La Cuarta Transformación

Media Pro ¿prestanombres de Disney?

La próxima semana va ser relevante en el proceso de venta de los canales de Fox Sports. Y es que el agente vendedor contratado por Disney debe empezar a perfilar el cierre de la operación.

ING Bank, que dirige Ralph Hamers, cuenta con dos ofertas no vinculantes y una carta de intención. Con ellas Ben Pyne, el manager designado para la venta, está en posición de solicitar ofertas definitivas.

Sobre todo considerando que se está ya a prácticamente un mes de que venza la segunda prórroga que el Instituto Federal de Telecomunicaciones fijó para el 5 de octubre.

Disney ya tiene desde hace meses una oferta de la misma Fox de Rupert Murdoch, que va aliado a un grupo de ex ejecutivos de Fox Sports en México y la región latinoamericana encabezados por Carlos Martínez.

Esta semana el conglomerado que preside Bob Chapek recibió una oferta más y una manifestación de interés. La segunda es de Sipse, el conglomerado de medios del sureste que fundó Andrés García Lavín.

Este grupo de estaciones de radio, canales de televisión, medios impresos e internet, que en lo operativo lleva Alejandro García Gamboa, iría asociado con fondos privados de la comunidad.

Pero lo interesante es el grupo que presentó apenas este miércoles, literal, de última hora, otra oferta no vinculante. Se trata del consorcio español Media Pro, que encabeza Jaume Roures.

Es relevante por el trasfondo porque esta compañía, que muy al principio, cuando el regulador todavía presidido por Gabriel Contreras ordenó a Disney vender Fox Sports, ya había alzado la mano y se retiró.

Media Pro se tuvo que ir porque tenía y sigue teniendo un conflicto de interés: con los canales de Fox Sports sería un jugador desleal porque tenía un acuerdo con Televisa de no competencia.

Recuerde que Roures fue socio del grupo que preside Emilio Azcárraga Jean en La Sexta de España y que aún tiene acuerdos de transimisión de algunos de sus contenidos con aquél

Pero también tiene negocios con la propia Disney, a la que le produce programas que se transmiten en la señal de ESPN Brasil. Si llegara a hacerse de Fox Sports sería juez y parte.

Esa dobe cachucha de Media Pro se observa al ser productor, programador y vendedor de derechos de transmisión. Podría, por ejemplo, cancelarle la Liga Española a Televisa y pasarla por Fox Sports.

Con esa relación tan estrecha, Media Pro se ve como un prestanombres de Disney para salvar la obligación que le impuso el regulador para desincorporar los canales deportivos y fusionar 21st Century Fox.

EL PLEITO QUE se va calentando a diario es el de Prisa y Grupo Coral en torno al control editorial de Radiópolis. Los españoles que preside Javier Monzón vieron en la toma hostil del grupo de Miguel Alemán Magnani una acción que fue más allá de una diferencia comercial. Un personaje que nos dicen que está que no lo calienta el sol y profundamente agraviado es Carlos Fernández, el que fuera accionista y director de Grupo Modelo. Posee alrededor de 4% de Prisa y además es el tercer socio individual de Santander, de Ana Botín, que también es dueño del grupo de medios. Por lo pronto el influyente litigante Juan Araujo y amigo de Palacio Nacional entró al quite como penalista de Prisa. Está haciendo mancuerna con Alonso Aguilar Zínser. Vaya sacando las palomitas.

HAY DUDAS DE que el empresario Benjamín Navarro honre su larga lista de deudas. Es quien acaba de vender el hotel Silver Sands en 101 millones de dólares al fondo Rodina Capital, de Fernando Chico Pardo. Tiene 18 juicios abiertos en Cancún de personas físicas y morales que lo acusan de fraude. El dueño de Asur pagó 50 millones de dólares a Sabadell con lo cual quedó fuera del caso. La demanda más fuerte es la de sus ex socios Lino Teacalco Flores, Miguel Nicolau Mesquida y Miguel y Guillermo Nicolau Salleras, dueños originales del hotel y que lo acusan de despojo. Navarro ha logrado empantanar los juicios con apoyo de las autoridades judiciales locales. Vamos a ver sin resarce con los otros 50 millones.

