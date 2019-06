¿La fuente es nueva? Voy a posar

La recién inaugurada fuente de la Plaza Principal, que costó un millón y medio de pesos y es el punto focal de la plaza, fue protagonista de una foto viral para festejar el Día Nacional del Pole Urbano

Nayeli García

Irapuato.- La recién inaugurada fuente de la Plaza Principal de Irapuato ya sirvió de escenario para que una mujer posará para unas fotos por el Día Nacional del Pole Urbano.

Las imágenes fueron difundidas este domingo a través de redes sociales en donde se ve como una mujer se mete a la fuente principal, que costó un millón y medio a los irapuatenses y es punto focal de la Plaza Principal de Irapuato, inaugurada apenas el viernes por la tarde por el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez.

La primer versión sobre lo sucedido, fue la mujer había tenido calor y se metió a darse un ‘chapuzón’ en la fuente principal, sin embargo, la mujer que fue identificada como ‘Rosy Ponce’ aclaró que no se había metido por ningún golpe de calor.

Publicó: “Soy la persona que se atrevió a meterse a la hermosa fuente. Aclaro que no me metí a bañar me dio golpe de calor por celebrar el Día Nacional de Pole Urbano y sentí la necesidad. Por cierto, salí mejor en esta foto”.

Señala la publicación en donde comparte la foto que le fue tomada en la fuente principal.

Este comportamiento causó indignación entre algunos usuarios de las redes sociales, mientras que otros más disfrutaron de la ocurrente mujer haciendo ‘memes’ de las fotografías.

AL