ese fue el promedio con el que lo dejó Miguel Márquez en las postrimerías del sexenio mientras que ahora el promedio está en los primeros 6 meses en 266. 16 es decir, 8 menos que aquél entonces.

En el comparativo habría que añadir un factor, en aquél momento, el cartel Santa Rosa de Lima estaba en plena efervescencia y poderío. Lo que han dicho las autoridades es que hoy se encuentra sumamente debilitado.

Podemos inferir entonces que hoy, sin un grupo dominante en la escena, la violencia se ubica en niveles similares a los del arranque del sexenio y que el crimen organizado ha bajado su influencia en Salamanca que vivía horas bajas en 2018.

El gobernador dijo ayer que se le estaba dando la vuelta al problema porque ese era el enfoque que buscaba al arranque del sexenio.

Atender la violencia aunque luego irrumpieron la escasez de gasolina y desde luego la pandemia. Digamos que ambos ya están superados, no así la violencia.

Porque en Guanajuato, en términos llanos los números están como el arranque del sexenio si hablamos del espectro nacional. Con el sube y baja de las cifras, nuestra entidad se sigue ubicando en cifras absolutas como la más violenta de todo el país.

Adicionalmente, la baja de homicidios se experimenta también en el análisis del conjunto nacional. La disminución es tan solo un factor de tantos otros que hoy integran el fenómeno de la violencia.

Las desapariciones, la emergencia de otros grupos criminales y la extorsión como uno de los delitos dominantes en Celaya que provoca cierre de negocios, obligan a la cautela.

Ahí están las cifras de Causa en Común que ponen a Guanajuato como el tercer estado donde ocurrieron más atrocidades y que se duplicaron en comparación con el 2021.

El estudio, basado en notas periodísticas, refiere 244 actos sumamente violentos que se encuadran como atrocidades que dejaron 365 víctimas, la cuarta cifra más alta del país.

Y que no se diga que no se pueden comparar los niveles de violencia de 2018 a 2022 porque la población ha crecido. Hay entidades que se mantienen sin variación en violencia en todo el sexenio. No es hora de echar las campanas al vuelo.

