La ex alcaldesa Bárbara Botello presentó un caso sobre donativos a una asociación de la hermana de Héctor López Santillana

Carolina Esqueda

León.- La ex alcaldesa Bárbara Botello presentó su tercera denuncia ante la Contraloría contra la administración de su sucesor, Héctor López Santillana. Esta vez bajo la presunción de conflicto de interés al entregar donativos en efectivo a una asociación civil presidida por la hermana del ex mandatario municipal.

Los señalamientos recayeron sobre la Asociación Leonesa para la Distrofia Muscular A.C. (ALDIM) encabezada por Carmen López Santillana. Ella recibió las ayudas municipales durante todo el sexenio del ex alcalde, lo cual de acuerdo al artículo 59 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado de Guanajuato, constituye el conflicto de intereses.

Además, la ex alcaldesa Bárbara Botello señaló que no lograron obtener una constancia de cómo fue ejercido el recurso de la asociación civil. Por ello, en su denuncia solicitó que la Contraloría revise los entregables y los recibos fiscales emitidos por ALDIM. Esto para descartar un mal uso de los recursos públicos.

Foto: Archivo

“Le estamos pidiendo que investigue, porque hay miles de pesos que se dieron. Por vía Acceso a la Información hemos tardado casi 6 meses y no nos los dan, o nos dan lo que quieren. Por eso presentamos la denuncia. Para que sea la Contraloría que investigue y cheque el total de los apoyos que se le dieron a la asociación y como fueron realmente utilizados. Hay un conflicto de intereses, puesto que la ley de Responsabilidades habla de que es consanguínea del funcionario. No podría haber ese apoyo” dijo al respecto la ex alcaldesa.

En mayo, Botello Santibáñez presentó la primera denuncia contra López Santillana por posible peculado. Esto al haberle asignado un vehículo oficial y un agente de Seguridad Pública como escolta a una de sus hijas, y que resultó en un accidente carretero cuando circulaban por la libre Guanajuato-Silao.

Luego, a mediados de julio, presentó la segunda denuncia contra el ex secretario de Seguridad Pública Luis Enrique Ramírez Saldaña, por el caso de asignación de un agente de Tránsito a personal no autorizado de la Secretaría, que luego terminó en el asesinato del uniformado mientras trasladaba a la esposa del funcionario a una peluquería en Irapuato.

La ex alcaldesa dijo que ambas denuncias se mantienen en investigación, y sin novedades sobre sus avances.

