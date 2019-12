La golpea su expareja… y también la burocrocia

En MP le postergan cita porque el personal ‘salía temprano’; además en el Centro de Atención y Justicia para Mujeres le niegan atención por no estar casada con su victimario

Redacción

Irapuato.- Para Claudia denunciar los golpes que le propinó su ex pareja Luis Enrique, se ha convertido en todo un calvario.

En el Centro de Atención y Justicia para las Mujeres, se negaron a atenderla porque no estaba casada con su agresor, presentó una denuncia en la agencia 4 del Ministerio Público, donde le prometieron que obtendría una orden de restricción, sin embargo su carpeta de investigación fue canalizada nuevamente al centro, donde le cancelaron la cita porque salían temprano, pero le ofrecieron que acudiera cualquier día para ver si tenía suerte y el personal de guardia deseaba atenderla.

“La madrugada del 14 de diciembre, el que era mi pareja, Luis Enrique me golpeó en mi casa y además se llevó mi auto, me dejó totalmente incomunicada y muy adolorida, una amiga me apoyó y ese sábado fui al Centro de Atención para Mujeres, donde me escucharon, pero cuando les dije que no era mi esposo, dijeron que ahí sólo atendían casos de violencia intrafamiliar y no estaba casada legalmente; me comentaron que ahí no me podían atender, que me fuera al Cereso a poner mi denuncia”, platicó Claudia.

Adolorida por los golpes y temerosa de que Luis Enrique cumpliera sus amenazas de seguirla maltratando si se le ocurría denunciarlo, Claudia acudió a la Subprocuraduría de Justicia región B, la licenciada Alejandra Xiomara Toledo de la agencia 4 del Ministerio Público, le otorgó el folio 262715 e inició la carpeta de investigación 131385.

“Ahí me dijeron que me debieron atender en el Centro de Atención para Mujeres, pero que iniciarían la carpeta, citarían a Luis Enrique porque además de golpearme se llevó mi auto y que me ayudarían a tramitar una orden de restricción”, señaló.

El médico legista revisó a Claudia, realizó el reporte médico en el que especificó que las lesiones que presentaba en rostro y brazos tardarían 15 días en sanar.

Insiste en la denuncia

Claudia se mantuvo al tanto del proceso y llamó en varias ocasiones los días posteriores a la presentación de su denuncia, pues su expareja vía telefónica la hostigaba y se burlaba de lo improductiva que resultó la denuncia, pues hasta la semana pasada no había recibido un citatorio.

Fue hasta el viernes 20 de diciembre, cuando la asesora jurídica Alejandra Toledo, informó a Claudia que su carpeta de investigación ya no estaba en la agencia 4 del Ministerio Público, sino en el Centro de Atención a mujeres, donde desde el principio -le confirmó- debieron atenderla.

De inmediato Claudia se comunicó telefónicamente al Centro, donde la citaron a las 18:00 horas del pasado 20 de diciembre. Estaba a punto de ingresar al edificio, con la esperanza de que ahora sí, su denuncia fuera atendida, cuando recibió la llamada de una secretaria.

“La persona me dijo que la cita quedaba cancelada porque su jefe les había dado permiso de salir temprano, yo le pregunté que si no había personal de guardia y ella me dijo que sí, pero que podría ir cualquier día porque desde ese día ya habían salido de vacaciones… Estoy muy molesta con todo está pasando, no puedo creer que no quieran atendernos porque están de vacaciones”, comentó Claudia.

Mientras la denuncia de Claudia sigue “guardada” en algún archivero, el pasado 24 de diciembre Luis Enrique su expareja, le hizo llegar su auto aunque en pésimas condiciones.

LC

