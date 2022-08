No se puede descartar que en las elecciones del 2024 Morena gane la gubernatura de Guanajuato. En la cúpula conservadora temen ese desenlace y tratan de minar la posibilidad en todos los frentes. Aun cuando según los pulsos del momento todavía no hay una carrera parejera, la próxima cita en las urnas será para los panistas más complicada que otras ocasiones, y no porque enfrenten una fuerza opositora muy estructurada en este territorio, sino porque se medirán dos aparatos de gobierno, el local y el federal.

A esta fecha la fortaleza de Acción Nacional se finca en la nómina gubernamental, así como en hacer de las instituciones y los programas sociales una extensión partidista, pero resulta que su principal adversario les está aplicando la misma estrategia, habrá que ver sino sucede aquello de “el que a hierro mata a hierro muere” y terminan arrebatándoles la clientela con las mismas argucias en las que se han vuelto diestros los azules del bajío.

Pero más allá de los nuevos o mayores espacios que Morena logre conquistar en Guanajuato, a un año de que el INE declare el comienzo del proceso electoral 2023-2024, desde ahora se puede afirmar que en nuestra entidad este partido ya perdió la batalla en lo más preciado que pregonaba. Aquello de que no eran igual a todos, ha resultado demagógico.

Como suele decirse, la política nunca ha sido un mundo de ángeles, pero se atrevieron a ofrecerse a los guanajuatenses como una opción fresca, pulcra, renovadora y con principios; sin embargo, al poco tiempo se han ido convirtiendo en una caricatura del PRI de los años echeverristas. Aquello de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo” escuchado en boca de quienes aquí controlan ese partido, como igualmente en los spots de su dirigente nacional, Mario Delgado, suena tan falso y artificial como cualquier slogan barato de los que seguido inventan los mercadólogos.

Por el patético espectáculo que sus principales dirigentes han dado aquí en Guanajuato durante todo el sexenio, y todavía por estos días con la elección de sus consejeros, mejor no deberían subir a esos pulpitos de pureza si no tienen la fuerza y convicción para ser congruentes. Ofendiendo a la gente de a pie que genuinamente sigue la 4T, a Morena como institución partidista le está pasando lo que a todos: entre más espacios de poder conquista más se pudre.

Una camarilla cualquiera…

Durante cuando menos veinte años, la década de los noventa y la primera de este siglo, quienes desde el periodismo seguíamos la vida pública pudimos observar cómo se fue constituyendo una camarilla política que monopolizó la supuesta oposición de izquierda partidista en Guanajuato, esto a través principalmente del PRD que se convirtió en su parapeto. Nunca construyeron movimientos poderosos de resistencia al interior de la sociedad, con escazas excepciones ni siquiera eran capaces de abanderar muchas de las causas coyunturales que iban apareciendo, de haber sido así ahora se estarían viendo esos frutos, y la guanajuatense no sería una población tan desmovilizada y desarmada de espíritu crítico.

Muy al estilo de lo que ha sido la corriente llamada de “los chuchos”, la misma que sigue controlando las ruinas del PRD y empuja la Alianza Va por México, aquella camarilla pronto abandono el intento de convertirse en contrapeso y supo coexistir hábilmente con los gobiernos de Carlos Medina, Vicente Fox y Juan Manuel Oliva. Desconcertaba como pasaban los años y esos autonombrados representantes de la izquierda guanajuatense siempre eran los mismos: Carlos Navarrete, José Luis Barbosa, Miguel Alonso Raya, Carlos Scheffler, Antonio Rico, Jesús Paz, Malu Micher (quien desde entonces ya abanderaba causas feministas), más sus extensiones regionales como Arnulfo Montes hacia el noreste, Antonio Tirado hacia el sur, o Fernando Arredondo en Valle de Santiago. Cuando menos durante dos décadas ese pequeño círculo se repartió los espacios que les dejaba la derecha. Ya luego vendría la última y más decadente fase del Sol Azteca ejemplificada con el caso del fallecido Hugo Estefanía en Cortazar.

Ahora que Morena le arrebató al PRD el monopolio del discurso de izquierda, la mayoría de aquellos ya no protagonizan la vida pública (solo ha podido mantener un alto perfil Malu Micher), pero puede atisbarse que estamos frente a la aparición de una nueva camarilla que aunque por la dinámica nacional tiene trazada una línea discursiva más distante con los conservadores, responde a la misma lógica de construir y controlar parcelas de poder para su beneficio. Si Ricardo Sheffield no es más que un panista con corbata rojo marrón, tampoco Ernesto Prieto, Alma Alcaraz, Mauricio Hernández, Antares Vázquez y otros pocos más de ese círculo, llenan un espacio político sólido por sí mismos, todos y todas están colgados del prestigio del Presidente y su futuro depende no de lo que estén gestando con talento personal y compromiso con la agenda social de las regiones, sino del efecto electoral de López Obrador y la clientela política que puedan articular a través del uso proselitista de los programas federales.

A menos que suceda alguna sorpresa, por sus prácticas mostradas hasta ahora, la de Morena en Guanajuato parece una camarilla política cualquiera, que apunta a ser la continuidad de aquella del PRD que durante más de dos décadas se la pasó muy bien bajo la sombra del poder.

JRP