Nayeli García

Irapuato.- La Fiscalía General del Estado (FGE) no quiere trabajar con las familias de los desaparecidos para la identificación de los cuerpos, por lo que José Gutiérrez, representante del colectivo ‘A Tu Encuentro’ consideró que de nada sirve encontrar restos si no se tiene la certeza de quiénes son esas personas.

“Ya se rompió la narrativa de que no hay fosas, pero no es suficiente, estamos avanzando pero no son los pasos que necesitamos para acabar con esta violencia”, señaló el activista, al comentar que hasta el día de hoy los colectivos no tienen información sobre la identidad de los cuerpos encontrados en Irapuato, Salvatierra y Cortazar.

José mencionó que hasta el momento se han encontrado entre todos los puntos más los restos de más de 100 víctimas, pero las autoridades ministeriales no han informado sobre cuánto tiempo van a tardar en resolver la identidad de esos cuerpos, pese a que presumieron en medios de comunicación haber designado un grupo forense especializado para el procesamiento de los restos.

“El colectivo quiere una mesa de trabajo con la fiscalía para conocer sus procedimientos, sus tiempos y para recibir información porque hay cuerpos que se pueden reconocer y las familias pueden reconocer por los tatuajes, las características y abrir la información a las familias puede acelerar ese proceso de identificación y sobretodo involucrar a las familias en esos procesos”, señaló.

Consideró que la FGE no tiene apertura al diálogo y no tiene disponibilidad para involucrar a nuevos actores en sus procesos, ya que es bien sabido, señaló que la fiscalía de Guanajuato tiene poca rendición de cuentas.

“Tenemos una fiscalía muy opaca y eso dificulta mucho los trabajos de identificación y se cierra mucho con el dialogo de las familias, ha sido mucho, ha sido un arduo caminar, el poder abrir esas brechas establecer esos diálogos”, puntualizó.

En cuanto al trabajo de la Comisión Estatal de Búsqueda encabezada por Héctor Díaz Ezquerra consideró que deja mucho que desear y debería de haber renunciado o removido del cargo, ante la denuncia penal que hay en su contra de la comisión por haber vuelto a enterrar restos humanos en la Presa del Conejo.

“Sabemos que la comisión va empezando pero no queremos una comisión que venga a enterrarnos los restos, sí somos nuevos en este tema en Guanajuato, pero debemos de aprender de la experiencia en otros estados como Morelos y otros Morelos han vuelto a enterrar, han vuelto a desaparecer a los cuerpos a las personas desaparecidas y no queremos que eso suceda en Guanajuato por eso estamos a luchando”, mencionó.

Señaló que ante el entierro de los restos, el comisionado comentó que fue un error por la inexperiencia, pero en un momento intentó culpar a las familias, lo cual consideró que fue una actitud atroz por parte del funcionario que en lugar de dar una explicación quiso culpar a las familias que fueron quiénes han encontrado los restos humanos en fosas que dijeron que no había en Guanajuato.

“Los delitos no son errores, la postura es muy grave, tener una comisión estatal de búsqueda que tenga apenas cuatro meses y ya tenga una denuncia penal por volver a enterrar restos”, recriminó.

