La Guardia Nacional se requiere en las calles y no en los cuarteles: Erandi Bermúdez

Manuel Arriaga

Pénjamo.- El Senador de la República, José Erandi Bermúdez Méndez, aseguró que la Guardia Nacional se requiere en las calles y donde hay focos rojos de seguridad en el Estado y no en los cuarteles, tras considerar que es necesaria una mayor participación de la federación en el combate a la delincuencia.

“Recordemos que la mayoría de los delitos que se cometen en Guanajuato son del fuero federal, pero también hay que recordar que la seguridad es un compromiso del municipio, del Estado, de la Federación y de la Sociedad en su conjunto”, citó.

“Si creo que está es una acción, necesitamos no solo el cuartel, necesitamos presencia de la Guardia Nacional, no en el jardín de Pénjamo, no dando la vuelta en el jardín como sucedió con la Gendarmería, los necesitamos donde se tienen los grandes problemas, las autoridades ya saben dónde es, donde los carteles en Guanajuato se han diputado el robo de combustible, es un tema federal, pero los delitos que conllevan también son del fuero común que competen al gobierno del Estado y otros son de la prevención del delito que compete al municipio, es un tema de corresponsabilidad”, sentenció el Senador de la República.

Se dijo preocupado de la no utilización de los cuarteles del ejercicio para albergar a la Guardia Nacional, “me preocupa mucho que se haya construido una base de la Guardia Nacional aquí (en la comunidad Las Ánimas) cuando a escasos 800 metros hay una base del ejército que no está siendo utilizada, me preocupa que el recurso que se utilizó aquí (para hacer la obra), no se haya utilizado en el combate frontal a la delincuencia”, afirmó Erandi Bermúdez.

“Recordemos lo que dice la ley, durante 5 años la hora nacional podrá tener a elementos del ejército entre sus filas e incluso hacer uso de sus instalaciones, en esos cinco años fácilmente pudieron haber utilizado esas instalaciones, son acciones que yo veo un poco complejas, pero es una responsabilidad de todos, no es suficiente (con la construcción del cuartel), lo que realmente necesitamos es una Guardia Nacional que esté en las calles, dónde están los grandes problemas” concluyó.

SZ