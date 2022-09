LA DISPUTA EN EL INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN: UN DIRECTOR PODEROSO

CLARITO. Por lo que se ve, más que “conflictivo”, Mario Méndez, el director del Instituto Cultural de León, es muy poderoso.

TOMA Y DACA. No es normal lo que está pasando en esa paramunicipal porque las aguas se han agitado demasiado en las últimas semanas y ayer (¿quién más?) el síndico panista José Arturo Sánchez Castellanos, apuntó al director de esa paramunicipal como uno de los factores de la inestabilidad.

ADIÓS. El presidente del consejo Gabriel Pérez Navarro (que llegó con el aval de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez), renuncia a principios de mes; la directora Financiera Lizbeth Orozco denuncia ante Contraloría Municipal y ante Derechos Humanos a Méndez y la misma Orozco es despedida hace un par de días de su cargo con el aval del propio director mientras la investiga la Contraloría Municipal.

CLARIDOSO. Y en medio de estos señalamientos, el propio Sánchez Castellanos señala que Méndez es muy conflictivo y tiene varios frentes abiertos. Se dijo preocupado por esta situación y con la esperanza de que se tomen determinaciones por parte de la propia alcaldesa Alejandra Gutiérrez.

AQUÍ Y ALLÁ. No es casual que el despido de Lizbeth se da junto al proceso abierto por la Contraloría Municipal por observaciones que hicieron a algunos pagos por más de 900 mil pesos pero además cuando su denuncia que es por “acoso laboral” aún ni se resuelve.

EN REDES. La propia funcionaria lamentó en redes sociales, sin mencionar nombres, la situación que sufre ahora:

“Bien lo pusieron aquí hace unos días. Los malos siempre ganan. Lo triste es que hoy fui yo y mañana quién sabe a quien agarre…

CON TODO. Pero no. No me arrepiento de haber puesto mi denuncia en Derechos Humanos y en Contraloría. Sé que es lo correcto. Aquí la cosa es que la ley es ciega y los que la aplican más.

SUSPENSO. A uno le toma tiempo demostrar con pruebas, los hechos mientras el que tiene boca larga y medios a su alcance, difama y calumnia. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Si alguien cree en sus locuras es porque no me conocen y si no me conocen, no me importa. Eso sí. Ya metí 2 quejas. Esto no ha terminado…”, escribió en su cuenta de Twitter.

NO ES MI BRONCA. A la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, le preguntaron sobre el tema y dejó todo en manos del consejo, aunque ya sabemos que cuando hay un conflicto de esos niveles, la mano del alcalde o alcaldesa, pesa.

PODERES FÁCTICOS. Ya sabemos que el primer edil en León palomea todo aquel nombramiento que se dé y más cuando se trata del ámbito operativo como es este caso.

INFLUENCIAS. Algo tienen de cierto las versiones que apuntan a que Mario Méndez, está muy bien posicionado en los altos mandos de Palacio Municipal y que no piensan tocarlo.

IRREFUTABLE. Imagínese usted si se fue el presidente del Consejo a menos de 6 meses de haber sido nombrado y ahora el director corre a una empleada que lo denunció. Si sale con el puño en alto, quedará claro, para decirlo coloquialmente, de que lado masca la iguana.

LA DEL ESTRIBO…

Mientras en el Congreso del Estado, la mayoría panista hace hasta lo indecible por voltear hacia otro lado cuando tiene enfrente, le abordan o está en la agenda, la despenalización del aborto, ayer, en varias ciudades del estado, colectivos feministas marcharon para conmemorar el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible.

Aborto legal, educación sexual de calidad, acceso a anticonceptivos y que se deje de criminalizar a las mujeres que deciden abortar fueron las principales demandas.

Las autoridades colocaron en la víspera un muro a las escalinatas del Teatro Juárez que fue fácilmente derribado por las manifestantes. Del otro lado, la mayoría panista seguirá resistiendo a la demanda de estos colectivos muy a pesar de que en otras entidades, los Congresos ya la atendieron. Un muro que sigue resistiendo.

A 14 AÑOS DE UNA DE LAS TANTAS RUPTURAS TRICOLORES: SOBREVIVIENTES Y SALDOS

Se hizo costumbre desde 2003 a las bancadas del PRI en el Congreso local, fragmentarse y dividirse. Cada trienio, no fallaban. Unas veces más, otras veces menos, pero siempre llegaban los problemas al tricolor en el legislativo local.

Hace exactamente 14 años, el grupo parlamentario del PRI en el Congreso local daba la nota con un mini golpe de estado para destituir al entonces coordinador de la bancada en el Congreso local, Arnulfo Vázquez Nieto.

El PRI tenía entonces 7 diputados por lo que fue suficiente que la exalcaldesa de León Bárbara Botello sumara a Rosario de la Vega y Anastacio Rosiles para llevar a la coordinación a Antonio Chávez Mena, y dejar sin oportunidad a Yulma Rocha y Amador Rodríguez quienes apoyaban a Vázquez Nieto.

