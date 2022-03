La Guardia Nacional

1.- Las imágenes

Luis Rodríguez Bucio

La cosificación de la Guardia Nacional, comandada por el general Luis Rodríguez Bucio, hecha por un empresario de San Francisco del Rincón: “Espantapájaros”, porque “no agarran ni detienen a nadie”, no dista mucho de la idea que tienen los guanajuatenses de las corporaciones de los 3 órdenes de gobierno responsables de la seguridad pública; son varios años de violencia e impunidad, condición que ahuyenta inversiones y afecta patrimonios.

Lo expresado por el industrial, Alejandro Rodríguez, resulta el temor de los integrantes de la iniciativa privada, productores y comerciantes; un llamado que debiera de aterrizar en escritorios de la Presidencia de la República y Gobierno del Estado porque el problema de la violencia se vuelve lo normal. Deploró que no se ven resultados positivos con la presencia de las fuerzas federales de seguridad en su municipio.

De acuerdo con la Federación, en el primer bimestre del año, Guanajuato, es el segundo lugar nacional de homicidios dolosos, con 447 víctimas, contra 591 que hubo en el mismo lapso de 2021. Sin embargo, la percepción ciudadana no va de la mano con la tendencia, quizá por otras cifras; entre los 50 municipios del país con más homicidios dolosos están 4 de Guanajuato: en el sitio 4, León; 6, Celaya, 26, Salamanca; y 39, Irapuato. Referente válido.

Ver nota: San Francisco del Rincón: Critican desempeño de la GN, solo está de “espantapájaros”, señalan

La Guardia Nacional

2.- Deuda de Pemex

César Prieto Gallardo

No le faltó razón al presidente, Andrés Manuel López Obrador, cuando ayer dijo que Lázaro Cárdenas no se equivocó al expropiar el petróleo un 18 de marzo de 1938 y convertirlo en “palanca de desarrollo nacional”. Es cierto, la historia del México moderno se finca en el oro negro. Salamanca es ejemplo de ello, su desarrollo deviene de ser sede de la Refinería Antonio M. Amor (RIAMA), pero, al igual que el país, la ciudad petrolera de Guanajuato enfrenta los efectos de una industrialización basada en combustibles fósiles, energía sucia.

El 84 aniversario de la expropiación petrolera ofreció en Salamanca la oportunidad de que los trabajadores de RIAMA externaran las condiciones “adversas” que tienen al laborar en la refinería. Su líder sindical Luis Miguel Lee Palos, acusó que no se respetan prestaciones y que hay explotación por carencia de personal e insumos. A su vez, el gerente Fidel Vizcaíno García, habló de mejoras en las instalaciones; nada del personal, halagos a los fierros.

Pero nadie habló de la deuda de PEMEX con Salamanca, de la limpieza de su aire, de los efectos perniciosos de la industria petrolera en el Lerma o la tierra; de la salud de la población. La postura del alcalde César Prieto Gallardo, presente en la celebración, fue reciclar la vieja historia de la venta de agua reciclada a la petrolera. Iniciar de nuevo, como en cada trienio… y acordarse cada 18 de marzo.

Ver nota: En aniversario de expropiación petrolera, contrastan visiones sindicales

La Guardia Nacional

3.- CNTE… a la orden

Alberto Reyna Bravo

Una oleada de felicitaciones levantadas en redes sociales descubrió que Alberto Reyna Bravo, se proyecta como nuevo delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Guanajuato. Así, el ex candidato de Morena en el distrito federal 8 de Salamanca en las elecciones de 2021, integrante de la Coordinadora de Trabajadores de Educación (CNTE), consiguió la posición para continuar en la política.

Un profesor con maestría, reconocido personaje de línea dura para la lucha, apoyado siempre por la senadora Antares Vázquez (suspirante a la gubernatura), estará representando a la maestra Delfina Gómez, titular de la SEP. Llega precisamente durante los meses de elecciones en 2022 en otras entidades y seguramente hará sus gestiones hasta la preparación para las presidenciales y locales del 2024.

Es de la región salmantina, con “fuerte presencia” de disidencia en el magisterio, donde seguramente Beto Reyna será un baluarte. Es posible que las negociaciones en Guanajuato en materia educativa, en lo federal y estatal, adquieran nuevos toques. Los maestros se preguntan sobre la representación sindical: a quién apoyará en la sección 13 federal, una lucha que lleva tiempo con 3 grupos: institucional del SNTE, sin candidato; Pedro Longinos que tiene nexos con la CNTE; y el de Orlando Martínez y Javier Barba. El detalle: todavía no han oficializado su nombramiento de la SEP.

La Guardia Nacional

De la Valija. Tan malo el azul como el colorado

La trágica muerte de un agente de la policía preventiva de Silao en un accidente carretero, que desveló la carencia de seguridad social y atención médica para los elementos de la corporación, dado que no hubo una respuesta directa sobre dónde podía ser atendido mientras estaba luchando con vida, desvela el grado de irresponsabilidad e insensibilidad de quienes tienen en su mando la administración municipal silaoense.

El problema no es nuevo. El exalcalde panista, José Antonio Trejo Valdepeña, dejó una perversa herencia de su gestión: los trabajadores municipales no están inscritos al IMSS y se hizo la especie de simulación de dotarles mínima atención médica en un hospital privado. Las quejas son recurrentes desde entonces. Ahora, con Carlos García Villaseñor, que no es un inexperto como alcalde, la situación sigue igual: se manda a los policías preventivos a cumplir su deber, sin un hospital de base dónde atenderlos en caso necesario. Por eso los agentes del orden, tras saber la muerte de su compañero, pararon actividades. La vocación de servicio los regresó a las calles, porque más tarde sólo les dieron promesas de tener esa atención. Lo que han hecho los que tienen el poder municipal en Silao, se llama negligencia criminal.

Ver nota: Aparatoso choque en la Silao-Guanajuato deja a un policía muerto

La Guardia Nacional

Lucía Berenice Acosta Gómez

Su llegada al cargo, tras la poca ortodoxa salida de su antecesora, presuntamente ya jubilada, se da en el marco de un anuncio dado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación: en Guanajuato hay 818 cuerpos sin identificación, acumulados en “alguna de las instalaciones del Servicio Médico Forense” que hay en el estado. Y en las calles, familiares y activistas, buscan con desaparición a quienes un día ya no regresaron a casa y no saben de ellos.

Lucía Berenice Acosta Gómez, es la nueva titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Joven, es abogada y académica en la Universidad de Guanajuato y cuenta con antecedentes de activismo en defensa de los derechos de las mujeres al lado de las universitarias.

Sin embargo, la tarea encomendada a Berenice Acosta no es cualquier cosa. Necesita sensibilidad y empatía para dar una atención real y oportuna a quienes buscan a sus desaparecidos; resolución y dureza ante la violencia ejercida que usualmente se observa en quienes son encontrados en fosas clandestinas y sus perpetradores; y, sobre todo, la habilidad de convencer al fiscal general de abandonar la displicencia para enfrentar el grave fenómeno.