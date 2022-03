López Obrador y el caso de la denuncia de la FGR

La audiencia programada para ayer, en el caso de la denuncia de la FGR contra los abogados González-Araujo-Carrancá-Robledo, se pospuso para el próximo lunes a las 13:10 horas. El cambio de fecha hará que la audiencia sea presencial y que los cuatro litigantes tengan que asistir físicamente o de lo contrario se les dictará la medida cautelar. Ayer mismo, tras la posposición, trascendió que la Fiscalía solicitará al juez hasta 40 años de cárcel o para los cuatro abogados a los que se vincula con el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y a los que el abogado Juan Collado acusa de haberlo extorsionado y haberle ofrecido su liberación a cambio de que entregara Caja Libertad.

Ayer mismo, en su conferencia mañanera, a López Obrador la periodista Claudia Guerrero le preguntó: “¿Está relacionada la salida de Julio Scherer con este caso, presidente?”. “Sí, está relacionado, claro porque estamos hablando de un abogado vinculado a Salinas y de un periódico vinculado a Salinas”. Y desde el fondo le insistió la reportera: “Pero entonces ¿la renuncia de Julio Scherer, como consejero jurídico de usted, está vinculado a esta investigación?”. Y cuando le cayó el veinte de lo que le estaban preguntando, López Obrador trató de componer lo que ya había dicho: “No, no no hay ningún vínculo, no tiene que ver en nada”.

Pero la reportera volvió a la carga: “¿Y dejó la consejería (Scherer) por este caso?”. Y el presidente hasta entonces reaccionó: “No, es que no había buena relación con la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero) No tenían buena relación y yo necesitaba que me ayudarán para atender asuntos de tipo político”.

Luego la periodista, que ya había agarrado en curva al mandatario, insistió: “Pero cuando usted decía presidente de la entrega de dinero, de la reparación del daño, habló usted de montos, ¿lo planteó directamente a la Fiscalía?”. “No, no yo no me meto en eso, no nada más la recomendación porque por la familia, creo que hasta me mandaron una carta o algo así”. “¿Collado le mandó la carta con la información de los videoescándalos?”. “No, yo creo que no, no sé, pero sí me llegó en su momento un planteamiento de que querían llegar a un arreglo, entonces mi respuesta fue: en la Fiscalía, reparen el daño”.

Y Claudia Guerrero lanzó otra estocada: “¿Se sugirió que Collado vendiera la Caja Libertad a Grupo Afirme a cambio de que su proceso mejorara?”. “Eso no me consta”, respondió el presidente. “¿Ese es el mensaje que se planteó?”, volvió la reportera. “¿Eso es lo que él dice?, eso no me consta?”. “¿Cuál es el acuerdo que está pendiente en Hacienda?”. “Una devolución de recursos de lo que él supuestamente defraudó o lo que tiene en el extranjero, para proteger también a los clientes, le voy a pedir al secretario de Hacienda que informe sobre eso”.

Hasta ahí el presidente quiso parar el tema de los posibles vínculos de Scherer Ibarra con las acusaciones de la Fiscalía por extorsión, lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación delictuosa contra los abogados González-Araujo-Carrancá-Robledo. Según el presidente López Obrador eso que investiga la Fiscalía y que remite al exconsejero Jurídico, no tuvo nada que ver con la abrupta salida de Scherer de la Presidencia en agosto de 2021. La realidad es que el pleito entre Olga Sánchez Cordero y Julio Scherer duró casi tres años y el presidente siempre lo supo. Si esa fue la razón para que los despidiera a ambos se tardó bastante.

Hoy, el presidente López Obrador pretende seguir ignorando lo que sucedió y ha dicho que el caso se resuelva en la Fiscalía y por los jueces del Poder Judicial. La gran duda es si se va a resolver a fondo, con todos los personajes involucrados en esta red de corrupción judicial, o si sólo quedará en un par de abogados encarcelados. Ya veremos dentro de una semana.