Un sitio web ofrece una imagen profesional de tu marca, a su vez permite que puedas anunciar y atraer a tu buyer persona

La contingencia del Covid-19 aceleró el desarrollo del mundo digital. El teletrabajo, estudios a distancia, entretenimiento, etc., todo se direccionó hacia el internet. Y, es que según ciertas estadísticas, el número de usuarios conectados subió dramáticamente en los últimos 2 años.

En la actualidad, todo se busca en la red. Así pues, si tu marca no está en internet, sencillamente no existe.

Tener un sitio web es de suma importancia en todo tipo de negocios. Una web ofrece una imagen profesional de tu marca, a su vez permite que puedas anunciar y atraer a tu buyer persona.

¿Por qué tener una página web?

Casi todas las personas acuden a la red para comparar precios o incluso tomar decisiones sobre la compra de cualquier cosa. Aunque algunos negocios disponen de presencia en las principales redes sociales, estos medios no aportan el prestigio de una web.

Claro, quizás pienses que la apertura de una web requiere de conocimientos “amplios en informática” pero en realidad crear una pagina web wordpress es muy simple; se hace en pocos pasos y las ventajas no se comparan al uso de las redes sociales.

A continuación, te indicaré las ventajas de abrir una página web:

Más visibilidad

¿Tu marca es nueva? Una página web te permite darte a conocer. Al mismo tiempo, ofrece la oportunidad de llegar a un mayor número de personas.

Por otra parte, es un espacio en el que puedes mostrar y explicar los servicios o productos que ofreces de un modo profesional pero a la vez cercano.

A los clientes de la era moderna les encanta tener una referencia previa de las marcas antes de confiar en ellas. Por eso, tu web puede servir como una tarjeta de presentación.

Mejor servicio al cliente

Los usuarios consideran un buen servicio cuando el vendedor se da el tiempo de dar “asesoría”. Pues bien, si adicionas a tu página web una sección de blog, podrás ofrecer contenido de valor a los usuarios, e incluso puedes valerte del mismo para persuadir a los internautas de que necesitan cierto servicio o producto, pero sin ser invasivo.

Una buena estrategia es valerte del posicionamiento orgánico de Google para ofrecer soluciones a los usuarios. Es decir, debes agregar contenido SEO a tu página web. También puedes agregar una sección de chat o comentarios, y de este modo ofrecer un mejor servicio a tu público objetivo.

Credibilidad y prestigio

Aunque el mundo digital es muy práctico, también es peligroso. Por ese motivo, al ofrecer una web aportas un plus de credibilidad a tu marca. A su vez, “vendes tu marca de una manera profesional y comprometida”.

Por cierto, al abrir una página web debes elegir un dominio fácil de recordar y contratar los servicios de un hosting. ¿Sabes la diferencia entre el Dominio y Hosting? No es nada complicado, pero vale la pena que lo entiendas antes de sumergirte en el mundo digital.

Mercado más amplio

Las páginas webs pueden ser visitadas desde cualquier parte del mundo. Por consiguiente, puedes vender todo tipo de productos o servicios a un grupo de personas más grande que el regional o local.

Desde luego, la página en sí misma no incrementará tus ventas, más bien debes estar al día con las tendencias de b2b para marketing digital, de este modo puedes impulsar tus ventas sin importar que seas una marca nueva o estés dentro del grupo de empresas pequeñas.

Bajo mantenimiento

Otras de las ventajas de contar con un website es que aunque parezca muy trabajoso diseñar una página atractiva y agregar contenido mediante una sección de blog, en realidad se trata de uno de los medios para anunciarse más económicos.

Una vez que has creado títulos atractivos a tu web y has presentado tus servicios o productos en el mismo, no necesitarás actualizarlos a cada rato. Más bien, si está bien optimizado, Google lo indexará. La relación calidad-precio es muy buena.

¿Por qué hacer una página web con WordPress?

El 39,5% de los sitios web usan WordPress. Este gestor de contenidos se adapta a diferentes objetivos, comercio electrónico, portafolios y portales de información. Presta atención a las ventajas de WordPress:

Es gratis y de código abierto.

Se puede instalar en solo 5 minutos, por lo que es ideal para principiantes

Es versátil, sirve para ecommerce, blogs, sitios web de negocios y educativos, portafolios, etc.

Se puede personalizar gracias a los plugins

Está diseñado para contribuir con el SEO, puedes valerte de Yoast SEO y All in One SEO Pack para mejorar tu visibilidad en el buscador.

Es seguro, pero puedes agregar funciones para reforzar el nivel de seguridad en tu página web.

Amplia compatibilidad con archivos multimedia, puedes incluso incrustar videos de YouTube.

En conclusión, en la era moderna en la que estamos viviendo es vital disponer de una página web. Estos sitios sirven como una tarjeta de presentación que aporta a la marca un toque profesional, comprometido y serio. Aunque hay varios sistemas de gestión de contenido, podemos señalar que WordPress es uno de los mejores.

