LA DANZA DE LOS RECURSOS Y LA MILITARIZACIÓN

ANÉCDOTAS. En la discusión de la propuesta de Morena y sus aliados para militarizar la seguridad pública en el país por varios años más, los senadores y senadoras guanajuatenses de varios partidos subieron a tribuna para pintar su raya y abonar a su causa.

LA CLAVE. Uno de los ganchos para buscar el respaldo de PAN, PRD y PRI fue la bolsa que la Federación ofrece reactivar a Estados y Municipios (lo que era FORTASEG).

PETICIÓN. La senadora de Morena Martha Lucía Micher Camarena dijo que está de acuerdo en el fortalecimiento de las policías municipales pero solo a las que se aseguren de limpiarla de narcotraficantes.

LO LOCAL. También mostró imágenes de los excesos que se dieron por parte de las fuerzas estatales en una manifestación de mujeres integrantes de un colectivo de buscadoras en la capital del estado el año pasado.

DINEROS. La panista Alejandra Reynoso subió para hablar de las últimas asignaciones que se dieron a través de ese fondo a municipios del país. Recordó que por ejemplo, para Salamanca gobernada por Morena no hubo un solo centavo y que para Silao, solo hubo 10 millones de pesos mientras que para Municipios más pequeños que Silao hubo 15 millones.

LA OTRA PARTE. Vino después el panista regiomontano Víctor Fuentes quien dijo que Diego Sinhue, gobernador de Guanajuato no estaría de acuerdo en que el Ejército abandonara el estado, ni ninguno del resto del país. Y eso quedó en evidencia en el enfriamiento del tema por parte del propio mandatario estatal quien evitó aludirlo en el informe de los diputados federales. Cero menciones. Como si no fuera parte de la agenda nacional.

VILLANOS. Las fuerzas estatales y municipales fueron vapuleadas en el discurso común de los legisladores de la Cámara Alta.

El punto es que, hoy aparecen como los malos de la película y pueden serlo pero no son los únicos cuando es secreto a voces que la Guardia Nacional también acumula quejas.

TAL PARA CUÁL. Y es claro que la rendición de cuentas que ofrece la 4T por parte de la Sedena es un buen deseo que no está a su alcance cumplir. Un diálogo de sordos que sólo acentúa los radicalismos pero que no resuelven el problema de fondo. Los que dijeron que lo harían diferente, confirman que son iguales que los que estaban antes.

LA DEL ESTRIBO…

Ayer, se dio algo pocas veces visto en la actual legislatura local. PRI y PAN respaldaron una iniciativa que se discutió en mesa de trabajo de comisiones unidas de Hacienda y Gobernación y Puntos Constitucionales que había sido planteada por Morena en la pasada legislatura para crear los impuestos ecológicos.

El subsecretario de Finanzas Edmundo Soto dijo en principio que estaban de acuerdo con la propuesta morenista que ya se aplica en el estado de Zacatecas aunque había que tener cuidado con los riesgos de inconstitucionalidad de algunos temas.

LA DANZA DE LOS RECURSOS Y LA MILITARIZACIÓN

La danza de los recursos y la militarización

“MOCHERÍAS” DEL PAN, AYER Y HOY

Encuentre usted las diferencias a más de una década de diferencia.

Hace un par de días, Maru Carreño, expresidenta del DIF estatal y esposa del exgobernador Miguel Márquez encabezaba una manifestación, en contra de algunas estrategias que lleva a cabo el gobierno federal en temas educativos.

“No estamos de acuerdo en que haya ideología en la enseñanza. Esta parte que dicen ellos que se encapsula en una educación sexual y que les van a dar herramientas para que no haya embarazos, que los niños tienen herramientas y para que no haya embarazos, que tienen derecho a conocer que tienen órganos sexuales y para qué sirven. Esa educación se tiene que dar en casa”, comentó.

En el caso de la orientación sexual, Carreño de Márquez, comentó que los niños y niñas no tienen la capacidad cerebral para decidir en estos temas.

“No queremos que les metan ideas que no traen. Que les hablen de que si son niños y les gusta un niño ellos pueden decidirlo, porque un niño todavía no tiene madura la parte frontal de su cerebro que es donde toma la conciencia y las decisiones. Y si en esta edad, no pueden conducir, no pueden comprar alcohol tampoco pueden decidir si se pueden cambiar de sexo”.

Hace 13 años , un grupo de padres de familia se manifestaban en la plaza principal de León y quemaban el Libro de Biología de primero de secundaria que a su juicio, contenía principios de educación sexual que no eran aptos para niños de esa edad. El libro era editado por la Secretaría de Educación Pública.

