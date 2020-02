¡La Feria de León aún no acaba! Anuncian un día más con acceso gratuito

Óscar Jiménez

León.- La regularización del consumo de la marihuana en México se mantiene como un tema pendiente en los poderes y que podrían ‘detonarlo’ durante este 2020. Previo a ello, la ciudad de León será sede el próximo sábado 15 de febrero, de un taller en el que se busca ahondar en el tema desde las políticas públicas, el consumo y los nuevos paradigmas que se proponen.

En Guanajuato, Giuseppe Di Raimondo, abogado litigante y activista en la política de drogas a partir de la regulación del cannabis, es consciente que, en sociedad, el consumo sigue mostrándose como un estigma, y que es necesario poner en el aparador información que realmente abone. Por eso, será él quien se involucre como ponente en el evento a celebrarse en un establecimiento céntrico de la ciudad zapatera.

“Es un evento pensado y diseñado para trasmitir información de calidad en cuanto a los movimientos políticos, jurídicos y regulatorios que se están dando en nuestro país, así como la transmisión de una visión más real y menos satanizada de lo que la planta de cannabis realmente es”, señala Giuseppe, en cuanto a lo que consiste en un fenómeno peculiar: a este tipo de eventos se dan cita jóvenes, madres e incluso abuelos de edad avanzada.

“Hay usuarios responsables, que quizá no sólo consumimos cannabis, sino también otras sustancias psicoactivas, pero que no representamos un problema para nuestra propia salud, pero ni para la salud pública ni la seguridad pública. El hecho de que consumas no debe de afectar tu ética ante el núcleo social, y ese es el hecho que se debe de enfrentar”.

Hay apertura rumbo a la regularización

Particularmente en el estado de Guanajuato, Giuseppe Di Raimondo, asegura que en el tema de la marihuana no se comprueba la fama de entidad “ultraderechista o de mochos”, como se ha calificado históricamente, pues dice que en las instancias encargadas ha habido buen trato y orientación.

“En Guanajuato vivimos una cosa paradójica; estamos en el radar del país por los movimientos violentos que experimentados y que son nuevos hasta cierto punto porque no estábamos acostumbrados, pero siento que hasta cierto punto hay una determinada apertura de la población civil”, señaló, en un tema en el que el ex presidente de la República, Vicente Fox, incluso se ha visto involucrado como garante.

De igual forma, Giuseppe Di Raimondo consideró que la violencia no está implícitamente ligada al consumo de cannabis, sino que, como otros asuntos, consiste en un cúmulo; “Hay muchas cosas detrás; yo creo que en el tema sí abonaría (a reducción de la violencia) sólo si logramos una buena regulación, disminuiría en un porcentaje determinado. Es más grande el riesgo de que no haya una buena regulación, ahí sí se saldría de control”.

2020 el año clave

Con el reinicio de los trabajos legislativos, se abre nuevamente la ventana de las posibilidades, y uno de los temas a tratar durante dicho periodo que corresponde al cuarto periodo ordinario de sesiones de la 64 Legislatura es precisamente el consumo de la marihuana, tema que siguen de cerca activistas y promotores.

“Este 2020 en México es un año muy importante para la actividad cannábica en el país, no sólo en el tema mal llamado recreativo, sino para aquellos que lo utilizan de manera médica”.

“El problema que tenemos no es solamente la regulación represiva que hemos tenido en el país en cuanto al cannabis, sino también uno de los temas más fuertes es que existe un sesgo de discriminación y un estigma muy fuerte dentro de la población”, consideró Giuseppe, que desde la arista de las leyes afirma que para que Guanajuato de un paso, primero son necesarios los acuerdos desde la Federación.

SZ