LAS PESQUISAS EN torno a los hermanos Francisco y Ernesto Álvarez Murphy que le mencionaba ayer, se refieren a contribuciones que se pagaron a principios de año de manera espontánea en su totalidad y sin que mediara ningún requerimiento o notificación fiscal del SAT, que preside Raquel Buenrostro, y sin existir perjuicio alguno qué cubrir. A pesar de ello, se afirma que la Procuraduría Fiscal de la Federación, que capitanea Carlos Romero Aranda, promovió sendas querellas contra dichos empresarios. Ernesto es representado por Ambrosio Michel, quien fuera subprocurador fiscal, y Francisco por el afamado litigante Juan Velázquez.

OTROS QUE ESTÁN con la espada de Damocles de la 4T son Rafael y Teófilo Zaga Tawil, dueños de Telra, que fue denunciada por la Fiscalía General de la República de recibir una indeminización frudulenta del Infonavit por la friolera de 4 mil 800 millones de pesos. La misma Procuraduría Fiscal de Carlos Romero los denunció por fraude fiscal por mil 82 millones de pesos. Ayer se realizó la audiencia en la que compareció Rafael y el próximo lunes toca la de Teófilo. Por cierto que los 2 mil millones de pesos que resarcieron no los ha podido cobrar el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado porque legalmente corresponden al Infonavit.

EN CAABSA SE mostraron extrañados de que en la 4T quieran cancelarles el contrato del tercer tramo del Tren México-Toluca. Ayer mismo una fuente ligada a los hermanos Mauricio y Luis Amodío desestimó esas versiones. Sobre la relación con Miguel Mancera se aseguró que terminó mal y que en el último año hasta se cruzaron demandas porque les canceló la concesión de operación de la Central de Abasto. Y respecto del tren, se reactivaron los trabajos y la comunicación es diaria con Manuel Gómez Parra y Hugo Flores, director de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la SCT y director de Obras para el Tranporte de la CDMX, respectivamente.

EL CONCURSO MERCANTIL de Famsa no va ser nada sencillo. Los acreedores están muy enojados no solo por los autopréstamos de los accionistas liderados por Humberto Garza. También han detectado movimientos previos para dejar a buen resguardo millonarios recursos que no forman parte de la masa. Por ejemplo, un fideicomiso al que transfirieron alrededor de 4 mil millones de pesos. Otro: los inmuebles hoy están en una subsidiaria que quedó fuera del concurso. Tras haber sido admitido el proceso se han ido sumando más acreedores. Apunte al BBVA de Eduardo Osuna y a Western Union que lleva aquí Pablo Porro.

PUES NO FUERON dos horas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores quedó fuera de línea de las 9:30 a las 16 horas, aproximadamente, el miércoles. Se cayó el correo electrónico institucional, el intranet, el share point y en general sus servicios de comunicación interna. Se dio una falla generalizada, lo que provocó trastornos en el trabajo cotidiano. La pregunta es si están vulnerables los sistemas críticos de operación y supervisión del regulador que preside Juan Pablo Graf. Nos dicen que el mismo miércoles se le extendió nuevamente al proveedor de tecnología, Mainbit de José Antonio Sánchez, el contrato por lo que resta del año.

AYER SE PUBLICÓ en el Diario Oficial de la Federación la respuesta a los comentarios de la consulta pública del proyecto de la NOM-235, relativos al atún preenvasado. Se espera que este mes la Dirección General de Normas, que encabeza Alfonso Guati Rojo, publique la NOM definitiva que obliga a los fabricantes a indicar el porcentaje de soya en cada presentación. Entre 2013 y 2019 el valor de producción pasó de 6 mil 875 millones de pesos a 10 mil 205 millones. Los principales jugadores en esta industria son Dolores de Leovigildo Carranza, Tuny de Antonio Suárez, Calmex de Antonio Cosío y Herdez de Héctor Hernández Pons.