En la manifestación participaba la entonces regidora panista Hortensia Orozco y Lupita Robles, ambas militantes de Acción Nacional.

La SEP como se sabe es la instancia federal en materia educativa. Los manifestantes cuestionaban una estrategia federal y a los panistas que participaron no les importaba que también el blanquiazul gobernara en lo federal.

Desde el comité municipal, el casi siempre incendiario Jorge Dávila Juárez criticaba la quema de libros pero defendía la soberanía de los estados. Es decir, el derecho que tenía cada entidad de formular sus propios contenidos en educación básica y no recibir la imposición de lo que tenía la federación.

Queda claro que para los grupos ultraconservadores no hay ninguna distinción para la protesta y que lo mismo cuestionan el adoctrinamiento en un gobierno de izquierda como el de la 4T que por uno que emana de Acción Nacional como el de Felipe Calderón que era quien gobernaba hace 13 años mientras que en Guanajuato lo hacía Juan Manuel Oliva.

LA DANZA DE LOS RECURSOS Y LA MILITARIZACIÓN

La danza de los recursos y la militarización

LA DEPURACIÓN DE LA POLICÍA IRAPUATO: PARA DOCUMENTAR EL PESIMISMO

Justo en el día en que Morena en el Senado hacía circo, maroma y teatro para tratar de sacar adelante la reforma que le da a la Secretaría de la Defensa la facultad de controlar las tareas de seguridad pública en el país y la Guardia Nacional hasta 2028, en Irapuato las autoridades anunciaban el despido de 100 policías.

Elemento contundente para alimentar nuestro pesimismo frente al entorno en Guanajuato.

No hay desde luego ninguna relación directa en la concreción de ambos hechos pero es evidente que la debilidad de las corporaciones municipales y estatales de todo el país es uno de los argumentos más sólidos de quienes están a favor de la llamada militarización de la seguridad en el país.

Y el hecho de que de un jalón, a un año de haber tomado posesión del cargo, la alcaldesa de Irapuato Lorena Alfaro haya decidido el despido de 100 elementos hace arquear las cejas del estado de cosas en las policías en Guanajuato.

Y hablamos de la decisión de la presidenta municipal porque hace unos días Alfaro había advertido que sería implacable con los elementos que no honraran su cargo y ayer, el secretario de Seguridad, Ricardo Benavides anunció que 100 elementos no habían aprobado las pruebas de control de confianza.

Desde el punto de vista de las autoridades, este tipo de limpias tienen la lectura exactamente al contrario de quienes lo ven como un signo negativo pues señalan que esta depuración muestra una voluntad férrea y permanente de eliminar a quienes no dan el ancho.

La autoridad de Irapuato ni ninguna otra que anuncie despidos de elementos asegura que se trate de elementos que están en el lado oscuro sino simplemente de quienes no aprobaron las pruebas de control y eso puede tener muchas razones.

Pero llama la atención que no son solo los 100 de Irapuato (otra cifra similar se ha depurado a loa largo de los últimos 11 meses) sino los más de 500 que van ya en León, los recientes hechos en la de Villagrán, más los que se acumulan en otros municipios, nos hablan de una dura realidad para el combate al crimen organizado.

Porque de por sí hay un déficit de elementos en las corporaciones. A eso hay que agregar estas depuraciones, el costo por el pago de liquidaciones, el equipamiento ya la profesionalización de los que van a llegar a sustituirlos que tampoco salen al vapor.

Elementos todos que ponen en desventaja a las corporaciones municipales. Si la sangría de elementos que no pasan las pruebas de control de confianza afecta de tal manera a las policías mejor capacitadas del estado como León e Irapuato que pierden un 10% de sus corporaciones en una depuración, qué puede esperar al resto de las policías en los Municipios.

La imagen de la Guardia Nacional protegiendo instalaciones a las que ya no pueden entrar los policías despedidos, es la evidencia que pueden esgrimir quienes están convencidos de que hoy se requiere más presencia de elementos federales en las calles de Guanajuato.

Cuando concluimos uno de los meses más violentos de los últimos tiempos, en el amanecer de octubre que sigue la misma tendencia que septiembre, nos topamos con esa triste realidad.

Sí claro. La autoridad actúa, reacciona y no tolera a los malos elementos o a los que no cumplen con los mínimos estándares. ¿Dónde están ahora esos centenares de elementos que han sido despedidos de las policías municipales?

Construir la seguridad de lo local se pone muy cuesta arriba y uno se pregunta si en realidad aquello de que somos más los buenos que los malos sigue aplicando y si aplica, es una cuestión de cantidad.

La danza de los recursos y la militarización

