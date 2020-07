La cuarta transformación

Palo a las Sofomes

La que continúa activa es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside el ministro Arturo Zaldívar.

Y es que a pesar de la pandemia, desde hace ya un par de meses el pleno y las dos salas de la Corte sesionan de manera remota en sus horarios programados.

Justo este miércoles la Primera Sala, que preside el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, resolverá un asunto con precedente relevante para todo el sector financiero.

Bajo la ponencia del propio ministro González Alcántara, se establecerá un criterio para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, mejor conocidas como Sofomes.

El tema es de lo más relevante porque se relaciona con la legislación fiscal vigente que no les permite realizar deducciones para efectos del Impuesto sobre la Renta (ISR) por créditos incobrables.

El tema central es que la misma Ley del ISR sí autoriza a las instituciones de crédito, es decir, a los bancos, deducir los créditos incobrables.

También avala a las aseguradoras deducir reservas que están obligadas a constituir por riesgos en curso, obligaciones pendientes de cumplir por siniestros y por vencimientos, y por riesgos catastróficos.

Las Sofomes plantearon así una cuestión de equidad y proporcionalidad tributaria, solicitando a la Corte que se les dispense el mismo trato que a sus pares, los bancos y las aseguradoras.

Hoy se resolverá el asunto planteado por Santander Consumo, una Sofom del grupo que preside Héctor Grisi, cuyos temas legales se encuentran a cargo de su director jurídico, Fernando Borja.

Le anticipamos que se le negaría el amparo y se convalidará el trato fiscal diferenciado. A ver cómo lo procesan Margarita Ríos Farjat, Norma Piña, Jorge Mario Pardo y Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena.

El proyecto señala que no existe igualdad entre las Sofomes, los bancos y las aseguradoras, pues las primeras no prestan el servicio público de banca y crédito ni captan recursos del público.

En un contexto de debilidad estructural de la economía y del sistema financiero, la decisión de la Primera Sala no va ser menor.

Y es que más allá de la discusión técnica y constitucional del proyecto, lo que es un hecho es que las Sofomes participan de manera importante en el otorgamiento de créditos.

Acuden vía arrendamientos financieros y otras figuras y están resintiendo golpes importantes por el impago de los créditos, que ahora el SAT, a cargo de Raquel Buenrostro, no les permite deducir.

Así que se asfixia por dos frentes a estos agentes del sistema financiero. Veremos lo que resulta de la sesión de este miércoles.

AHORA QUE EMILIO Lozoya Austin empezó a rendir declaraciones comenzaron a repiquetear con más frecuencias los teléfonos de los principales penalistas de México. Y es que la Fiscalía General de la República, que capitanea Alejandro Gertz Manero, ya está enviando sin ton ni son citatorios incluso por delitos que ya están preescritos. Vamos, la idea de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de la 4T es intimidar y hacer su show. Pero por lo pronto litigantes como Antonio Lozano Gracia, Javier Coello Trejo, Diego Fernández de Cevallos, Alonso Aguilar Zínser, Juan Velázquez, Ulrich Ritcher, Federico Mendoza, Julio Esponda, Carlos Requena, Fernando Gómez Mont, Rafael Heredia, Marco del Toro, Felipe Ibañez, Angel Junquera, Guillermo Barradas, Roberto García, Eduardo Amerena, Alberto Zínser, etcétera, etcétera, ya están en guardia. ¡Que empiece el circo!

ESTE MIÉRCOLES EL pleno del Senado va designar al nuevo titular del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje. Todo apunta a que Arturo Alcalde, el abogado laboralista y padre de la la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, se saldrá con la suya e impondrá al actual subsecretario de esa dependencia, Alfredo Domínguez. Ya hay un acuerdo con el líder morenista de los senadores, Ricardo Monreal, quien de refilón le da un raspón al líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, que impulsa a Estela Ríos. Le decía la semana pasada que cuidado con Alcalde, esposo de Bertha Luján, la presidenta del Consejo Nacional de Morena. Va tener manga ancha para controlar a los sindicatos en sus tomas de nota con esta super instancia. Ya le llaman el INE sindical. Grave conficto de interés para la funcionaria Luisa María Alcalde Luján.

TAMBIÉN HOY, PERO en Nueva York, habrá audiencia en el Tribunal de Bancarrota de la Corte del Distrito Sur. La jueza Shelley Chapman dará paso a la segunda audiencia ordinaria de Aeroméxico, de Eduardo Tricio y Valentín Diez Morodo. El bufete Davis Folk y sus abogados Timothy Graulich y Marshall S. Huebner, presentarán mociones relacionadas con la operación ordinaria de la aerolínea dirigida por Andrés Conesa, como autorización para seguir utilizando los sistemas de manejo de efectivo, cuentas de bancos existentes, renovación de cartas de crédito, suscripción de contratos de derivados, pago de impuestos y nóminas y a proveedores críticos, todo para garantizar la operación normal de la compañía en esta fase de reestructura financiera.

EN ESA MISMA Corte del Distrito Sur de Nueva York el lunes por la noche Omega, la constructora que capitanea Jorge Melgarejo, presentó una demanda contra la CFE para cobrar los 225 millones de dólares que fijó el laudo por el caso de la hidroeléctrica Chicoasén II. Hablamos del arbitraje internacional que la empresa productiva del Estado que lleva Manuel Bartlett acaba de perder ante la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, expediente que aquí le anunciamos el 2 de julio pasado. Omega y sus socios, Caabsa de Luis y Mauricio Amodío y la china Sinohydro, quieren ejecutar activos de la CFE en Estados Unidos para cobrarse.

PARA LOS PARTICIPANTES del concurso LA-009000987-E17-2020, la doble postergación del fallo de la licitación para la contratación del servicio de Gestión para el Centro de Datos Primario y Alterno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que dirige Jorge Arganis, no denota una muy buena señal de transparencia. Este proceso que involucra a firmas como Axtel, Telmex, Sixsigma Networks y Atalait, ha sido blanco de la suspicacia por más de un jugador. El fallo se dará hoy pero hay muchas interrogantes. Trascendió que hubo un extraño manejo de las cifras que no cuadran con la realidad. A ver si no se declara desierta, lo que beneficiaría a la telefónica de Tomás Milmo, que posee el contrato.