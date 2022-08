La Guardia Nacional y la Seguridad

Los hechos violentos ocurridos en los municipios del corredor industrial como León, Celaya, Irapuato, y en los estados de Jalisco, Coahuila, Chihuahua y Baja California, en días pasados, nos obligan a preguntarnos: ¿Qué es la Seguridad?, ¿Qué se hace por mantener la seguridad? ¿Quiénes tienen la obligación de garantizar la seguridad?

Por lo que no resulta sencillo abordar el tema desde los diferentes enfoques, ideologías e intereses. Un ejercicio reflexivo, como éste, busca tocar algunos elementos para generar un análisis más profundo y meditado.

Para ello primero vamos a definir la seguridad: de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua española, es lo que tiene cualidad de seguro. Cuando se refiere a seguridad ciudadana la define como la situación de tranquilidad pública y de libre ejercicio de derechos individuales cuya protección efectiva se encomienda a las fuerzas del orden público. Condición que resulta de establecer y mantener medidas de protección que aseguran un estado de inviolabilidad proveniente de actos o influencias hostiles.

Segundo: la seguridad nacional se define como la condición necesaria que proporciona el Estado para garantizar la prevalencia de su integridad territorial, independencia, soberanía, Estado de Derecho, su estabilidad política y social y económica y la consecución de sus objetivos nacionales.

Visto entonces, el concepto de la Seguridad Nacional, como el ámbito en que se desarrollan el Estado en su seguridad interior y la defensa nacional, es integral. La Seguridad Interior se define como la condición necesaria que proporciona el estado para salvaguardar las instituciones, su población, garantizar el desarrollo nacional y mantener el Estado de Derecho y la gobernabilidad interior de su territorio.

La forma en que el Estado establece un sistema de defensa para afrontar estas circunstancias desde el exterior se conoce como defensa nacional. Las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, para la protección de la nación frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país.

Podemos concluir que la seguridad nacional es una responsabilidad que corresponde a la Federación y al Ejército, fuerza armada, fuerza aérea. Y la seguridad pública es una responsabilidad compartida; como una función del Estado a cargo de los tres órdenes de gobierno (de la Federación, los Estados y los Municipios) para que no se confundan, ni se anden pasando la bolita nuestros gobernadores y presidentes municipales. Todos tienen la obligación de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, como lo ordena la Constitución y las leyes en la materia.

Dice la Constitución: las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional.

El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Luego entonces la propuesta que anunció el presidente de la República, de pasar la Guardia Nacional, al mando del Ejército; deberá ser analizada de manera sopesada. Porque no tendría razón de ser la seguridad pública si no se buscará con ella crear condiciones adecuadas para que los gobernados gocen de sus garantías.

Las fuerzas armadas, sí pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza que disponen. Están constitucionalmente facultados para actuar en materias de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes. No atenta contra la Constitución. Además, la fracción VI del artículo 89 constitucional faculta al presidente de la República a disponer de dichas fuerzas para la seguridad interior. Por estas razones, no es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales, prevista para situaciones extremas en el artículo 29 constitucional, para que el Ejército, Armada y Fuerza Aérea intervengan. No es la naturaleza o entrenamiento de un militar lo que limita su actuación en la vida diaria de un Estado democrático, sino las atribuciones que le son encomendadas y la finalidad de las mismas. Excepcionalmente, las Fuerzas Armadas cuando intervengan en tareas de seguridad deberán ajustar su participación, la cual debe ser:

a) Extraordinaria, de manera que toda intervención resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso;

b) Subordinada y complementaria a las labores de los cuerpos de seguridad civiles; c) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad; y d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes e independientes.

El Estado Mexicano puede contar con una fuerza policial bajo mando civil, que pueda apoyarse en las capacidades de las actuales instancias militares. Siempre que se justifiquen la condiciones de excepcionalidad y temporalidad. Si renuncian al fuero militar, y se sometan al fuero civil, sometiéndose a la jurisdicción de los tribunales federales y del fuero común u ordinario.

En un régimen militar castrense, las órdenes no se discuten, ni se cuestionan, se obedecen, y respetan por cadena de mando. Sí, Señor!.