Por cierto, de aquella bancada 3 diputados ya fallecieron; Rodríguez Leyaristi, Vázquez Nieto y Chávez Mena.

De los 4 que formaron un bloque para destituir al también exalcalde de Guanajuato capital, De la Vega y Rosiles fueron cooptados por el PAN con cargos y candidaturas.

El beneficiario de la rebelión fue el leonés Antonio Chávez Mena. Bárbara Botello fue un año después candidata a la alcaldía de León y perdió la elección. Tres años después volvió a serlo y logró la hazaña de derrotar al PAN en León. Hoy, ya está fuera del PRI.

Es decir, de los rebeldes, ninguno de los 4 se mantiene en el tricolor. Uno de ellos murió, 2 más fueron seducidos con cargos y la impulsora de la revuelta, ya no tiene credencial tricolor.

Yulma Rocha, mientras tanto, es la única que sobrevive y sigue dando guerra en la bancada tricolor. Ahora es la única disidente en el grupo de solo 4 diputados.

De hecho, lo más lastimoso para el PRI es la forma en que ha perdido gas como contrapeso en el estado. En 2012 tuvo 11 diputados en la bancada, 3 años después bajó a 8; en 2018 fueron 7 y ahora solo son 4.

Y es ahora cuando, Alejandro Arias que en tiempos de Wintilo Vega fue damnificado por el berrinche de éste último al renunciar a la candidatura a gobernador a unos meses de la elección, por fin obtiene una curul pero se muestra muy cercano a la línea de Acción Nacional, mientras Rocha Aguilar se da a conocer más por hacer bloque con 2 diputadas de otros partidos que con sus compañeros de partido.

Los mismos polvos de los lodos que siempre salpican al PRI. Los del divisionismo. La gran diferencia es que hoy el panorama se ve día más complicado para el tricolor, sobre todo en el estado en donde solo son rémora del partido que gobierna.

Con Yulma Rocha más cerca de las causas feministas que de la institucionalidad tricolor y un dueto como el de Alejandro Arias y Ruth Tiscareño que anhela no ser contrapeso de Acción Nacional sino aliado o cómplice en el siguiente proceso electoral, el tricolor parece más cerca de la extinción que de la resurrección.

EL DESFILE Y LAS CORCHOLATAS AZULES

En el tradicional desfile conmemorativo del 28 de septiembre, en la capital del estado, los secretarios de Desarrollo Social y Humano, Jesús Oviedo y la de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo, robaron cámara mientras observaban el desfile de burócratas del estado desde uno de los balcones centrales del antiguo palacio legislativo.

En algunos pasajes, ambos funcionarios quedaron solos observando el evento. Incluso, en alguna de sus historias de Instagram, García Muñoz Ledo hace un video en modo selfie y al hacer el paneo, se observa en el balcón, mirando a la muchedumbre, ajeno a la cámara, al exalcalde de Cortazar y exdiputado local.

En otras postales, ambos aparecen junto al jefe de gabinete, Carlos Alcántara y con el vocero del gobierno estatal, Alan Sahir Márquez Becerra.

Además, Angélica Casillas y en alguna que otra, el secretario de Educación, Jorge Hernández. En ninguna de ellas, el gobernador Diego Sihue. Libia Dennise y Oviedo encarnan 2 estilos muy diferentes de hacer política y de difundir lo que hacen en ella que en cierto modo, provoca que se genere la percepción de que Oviedo va rezagado.

En el nuevo estilo del tapadismo azul, queda claro que para el gobernador son las 2 apuestas principales en el entendido de que no son rivales en estricto sentido, porque uno parece el puntero si es hombre el candidato y otra la potencial elegida.

Es evidente que hoy, García Muñoz Ledo por el perfil de su trabajo y su personalidad tiene mayores oportunidades para el lucimiento y “dar la nota”, incluso cuando no se lo espera o el propio gobernador Diego Sinhue, sin querer queriendo le da foro.

Sucedió ayer en San Miguel de Allende en el anuncio de la instalación de un campus del World Trade Center en este municipio, el gobernador bromeó con la relación de ambos en la concreción de ese evento.

“Aquí estuvo la secretaria Libia metida con su ahijado que a veces ya lo quiere quitar de ahijado. Ya lo quiere desheredar pero yo le digo: esa es tu cruz, hay que cargarla, entonces le encargo a mi buen Mauricio… Mauricio te encargo a mi secretaria… No me la malmodees”, dijo Rodríguez Vallejo ante las risas de los presentes.

El estilo y las circunstancias hoy le dan un mayor nivel de exposición a García Muñoz Ledo mientras Oviedo Herrera ni suda ni se acongoja. A veces hasta se le ve ajeno y distante de un “juego” que su compañera de gabinete disfruta y asume a plenitud.

Eso sí, ambos han hecho buenas migas. Pero falta aún mucho trecho por recorrer.

JRP