Nuestros gobernantes deben entender el momento crítico que vivimos, antes de que el pueblo deje de creerles, o pierdan la autoridad. Ya es evidente la contradicción entre lo que se dice y lo que se hace; dejando las justificaciones, que solo nos muestran la debilidad de sus argumentos, cuando la realidad nos golpea de frente. No sirven para mejorar la construcción social, para garantizar la paz y la tranquilidad pública, no tienen idea de cómo resolver los grandes problemas; como ejemplo el gobierno municipal, ha llegado al desatino de que querer criminalizar la enfermedad del alcoholismo, dedicando sus escasos recursos en operativos de alcoholímetros, donde los elementos de Tránsito y Policía, son dedicados a detener borrachos; para no tener que perseguir a verdaderos delincuentes; mientras las colonias sufren la inseguridad, asaltos, robos, homicidios, tal vez los ciudadanos estamos sobreviviendo las postverdades de nuestras autoridades, que buscan manipular los hechos que ya forman parte de la realidad, y pretenden influir o amoldar en los hechos futuros como pre verdad.

Lástima que los verdaderos problemas actuales y las circunstancias que enfrentamos como la inflación, el desempleo, el cambio climático, la violencia, la sequía, en otros, de los muchos problemas que nos agobian, no se puedan tapar con alcoholímetros.

¿Dónde están los “servidores públicos”? Solo vemos ejecutivos montados en suburbans, protegidos por guardaespaldas, que tienen por Dios al dinero, despreciando a los ciudadanos, como si fueran esclavos, que solo deben pagar impuestos, sin derecho a pensar o disentir. Ese es el verdadero “origen del mal” y de la corrupción que nos agobia.

Hemos alcanzado cierto desarrollo económico, tecnológico, y de industrialización; pero también el nivel más bajo en la aplicación de los valores axiológicos del hombre en relación con su vida en sociedad. Se han abandonado los mínimos éticos y los códigos morales, que han mantenido a la humanidad, como son los fines más nobles, altruistas y elevados ideales; tan sólo los mueve la avaricia, el egoísmo, la brutalidad y falta de fe, generando el estado caótico que padecemos. Vemos ahora cabalgar de nuevo, como en la revolución francesa, cual jinetes del apocalipsis, a líderes faltos de la sensibilidad y solidaridad para con los ciudadanos.

Haciendo uso excesivo de los medios de comunicación por parte de los gobernantes, como un recurso fácil y dócil, que tienen a su alcance para la manipulación y control masivo, informando o desinformando; lo que quiere que sepamos, ante una sociedad que demanda una mejor calidad de vida. La realidad es lo que se dice de ella, el saber informado, nos revela el “sí” de la cosa. No su numen, o substancia.

Para algunos la legitimación está en la autoridad (pero si ni siquiera, quien dice la verdad está comprometido con ella). El saber es algo revelado, constituye formas de legitimación del saber, las ciencias han evolucionado, con la culminación teórica. La revolución francesa fue el rompimiento de paradigmas, no solo de dogmas religiosos, también las ideas oscurantistas, quien detenta el poder; con las formas tradicionales del saber. A través de la enciclopedia, se fortaleció la idea de que el saber, es un proceso empírico. Y aquí es donde está colocada la modernidad, legitima su saber por medio de la experiencia de la realidad, la legitimación deja de ser, porque Dios así lo quiso.

Ahora la legitimación del saber es, “esto es verdad porque, deriva de un protocolo científico que lo demuestra y corrobora. La postmodernidad no se legitima solo porque se me da la gana; aquí se prueba que el saber es independiente de cualquier autoridad. El concepto de verdad, en la postmodernidad, la ciencia está trabajando de otra manera. La falacia resulta ser una gran mentira, porque trata de construir una verdad paralela ante cualquier hecho, que perjudica la imagen del gobierno; quien nos ofrece un relato alternativo aderezado de verdades a medias y creencias ideológicas. Aunque nos damos cuenta que el uso de datos, puede ser muy subjetivo, ya que proviene de las intencionalidades ideológicas y políticas. Así emerge la propaganda, el proselitismo, los panfletos, la infodemia, las fake news, la post-verdad. Y ahora lo que se conoce como Pre- verdad.

Así como el ser humano tiene etapas desde su nacimiento, crecimiento, desarrollo, vida y muerte, así los imperios a lo largo de la historia por más de 3 mil años de civilizaciones; esenios fenicios, griegos romanos, nos muestran que la decadencia de una nación, inicia con la corrupción de sus gobernantes, con la devaluación y la pérdida de sus valores éticos y morales, que se contagia o trasmite a los aspectos sociales, culturales y educativos. Y se manifiestan como perdida de la disciplina económica, una creciente burocracia, falta se solidaridad y sensibilidad. Incapaces de resolver los mas mínimos problemas que enfrenta la sociedad actual. ¿Será que estamos llegando al fin del imperio estadounidense, ante su inminente recesión. O solo que le gusta jugar con el fuego de Taiwán, ante el florecimiento de China y Rusia?

JRP