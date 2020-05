La ‘Gacela’ aprovecha la cuarentena para extender su preparación

Redacción

Guanajuato.- Lo que para muchos podría ser tiempo perdido, para Laura Galván es una oportunidad para crecer. La ‘Gacela’ de la Sauceda aprovecha la posposición de los Juegos Olímpicos para sumar un año más de preparación, en este momento no entrena como le gustaría, pero ya adaptó su rutina tratando de salir fortalecida de esta cuarentena.

Actualmente la ‘Gacela’ realiza prácticamente el 90 por ciento de su entrenamiento en una caminadora y cuando tiene la oportunidad se escapa a un pequeño campo cerca de su casa para dar variedad a la rutina. La incertidumbre la tiene entrenando a niveles relativamente bajos.

“Teníamos un plan definido. Para el mes de marzo o principios de abril, para hacer exacta, iba a buscar mi marca olímpica en cinco mil (metros) y pues no se dio. Lo que hicimos fue ajustar el entrenamiento, esa intensidad que se tenía planeada en esos meses ya no podía ser, entonces lo que hicimos fue ajustar un poquito”

“Nos encontramos en una etapa un poco general, más que nada de mantenimiento, tanto mental como físico y en mi caso la verdad que me estoy enfocando bastante en el fortalecimiento físico, todas esas áreas que sé que se van a requerir, tratar de mantenerlas lo más fuerte posible, para cuando esas competencias se abran esté lista y no me tome mucho tiempo regresar”, especificó.

Laura dejó de ver este periodo atípico como una mala pasada, ahora señala que lo aprovechará para mejorar en distintos aspectos y sumar un año más de preparación a su ciclo olímpico, donde tentativamente buscará su pase a Tokio hasta principios de diciembre.

“Me causó un poquito de estrés, más que nada emocional, ya me había hecho a la idea bastantes situaciones (…) pero al final de cuentas no es del todo malo. Al final es un año que ahorita lo estoy viendo muy positivo porque en lo personal siento que es un año que me va a preparar todavía más”, señala la ‘Gacela’.

“Ahorita llevo un año con una preparación muy buena, específica, y yo creo que este año sería como una ‘cereza en el pastel’, que me va a ayudar en preparación, porque serían dos años comparado con algunos atletas que a lo mejor ya llevan cuatro años sin interrumpir un proceso un poquito más intenso y comparado conmigo, los últimos cinco años lo interrumpí un poquito. Entonces, el hecho de tener un año más, personalmente siento que me va a ayudar a fortalecer áreas que me van a servir para el año que viene”.

Galván no planea regresar de inmediato a las competencias oficiales, analizará las organizaciones para evitar exponer su salud y posteriormente se enfocará en eventos cortos que la ayuden en las pruebas a las que tratará de asistir en Tokio 2020

“Trato de disfrutar el día y no pensar tanto en el futuro, al final de cuentas el tiempo pasa súper rápido y ya cuando acordemos ya voy a estar compitiendo otra vez por la marca olímpica”, agregó.