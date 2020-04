La distancia más dulce: panadería se inspira en la heroína de México

Redacción

Xalapa.- Toda clase de versiones de Susana Distancia han aparecido desde que la heroína fuera creada y anunciada por la Secretaría de Salud para fomentar las medidas de prevención ante la emergencia sanitaria por coronavirus.

Ahora Susana ya está hasta en el pan, pues una panadería en Xalapa, Veracruz ha decidido recrear a la heroína con masa y dulce.

De acuerdo con información de Milenio, ‘Punto de Salvado’ creó el novedoso producto con masa, colorante y canela.

“Ya no pudimos seguir abiertos esta semana: El pago de servicios no se reducirá, la mayoría de la gente no está pidiendo a los negocios locales y las rentas no se detienen”, dijeron los dueños de la panadería.

A pesar de esta situación, su nueva creación, así como todos los productos que ofrece, podrán ser llevados a los domicilios de los pobladores de Xalapa, ciudad que limitó el acceso de personas en las calles y aplica filtros sanitarios para disminuir los contagios.

Ya nos ví en CDMX haciendo tortas con pan de Susana Distancia 😂😂😂 pic.twitter.com/4QG6IT39Vp — ⛧ Cultivo De Ira ⛧ (@HostileGradenko) April 9, 2020



*Con información de Político Mx

