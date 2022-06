A pesar de que López Obrador reconoció que Biden no construirá más muro, el Gobierno de Estados Unidos confirmó que su frontera está cerrada

Ciudad de México.- Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró el hecho de que el mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden, haya decidido no construir más tramos del muro fronterizo con México; esto apenas horas después de que el Gobierno norteamericano informara contundentemente que su frontera está cerrada para los migrantes latinoamericanos.

En su conferencia mañanera, López Obrador reconoció que el presidente Biden ha sido el único de los presidentes modernos de los Estados Unidos que no ha intentado ampliar el muro de la frontera con México.

“Le tengo que reconocer al presidente Biden que dijo: ‘no se va a construir el muro’, y es el único en los últimos tiempos, porque los presidentes de Estados Unidos tenían como manda hacer muro. No hay que pensar que fue solo el presidente Trump; él fue quien habló más sobre el tema, pero hizo muro Bush papá, Bush hijo, hizo muro Clinton, Obama, y Trump, y el único que dijo: ‘no vamos hacer muro’, fue el presidente Biden”, celebró AMLO.

El presidente mexicano incluso señaló que el discurso de los estadounidenses de rechazar la migración es una hipocresía, ya que fueron los trabajadores inmigrantes los que construyeron su nación.

“Es el doble discurso, se les olvida que sus padres y sus antepasados vienen de migrantes”, criticó Andrés Manuel.

“La frontera NO está abierta”

A pesar de que la administración del presidente Biden no continuará la construcción del muro, esto no significa que el país tenga más apertura hacia la migración.

Y es que apenas horas antes de las declaraciones de AMLO, el subsecretario de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols, confirmó de manera contundente que la frontera con México está cerrada.

En entrevista para la agencia EFE, se le cuestionó a Nichols qué mensaje le mandaría a la caravana de 15 mil migrantes que partió de Tapachula camino a la frontera con Estados Unidos, y este respondió que su frontera no está abierta.

“La frontera de Estados Unidos no está abierta. La entrada a Estados Unidos depende de un motivo legal para entrar y lo que yo digo a esta gente es que no arriesguen sus vidas en una jornada larga que no va a resultar en la entrada a Estados Unidos”, advirtió.

Una caravana de unos 5 mil centroamericanos, en su mayoría venezolanos, salió de Tapachula, Chiapas, rumbo a Estados Unidos. Foto: Especial

Este es el mensaje de la administración Biden justo en medio de la IX Cumbre de las Américas, a la que no fueron invitados los gobiernos de Cuba, Venezuela ni Nicaragua, y a la que López Obrador desistió acudir como gesto de protesta.

