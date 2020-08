La ‘Fiera’ recupera a Ángel Mena

Agencias

Ciudad de México.- El Club León ha tenido un arranque irregular en esta temporada, al igual que otros equipos el técnico Ignacio Ambriz se ha visto obligado a ajustar su cuadro debido a contagios de coronavirus, sin embargo, para esta jornada cinco tendrá disponible a Ángel Mena, una posible solución ante la falta de gol.

El atacante ecuatoriano tuvo un inició irregular y posteriormente causó baja al contagiarse de covid-19, pero para su fortuna ya fue dado de alta y podrá estar en la banca para el partido de mañana, contra Xolos de Tijuana.

“Ya regresó Mena, no es lo mismo trabajar con el grupo completo que trabajar individualmente, ha estado bien, con un trabajito especial y el lunes tanto él como Armando estarán en la banca y eso nos ayuda mucho”, declaró el técnico de la ‘Fiera’.

Hace un par de días, Mena compartió un video donde se reencontró con su familia tras cumplir con su cuarentena.

Asimismo, Ambriz habló sobre la recuperación de Fernando Navarro y ‘Nacho’ González. “Los dos casos los he visto en buena forma porque han trabajado en la recuperación física (…) creo que también debemos tener mucho cuidado, mira lo que le pasó al ‘Cata’ Domínguez por las secuelas, pero el doctor está muy al pendiente”.

El ‘Domador’ confirmó que León sufrirá otra baja, la de Leonardo Ramos, que se marcha a Pachuca. “Lo de Leo me comentaron que falta poco para que esté arreglado con Pachuca, yo tenía dos jugadores vistos pero ya están registrados y ya se nos complica mucho el ir por alguien de afuera donde no hay competición, podemos traer a alguien que esté en ritmo, no me quiero aventurar pero casi estaría cerrado el equipo”, agregó.

Mañana la ‘Fiera’ tratará de regresar a los primeros puestos, cuando reciba a los Xolos de Tijuana.