La fiera se proclama campeón de la eLiga MX

Agencias

Ciudad de México.- En el futbol, se aproxima tiempos difíciles en todos los sentidos. Las canchas estarán vacías y, al parecer, los directivos también quieren dejar secos los bolsillos de los jugadores.

Algunos directivos en el futbol mexicano, escudados en el mensaje de solidaridad, han comenzado a poner en marcha la reducción de salarios, algunos jugadores no han visto un peso desde el último partido del Clausura 2020 y el futuro no es nada prometedor.

Ante estos hechos, Oribe Peralta, delantero del Guadalajara, alza la voz y manda un mensaje a sus compañeros de profesión, buscando generar consciencia para hacer valer los derechos como trabajadores.

El miedo, debe terminar. “No tengan miedo, la FIFA protege a los jugadores, hay artículos de FIFA en donde lo explica, que no tengan miedo, desgraciadamente estamos en un futbol en donde se maneja todo diferente, que expongan sus casos y la Asociación verá cómo ayudar, que metan su controversia porque es su dinero, dinero que ellos mismos se ganaron”.

“Sin duda que son actos de injusticia, la FIFA lo estipula muy bien, para que haya una reducción de salario tienen que haber un convenio de las dos partes y por lo que pasa, en ningún caso es así. Lo que yo sugiero a los jugadores es que metan controversia y que les paguen su dinero, porque esto es una situación diferente, esto fue a causa de otras cosas y no de bajo rendimiento para que les hayan bajado el salario”, agrega el exseleccionado nacional.

La reducción de sueldo, en un profesional como Oribe Peralta, es una alternativa que no le asusta. Al contrario, si con ello ayuda a personas que lo necesitan al interior de la institución, el delantero rojiblanco aceptaría sin problemas.

“Sin duda que lo haría, la verdad es que si con eso se ayudará a más personas que realmente no tienen cómo solventar la crisis, lo haría. Porque a final de cuentas son humanos y no porque lo que haya en el equipo o no, sino porque creo que cada uno debe preocuparse por los demás, por ayudar a los que están al lado, por las personas que lo necesitan”.