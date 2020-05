La ‘fiera’ golea a los Bravos

Agencias

Ciudad de México.- Por más ‘Bravos’ que se digan sus rivales, el León es el que domina la eLiga MX. En el arranque de la jornada nueve, el rugido ‘esmeralda’ se impuso al FC Juárez por goleada de 0-4.

Otra vez el charrúa Nico Sosa, quien no suelta el control del PlayStation4, se hizo cargo del triunfo para que los ‘felinos’ sigan en el liderato, con 23 puntos acumulados.

Por los ‘Bravos’, Marco Canales dio batalla, pero sólo en el primer tiempo, que sumado a la expulsión de Gustavo Velázquez (52’), no le alcanzó para evitar que su escuadra siga penúltima del certamen espejo al Clausura 2020, con solamente dos unidades sumadas; Cruz Azul es el colista sin puntos.

Por los felinos, los personajes que hicieron suya la cancha virtual fueron Leo Ramos (16’), Ángel Mena (60’) y el propio Nico Sosa con doblete (67’ y 76’).

De esta forma, los ‘Panzas Verdes’ acumulan siete triunfos y dos empates, son el único equipo invicto en la competencia virtual. Para la siguiente jornada, los ‘Esmeraldas’ miden garras con los Pumas, mientras que los ‘Bravos’ chocarán con los Tigres.

Clásico Tapatío dividido

El aniversario 114 del Guadalajara coincidió con la primera edición del clásico tapatío virtual. El duelo regional estuvo entre Jairo Torres, de los Zorros del Atlas y Fernando Beltrán, de las Chivas, quienes igualaron 1-1.

Los clubes tapatíos llegaron al duelo con la aspiración de colarse en la zona de clasificación, ya que ambos no han encontrado una estabilidad en la eLiga MX. Los rojinegros se adelantaron en el marcador, tras una buena jugada colectiva, pese a que los rojiblancos estuvieron mejor en el arranque del cotejo. Los Zorros se fueron al descanso con la ventaja de 1-0.

Para el segundo tiempo, las Chivas volvieron a tener la posesión del esférico. Fue así que encontraron igualar el cotejo. Un golazo, cortesía de Alexis Vega, con parte externa del pie derecho, el balón fue directo al ángulo de la portería de Camilo Vargas.

Torres estuvo muy cerca de vencer al Guadalajara, pero erró dos acciones de gol. Con la igualada, Atlas llega a 14 puntos y las Chivas, con 13.

Caen los regios

En esta jornada los equipos de la ‘Sultana del Norte’ fueron sorprendidos, Tigres fue goleado 0-3 por Atlético San Luis y los Tigres perdieron por la mínima ante Puebla.

Los potosinos se aferran a los primeros puestos luego de golear a la ‘Pandilla’, Carlos Gutiérrez, impuso su ley desde el primer tiempo, con un par de anotaciones de Nico Ibáñez (29’) y Germán Berterame (37’).

César Montes, ‘gamer’ de Rayados, poco pudo hacer en el cotejo ante el dominio de la consola de Gutiérrez, a quien le falló su internet poco después de anotar el tercer tanto, cortesía de Ibáñez (75’).

Por otro lado, Nahuel Guzmán es de las figuras más carismáticas de la eLigaMX, pero no de las más hábiles. El portero argentino, en representación de los Tigres, perdió por la mínima frente a Eduardo Herrera.

Este fue un partido de equipos necesitados de sumar puntos y salir de los últimos puestos de la tabla general.

La ‘Franja’ concluyó la primera parte con la ventaja mínima, ante la sonrisa del meta argentino, no tan sorprendido por lo que mostró Herrera. Pese a que los felinos empujaron, no encontraron cómo perforar el arco poblano. En los últimos momentos, Guzmán tuvo múltiples oportunidades y no aprovechó.